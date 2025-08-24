Mlha, démoni a školačky v minisukních. Značka Silent Hill je tak moc zpátky!

Kolín nad Rýnem (od zpravodaje Bonusweb.cz) - Po dlouhých letech ve stínu se kultovní hororová značka Silent Hill vrátila v nebývalé síle. Na loňský famózní remake druhého dílu letos naváže zbrusu nové pokračování s mysteriózním podtitulem „f“. A jak jsme si mohli v nebývale dlouhé ukázce na Gamescomu sami vyzkoušet, nejen skalní fanoušci se mají na co těšit.

Domluvené novinářské schůzky na výstavě Gamescom se obvykle odehrávají na ploše 30 minut až hodiny. Ano, na pořádné ponoření do hry je to samozřejmě trapně málo, ale pro poznání základních mechanismů to stačí. Když se objevila nabídka vyzkoušet si tam nový Silent Hill f na celé čtyři hodiny vypadalo to trochu absurdně. Za tu dobu se totiž dají stihnout minimálně tři hry, klidně pět, pokud nejsou stánky daleko od sebe.

Tentokrát hrajeme za náctletou školačku, ale nebojte, kovovou trubkou se umí ohánět jako zkušený bijec.

Jenže... je to Silent Hill, že jo, takové nabídky se neodmítají, protože už by také podobné nemusely nikdy přijít. A tak jsem plánoval, rušil a přesunoval v kalendáři tak dlouho, až jsem si na nový díl kultovní hororové série dokázal urvat cca 200 minut, což bylo dost na to, aby mě ponížil první boss a málo, abych se mu za to mohl adekvátně pomstít.

Pokud o světě sérii Silent Hill nic nevíte, buďte v klidu, příběh zde funguje sám za sebe. Odehrává se v 60. letech minulého století ve fiktivním japonském městečku Ebisugaoka a hlavní hrdinkou je středoškolačka Hinako. Ta rozhodně neprožívá ideální dětství – otec pije, matka si nechá všechno líbit, přátel má málo a i na tu hrstku blízkých působí jako podivín. To jsou ale jen takové banality, ty pravé problémy nastanou v chvíli, kdy na vylidněné městečko padne záhadná mlha, která s sebou přináší smrt. Nejprve z ní vyleze jakýsi červený mech, který raketovou rychlostí obrůstá zástavbu a snaží se pohltit vše živé, později klasičtí bubáci.

Atmosféra vylidněného města je skvělá, podíváte se však i mimo něj.

I když slovo klasičtí lze použít jen ve smyslu jejich chování, kdy vandrují po předpřipravených rasách a když vás spatří, jdou vám po krku. Co se týče jejich návrhu, vývojáři se pořádně vyřádili. Ten základní druh, se kterým jsem se střetával po celý úvod, má podobu lidí, kteří se hýbou jako by jim někdo polámal všechny kosti v těle a na nohou je drží čistě jen síla nenávisti. Každý jejich pohyb je doprovázen správně nechutným křupáním o sebe drhnoucích kostí a do krajnosti napínaných svalů a co hůř, když dojde na střet, dokážou vám pořádně pocuchat krovky.

Na doporučení pořadatelů jsem hrál na nejnižší obtížnost, přesto jsem docela často umíral. Na vině je soubojový systém, podle všeho koncipovaný pouze na blízko, který je notně inspirovaný soulslike hrami. Nelze tedy jen klasicky řezat do tlačítka pro lehký nebo těžký útok, ale je potřeba si hlídat staminu a své útoky pečlivě časovat.

Naštěstí se autoři v tomto poslední dobou přeexponovaném žánru inspirovali jen v soubojích a ne v návrhu levelů, jde tu o klasický koridor (pravda občas hodně členitý), ve kterém se hra ukládá po checkpointech. Díky tomu si atmosféra a tok vyprávění drží konstantní úroveň, a nejste nuceni opakovat dlouhé pasáže. Bohužel mám pocit, že ta konstantní úroveň není úplně nejvyšší.

Minimálně co se grafiky týče, nemáme o výslednou kvalitu žádné obavy.

Přiznám se, že staré díly Silent Hillu neznám, ale mám dojem, jakoby hra porušuje klasická pravidla hororů a spíš než děsivě působí matoucně. Tak například úvodní přerod z teenagerského dramatu do boje o holý život je až příliš rychlý, nastává už zhruba po dvaceti minutách a jediném pořádném dialogu, tedy daleko dříve než jsem si k postávám můžete vybudovat nějaký vztah. Po slibném úvodu jste rázem vrženi do tradičního videoherního levelu zaplněného příšerami, čtete si nalezené deníčky a doufáte, že příští příběhová animace tomu všemu dá konečně nějaký smysl.

Jenže je tomu přesně naopak a autoři na vás chrlí další a další podivnosti a nevysvětlují vůbec nic. Nepochybuji, že se všechny nitky postupně začnou vzájemně propojovat a možná na konci přijde i něco jako pointa, po oněch třech hodinách jsem ovšem nebyl o nic moudřejší než na samém začátku. Nejhorší mi přišlo, že jsem nechápal motivaci a chování své postavy, což je pro vtáhnutí do děje tím nejdůležitějším.

Prostředí a nepřátelé jsou silně inspirovány japonským folklorem.

Víc než klasickou příběhovou hrou mi Silent Hill f přišel jako slepenec zajímavých scén, které spolu vlastně navzájem moc nesouvisí. Tu se plížíte městem a bojujete s příšerami, pak v nějaké alternativní realitě hledáte kouzelný klíč, abyste se pak ocitli v kouzelné bažině, kde musíte vyřešit komplikovanou hádanku...

Což o to, každá tato pasáž sama o sobě fungovala, ale že bych se ve chvíli, kdy jsem se konečně musel odtrhnout od monitoru, pociťoval nějakou výjimečnou lítost, tak to tedy říct nemůžu. Po celou dobu hraní jsem se sice bavil, ale tak nějak tomu chybí ten moment, že by mě zajímalo, kam se příběh dál vyvine. Což mi tedy u příběhových her přijde docela důležité. Ano, bezesporu jde o povedenou hru, navíc mimořádně technicky zvládnutou, ale z patra vám tu vysypu deset žánrových substitutů, které mě děsili daleko více.

Každopádně toto jsou jen první dojmy člověka, co k sérii nemá žádný vztah a její údajnou genialitu prostě nevidí. Pro všechny čtenáře, a fanoušky série obzvlášť, platí, že by si měli počkat až na plnou recenzi, kterou, slibujeme, dostane do rukou někdo povolanější, kdo ke slavné značce má úctu.

