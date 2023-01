Hráli jsme remake Sherlocka Holmese. Na originál jsme si ani nevzpomněli

Ukrajinští Frogwares celosvětově prosluli díky své vynikající sérii adventur o Sherlocku Holmesovi (viz naše recenze posledního dílu) a s jejím vývojem nepřestali ani po invazi ruských vojsk. Naopak, snaží se své zemi pomáhat tak, jak umí nejlépe.

Díky změně perspektivy a hezčí grafice je atmosféra daleko děsivější než minule.

Své fanoušky pravidelně informují o tom, jak se za současných podmínek daří pracovat v Kyjevě, frontové vojáky podporují finančně a jejich aktuální hra je podle nich zdvižený prostředníček okupantům, vzkaz, že hrdý národ se nikdy nevzdá.

Přestože vývoj jejich chystané novinky je daleko rychlejší než bývá v průmyslu zvykem, začal loni v květnu a už se blíží dokončení, tak Sherlock Holmes: The Awakened (neboli Procituntí, hra totiž vyjde v české lokalizaci) rozhodně není jen inovativní formou charity, ale ambiciozní hrou plně srovnatelnou s jejími předchůdci. Když jsme dostali jedinečnou možnost zahrát si s předstihem jednu z kapitol hry, neváhali jsme ani sekundu.

Rychlý vývoj je způsoben tím, že jde „jen“ o remake bezmála šestnáct let staré hry (viz naše původní recenze, kterou jsem shodou okolností také psal já). To byste ovšem patrně ani nepoznali, až na příběhovou linku totiž obě verze moc společného nemají. Hrát budeme samozřejmě za slavného detektiva, místo pohledu z vlastních očí se tentokrát kamera přesunula za záda hlavní postavy a tak se pohyb ovládá podobně, jako třeba Tomb Raider.

Stejně jako předchozí díly bude Sherlock lokalizovaný do češtiny formou titulků.

Demoverze obsahovala třetí kapitolu, odehrávající se v psychiatrické léčebně zapomenuté kdesi hluboko ve švýcarských Alpách, kam se Sherlock vydal inkognito pátrat po jedné z pacientek.

Jeho plán je ovšem rychle odhalen sadistickou vrchní sestrou a tak se sám ocitá na špatné straně mříže. A v ten moment nad ním získáváme kontrolu. Nejprve si musíme pomocí šperháku otevřít zamčené dveře, což je jednoduchá minihra, během níž máte za úkol ohýbat zlodějský nástroj tak, aby došlo k odemčení všech západek. Napoprvé mi to přišlo jako super nápad, potřetí už moc ne, ale v případě zájmu je tyto ryze „pokus/omyl“ hádanky možné přeskakovat.

Pak už byla náplň v podstatě klasické adventuření, kdy prohledáváte lokace, komunikujete s ostatními pacienty a snažíte se vyzrát na všudypřítomné hlídače. Nikoliv ovšem nějakým opatrným plížením ve stínech a útoky ze zálohy, ale pěkně s rozvahou, například namícháním uspávacího séra.

Pokud jste hráli některý z předchozích dílů série, máte poměrně jasnou představu o tom, jak to asi vypadá. Nechybí ani oblíbené „myšlenkové paláce,“ ve kterých propojujete nashromážděné důkazy a snažíte se tak najít nové souvislosti. Za to hráče odměňuje ziskem jakýchsi bodů, jejich význam mi ale v demoverzi zatím nebyl příliš zřejmý.

Náplň vyšetřování je poměrně bohatá, dojde i na rekonstrukci vraždy.

Největší změnou oproti předloňskému dílu je změna atmosféry. V Awakened se slavný detektiv musí vypořádat s kultem Cthulhu z díla spisovatele H.P. Lovecrafta a tak hra hodně koketuje s žánrem hororů. Tato nevšední kombinace funguje kupodivu dobře a i když jsem zatím nebyl svědkem žádné skutečně děsivé scény, tak samotné prostředí léčebny, kde dochází k pokusům na pacientech, je minimálně znepokojivé.

Grafika je slušná, co mě potěšilo je výrazně lepší optimalizace než minule. To může být způsobeno tím, že jsem se zatím pohyboval jen v rámci uzavřených koridorů, v plné verzi by mělo být prostředí daleko otevřenější. Za speciální vypíchnutí stojí i lokalizace do češtiny, o kterou se opět postaral adventurní guru Petr Ticháček.

Celkově lze konstatovat, že hra toho Awakened s původním originálem nemá moc společného a tak má stejný potenciál pobavit pamětníky i nováčky. Bohužel nevíme, kdy vyjde, původně se mluvilo o přelomu února a března, vzhledem k nelepšící se situaci na Ukrajině ale nejspíše dojde k nějakému odkladu. I tak se ovšem dá počítat s první polovinou roku. Awakened bude k dispozici na PC a nových i starých xboxech a playstationech.