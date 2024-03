Kus japonské historie v akčním stylu. Vyzkoušeli jsme Rise of the Ronin

Jedna z nejočekávanějších her měsíce března se blíží. S předstihem jsme mohli vyzkoušet úvod akčního RPG Rise of the Ronin. Usekali jsme mečem pár hlav, zaplachtili si vzduchem nad historickým japonským městem, pohladili nespočet koček a teď vám přinášíme naše první dojmy.