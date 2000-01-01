náhledy
Resident Evil – Code: Veronica patří mezi nejoblíbenější díly této hororové série. Původní hra však vyšla už před více než 27 lety. Když Capcom představil v rámci herního svátku Summer Game Fest remake, vzbudil mezi fanoušky obrovské nadšení. Už několikrát totiž dokázal, že tyto předělávky umí.
Autor: Capcom
Resident Evil Veronica se odehrává tři měsíce po událostech z Resident Evil 2. Claire Redfield se po útěku ze zamořeného Racoon City vydává do Paříže najít svého bratra Chrise. Namísto toho ji však zajme speciální jednotka Umbrelly.
Autor: Capcom
Ještě než budeme pokračovat, dovolím si malou retro odbočku. Takto vypadal Resident Evil – Code: Veronica v roce 2000, když vyšel exkluzivně na konzoli Dreamcast od Segy. Dreamcast bohužel komerčně neuspěl, prodaných 1,14 milionu kopií tak stačí na to, že je to čtvrtá nejprodávanější hra na tuto konzoli.
Autor: Capcom
Následovalo vydání vylepšené a rozšířené verze Resident Evil – Code: Veronica X, která se podívala i na další platformy, včetně pozdějšího HD remasteru (na obrázku) na PlayStation 3 a Xbox 360.
Autor: Capcom
Zpět k Resident Evil Veronica. Zatímco původní hra startuje ve vězení na Rockfort Island, nové verze začíná v Paříži.
Autor: Capcom
V původní hře je Paříž pouze součástí úvodního filmečku, Resident Evil Veronica však chytře buduje atmosféru hned od začátku a nechá hráče prožít i tuto pasáž.
Autor: Capcom
Ačkoliv dění sledujeme z vlastních očí, hra zůstane věrná klasickému pohledu přes rameno, a to bez možnosti přepínání.
Autor: Capcom
Uvidíme tuto starou paní, která nás zavedla do bytu Chrise, také v zombie verzi?
Autor: Capcom
„Nerada to říkám, ale váš bratr je, no, trochu divný. Vždyť jsem tu uklízela snad před týdnem. A teď to tu vypadá, jako by se tudy prohnal balvan.“ Fanoušci jistě ocenili narážku na meme scénu s obřím kamenem z pětky.
Autor: Capcom
Co víme dále? Resident Evil Veronica poběží, stejně jako předchozí remaky, na RE Engine. Vývoj má pod palcem producent Yoshiaki Hirabayashi, který makal na ceněných remacích druhého a čtvrtého dílu.
Autor: Capcom
Capcom chce zachovat podstatu původní hry, nebojí se však upravit, vylepšit a rozšířit původní příběh. To vše v moderním technickém zpracování s detailní grafikou.
Autor: Capcom
Resident Evil Veronica vyjde během roku 2027 na PC, Switch 2, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.
Autor: Capcom
Resident Evil Veronica
Autor: Capcom
Resident Evil Veronica
Autor: Capcom
Resident Evil Veronica
Autor: Capcom
Resident Evil Veronica
Autor: Capcom
Resident Evil Veronica
Autor: Capcom
Resident Evil Veronica
Autor: Capcom
Resident Evil Veronica
Autor: Capcom
Resident Evil Veronica
Autor: Capcom