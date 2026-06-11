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Fanoušci hororů šílí, Resident Evil Veronica je přesně to, co chtějí

Ondřej Zach
Resident Evil – Code: Veronica patří mezi nejoblíbenější díly této hororové série. Původní hra však vyšla už před více než 27 lety. Když Capcom představil v rámci herního svátku Summer Game Fest remake, vzbudil mezi fanoušky obrovské nadšení. Už několikrát totiž dokázal, že tyto předělávky umí. Více v komentované galerii.
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