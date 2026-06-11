|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Fanoušci hororů šílí, Resident Evil Veronica je přesně to, co chtějí
Vypadalo to na průšvih, ale je to nářez. Z remaku hry Gothic jsme nadšení
Dlouhých 25 let uplynulo od vydání původní hry a fanoušci se už nemohli dočkat oživení ikonické RPG značky Gothic. V očekávaném remaku jsme zatím strávili uplynulý víkend a přinášíme vám naše první...
Nástupce Heroes a piráti zdarma. Stahujte rychle, než tato skvělá akce skončí
Právě probíhá hned několik lákavých akcí, díky nimž můžete trvale získat pár kvalitních her na PC zdarma. Pojďme se na ně podívat. Ale neváhejte dlouho, všechny jsou časově omezené. Podrobnosti...
Trefa přímo na komoru. Vybíráme 15 nejlepších her, které musíte vidět
Smršť herních oznámení napojených na akci Summer Game Fest je za námi. Pojďme se podívat na patnáct her, které se vyplatí sledovat, protože mají potenciál stát se hity. Slibných her bylo samozřejmě...
KVÍZ: Kdo s kým? Vyznáte se v mileneckých vztazích herních hrdinů?
Ani hrdinové z počítačových her nejsou odolní vůči Amorovým šípům a navazují hluboké milostní vztahy. Někdy to skončí svatbou a dětmi, jindy naopak tragédií, která se hluboce podepíše na jejich duši....
Bez nich by to bylo lepší. Tato herní pokračování nikdy neměla vzniknout
Předchozí hry byly oblíbené, ale tito nástupci se vůbec nepovedli. Vybíráme hry, které poškodily reputaci zavedených sérií. Někdy až natolik, že způsobily jejich konec.
Zemětřesení v Ubisoftu. Zavřel dvě studia, v dalších propouští
Propouštění v Ubisoftu nebere konce. Francouzský výrobce her a vydavatel pokračuje po neuspokojivých finančních výsledcích v zeštíhlování společnosti.
Fanoušci hororů šílí, Resident Evil Veronica je přesně to, co chtějí
Resident Evil – Code: Veronica patří mezi nejoblíbenější díly této hororové série. Původní hra však vyšla už před více než 27 lety. Když Capcom představil v rámci herního svátku Summer Game Fest...
ANALÝZA: Připlatíme si a některé hvězdy padnou. Kam kráčí herní průmysl
V herním průmyslu se už dávno točí větší peníze než v tom filmovém. Zároveň však platí, že je rizikovější. Aktuálně se také schyluje k bitvě, která udá tón gamingu pro následující léta.
Bez nich by to bylo lepší. Tato herní pokračování nikdy neměla vzniknout
Předchozí hry byly oblíbené, ale tito nástupci se vůbec nepovedli. Vybíráme hry, které poškodily reputaci zavedených sérií. Někdy až natolik, že způsobily jejich konec.
Nintendo Direct ukázal remake Zeldy na Switch 2, další sporty a řadu portů
Nintendo se po několika měsících opět přihlásilo se svým pořadem Direct a představilo hry, které v následujících měsících zamíří na Switch a Switch 2.
Vypadalo to na průšvih, ale je to nářez. Z remaku hry Gothic jsme nadšení
Dlouhých 25 let uplynulo od vydání původní hry a fanoušci se už nemohli dočkat oživení ikonické RPG značky Gothic. V očekávaném remaku jsme zatím strávili uplynulý víkend a přinášíme vám naše první...
Minecraft Dungeons II
Stranger Than Heaven
Gears of War: E-Day
Trefa přímo na komoru. Vybíráme 15 nejlepších her, které musíte vidět
Smršť herních oznámení napojených na akci Summer Game Fest je za námi. Pojďme se podívat na patnáct her, které se vyplatí sledovat, protože mají potenciál stát se hity. Slibných her bylo samozřejmě...
Prodej rodinného domu k rekonstrukci s užitnou plochou 56 m2 na pozemku 422 m2
Husova, Rožďalovice, okres Nymburk
2 835 000 Kč
Xbox se oficiálně vrací k exkluzivitám, ale má jich zatím extrémně málo
Novinková show Xboxu se zaměřila především na již oznámené tituly, které často dostaly přibližné, nebo i konkrétní data vydání. Fanoušky nadchlo především oznámení nového dílu série Persona. Velkou...
KVÍZ: Kdo s kým? Vyznáte se v mileneckých vztazích herních hrdinů?
Ani hrdinové z počítačových her nejsou odolní vůči Amorovým šípům a navazují hluboké milostní vztahy. Někdy to skončí svatbou a dětmi, jindy naopak tragédií, která se hluboce podepíše na jejich duši....