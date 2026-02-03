Hlavní ženskou hrdinkou je Grace Ashcroftová, analytička FBI, která se vydává do opuštěného hotelu, aby vyšetřila smrt svojí matky. Tu doplní oblíbený Leon S. Kennedy. A zatímco pasáže s Grace sází na pomalejší tempo a strach ve stylu druhého dílu, pasáže s Leonem se víc soustředí na akci.
Měl jsme možnost otestovat verzi pro Switch 2, a to v režimu hraní na televizi a pěkně se sluchátky na uších. V úvodní scéně (testovací verze) sleduji Grace připoutanou k nemocničnímu lůžku, ze kterého se musí osvobodit.
Po prohledání pokoje, v němž nic zajímavého nenacházím, vcházím na potemnělou chodbu. Vypínače nefungují. Orientuji se pouze pomocí záblesků světla. O kousek dál otvírám dveře, z nichž na mě vypadne mrtvola. Aby toho nebylo málo, objeví se jakési monstrum, které nebožtíkovi ukousne hlavu a měn pěkně zblízka ukáže svůj chrup. Zhruba v tomto momentu slyším i přes sluchátka výkřik jedné z účastnic akce. A k pobavení ostatních to není naposledy.
Co jsme vše vyzkoušeli
O kousek dál jsou mříže, za něž se potřebuji dostat. Ale chybí mi k tomu energetický článek. Když jeden objevím, potřebuji nějaký nástroj, abych ho vyjmul. Svítím si zapalovačem. Do toho tu je ono monstrum. Během zběsilého úprku zjišťuji, že mu vadí světlo. Ale ano, je to vymyšlené tak, že se objeví a zatarasí vám cestu těsně před bezpečným úkrytem. Začíná hra na kočku a na myš.
Testovací pasáž nebyla dlouhá a přiznám se, že jsem jednou zemřel. Ono monstrum mě čaplo a pochutnalo si na mé hlavě. Atmosféra je každopádně hutná, hra mě okamžitě pohltila a měl jsem velkou chuť vidět víc a hrát dál.
Co se verze pro Switch 2 týče, vypadá lépe, než jsem čekal. Ne, není tak hezká, jako verze pro PlayStation 5, ale například hned úvodní detailní záběry na Grace ukázaly velmi slušnou míru detailů. Na možnosti Switche 2 velká paráda. Hra má cílit na 60 fps, každopádně co je důležitější, během hraní se mi nestalo, že by se hra zacukala nebo se dynamické rozlišené snížilo tak, že bych viděl mazaninu.
Resident Evil Requiem vychází 27. února na PC, Switch 2, PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Za zvážení stojí koupě edice Resident Evil: Generation Pack, která kromě dílu Requiem obsahuje kompletní předešlé dva díly – všechny tři hry jsou totiž úzce propojené.