Budete také křičet strachy? Vyzkoušeli jsme horor Resident Evil Requiem

Ondřej Zach
  15:00
Zahráli jsme si očekávaný horor Resident Evil Requiem, který představí dva hrdiny a zároveň dva herní styly. A tentokrát se i v den vydání pustí do akce i majitelé Switche 2.

Hlavní ženskou hrdinkou je Grace Ashcroftová, analytička FBI, která se vydává do opuštěného hotelu, aby vyšetřila smrt svojí matky. Tu doplní oblíbený Leon S. Kennedy. A zatímco pasáže s Grace sází na pomalejší tempo a strach ve stylu druhého dílu, pasáže s Leonem se víc soustředí na akci.

Měl jsme možnost otestovat verzi pro Switch 2, a to v režimu hraní na televizi a pěkně se sluchátky na uších. V úvodní scéně (testovací verze) sleduji Grace připoutanou k nemocničnímu lůžku, ze kterého se musí osvobodit.

Resident Evil Requiem
Resident Evil Requiem
Resident Evil Requiem
Resident Evil Requiem
35 fotografií

Po prohledání pokoje, v němž nic zajímavého nenacházím, vcházím na potemnělou chodbu. Vypínače nefungují. Orientuji se pouze pomocí záblesků světla. O kousek dál otvírám dveře, z nichž na mě vypadne mrtvola. Aby toho nebylo málo, objeví se jakési monstrum, které nebožtíkovi ukousne hlavu a měn pěkně zblízka ukáže svůj chrup. Zhruba v tomto momentu slyším i přes sluchátka výkřik jedné z účastnic akce. A k pobavení ostatních to není naposledy.

Co jsme vše vyzkoušeli

O kousek dál jsou mříže, za něž se potřebuji dostat. Ale chybí mi k tomu energetický článek. Když jeden objevím, potřebuji nějaký nástroj, abych ho vyjmul. Svítím si zapalovačem. Do toho tu je ono monstrum. Během zběsilého úprku zjišťuji, že mu vadí světlo. Ale ano, je to vymyšlené tak, že se objeví a zatarasí vám cestu těsně před bezpečným úkrytem. Začíná hra na kočku a na myš.

Resident Evil Requiem (Switch 2)

Resident Evil Requiem (Switch 2)

Testovací pasáž nebyla dlouhá a přiznám se, že jsem jednou zemřel. Ono monstrum mě čaplo a pochutnalo si na mé hlavě. Atmosféra je každopádně hutná, hra mě okamžitě pohltila a měl jsem velkou chuť vidět víc a hrát dál.

Co se verze pro Switch 2 týče, vypadá lépe, než jsem čekal. Ne, není tak hezká, jako verze pro PlayStation 5, ale například hned úvodní detailní záběry na Grace ukázaly velmi slušnou míru detailů. Na možnosti Switche 2 velká paráda. Hra má cílit na 60 fps, každopádně co je důležitější, během hraní se mi nestalo, že by se hra zacukala nebo se dynamické rozlišené snížilo tak, že bych viděl mazaninu.

Resident Evil Requiem

Resident Evil Requiem

Resident Evil Requiem vychází 27. února na PC, Switch 2, PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Za zvážení stojí koupě edice Resident Evil: Generation Pack, která kromě dílu Requiem obsahuje kompletní předešlé dva díly – všechny tři hry jsou totiž úzce propojené.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Dnešní děti už by to nedaly. Znáte nejobtížnější hry z devadesátých let?

7th guest

Dnes je hraní videoher zábavou pro masy, ještě v devadesátých letech znamenalo pokoření nějaké hry bez využití návodu nebo cheatu úspěch, který jsme si mohli zapsat do životopisu. Tak schválně, na...

Žádná sexbomba ani špičatá prsa. Hvězda Hry o trůny promluvila o své Laře

Sophie Turnerová

Herečka Sophie Turnerová se na roli slavné herní archeoložky Lary Croft připravovala po fyzické stránce jako na dosud žádnou jinou roli. Ačkoli si je vědoma, že se lidem líbí, jak je Lara ve hrách a...

„Je to zadarmo, a stejně chci vrátit peníze.“ První propadák roku je tady

Highguard

Jak bylo předpovězeno, tak se i stalo. Na PC a konzolích vyšla nová multiplayerová akce Highguard, které hráči už od prosincového oznámení věštili osud propadáku. Úvodní dojmy tomu odpovídají, na hru...

Mafiáni, tenis i nový Resident Evil. Tyto hry vychází v únoru

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties

Největší herní událost měsíce února bude nepochybně nový Resident Evil, ale to neznamená, že ve zbytku měsíce nebude co hrát. Chystá se například vylepšený díl série Yakuza, tenisový díl se Super...

Takový propadák hráči nečekali. Zajímavá novinka končí po dvou měsících

Ashes of Creation

Už po necelých dvou měsících od spuštění předběžného přístupu do ambiciózní online hry Ashes of Creation hlásí autoři konec. Na vině jsou především interní neshody ve firmě, ale také všeobecně...

Budete také křičet strachy? Vyzkoušeli jsme horor Resident Evil Requiem

Resident Evil Requiem

Zahráli jsme si očekávaný horor Resident Evil Requiem, který představí dva hrdiny a zároveň dva herní styly. A tentokrát se i v den vydání pustí do akce i majitelé Switche 2.

3. února 2026 0

Vynikající hopsačku Super Mario Wonder rozšíří minihry. Vyzkoušeli jsme je

Super Mario Wonder Meetup in Bellabel Park

Dva roky stará hopsačka Super Mario Wonder se 26. března dočká edice pro Switch 2. Ta vylepší technickou stránku, rozšíří multiplayer, přidá novou postavu (Rosalina) a také další obsah v rámci nové...

3. února 2026 0

Mario Tennis Fever se bude líbit, hraje se skvěle

Mario Tennis Fever

Jako jediné české médium jsme se vypravili do evropské centrály Nintenda ve Frankfurtu zahrát si připravované hry na konzoli Switch 2. Zde jsou naše dojmy z vlajkové lodi Mario Tennis Fever.

3. února 2026 0

Takový propadák hráči nečekali. Zajímavá novinka končí po dvou měsících

Ashes of Creation

Už po necelých dvou měsících od spuštění předběžného přístupu do ambiciózní online hry Ashes of Creation hlásí autoři konec. Na vině jsou především interní neshody ve firmě, ale také všeobecně...

3. února 2026 4

Assassin’s Creed nebyl první. Tyhle tituly definovaly žánr plíživých her

Premium
Assassin’s Creed

Někdo rád likviduje nepřátele efektním a zběsilým způsobem, jiní raději útočí ze stínů nebo se protivníkům úplně vyhýbají. A právě tím se proslavily následující kousky.

3. února 2026 0

Nové sci-fi COR3 od tvůrců Escape from Tarkov vypadá působivě

COR3

Tvůrci oblíbené extrakční střílečky Escape from Tarkov představili v prvním traileru svůj nový sci-fi projekt COR3, který hráče vezme na Mars.

2. února 2026  10:22 1

Vydělává méně než životní minimum, přesto streamer neuvažuje o jiné práci

Youtuber Mew2King

I když je Jason Sheldon Zimmerman aka Mew2King, jedním z nejlepších hráčů nintenďácké bojovky Super Smash Bros. na světě, nemá na růžích ustláno. Nedávno se přiznal k tomu, že navzdory tisícům...

2. února 2026 2

KVÍZ: Dnešní děti už by to nedaly. Znáte nejobtížnější hry z devadesátých let?

7th guest

Dnes je hraní videoher zábavou pro masy, ještě v devadesátých letech znamenalo pokoření nějaké hry bez využití návodu nebo cheatu úspěch, který jsme si mohli zapsat do životopisu. Tak schválně, na...

vydáno 1. února 2026

Připomínáme polozapomenuté vetřelčí hry na cesty

Vetřelec: Romulus

Vetřelčích videoher je tolik, že ani my jako obrovští fanoušci xenomorfů je nezvládneme spočítat všechny. Ty handheldové patří k méně známým, proto neškodí si osvěžit paměť. Ale jen u některých!

31. ledna 2026 3

Final Fantasy Tactics stojí za hřích i po třiceti letech

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles

Strategické RPG Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles dosáhlo na milion prodaných kopií. Takže rázem máme na trhu další herní blockbuster, na který se nyní trochu opožděně podíváme a pokusíme...

31. ledna 2026 0

Advantage Consulting, s.r.o.
PEDIATR (110.-140.000Kč+BYT+BONUS)

Advantage Consulting, s.r.o.
Olomoucký kraj
nabízený plat: 110 000 - 140 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Mafiáni, tenis i nový Resident Evil. Tyto hry vychází v únoru

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties

Největší herní událost měsíce února bude nepochybně nový Resident Evil, ale to neznamená, že ve zbytku měsíce nebude co hrát. Chystá se například vylepšený díl série Yakuza, tenisový díl se Super...

30. ledna 2026 0

Únorová nabídka PlayStationu Plus zahrnuje hned dva simulátory

Undisputed

Na předplatitele služby PlayStation Plus v únoru čeká čtveřice her. Hlavní slovo mají tentokrát simulátor boxu Undisputed a pilotování vojenské stíhačky ve hře Ace Combat 7: Skies Unknown.

29. ledna 2026 1

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.