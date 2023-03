PREVIEW: Resident Evil v remaku čtvrtého dílu děsí i bez zombie

Podle mnohých je čtvrtý díl Resident Evil tím nejlepším z celé série. Jako vůbec první totiž zahodil klasické zombíky a nahradil je agresivními španělskými vesničany. Asi vás ale nepřekvapí, že jejich nenávist k hlavnímu hrdinovi nemá kořeny v klasickém střetu venkov versus velkoměsto, ale je notně podpořená nákazou agresivního parazita.

Reakce na zásah působí realisticky.

Hra před osmnácti lety zaujala především tím, že opustila systém statických kamer a ovládala se klasicky „přes rameno“. Z tohoto důvodu nepředstavuje chystaný remake už tak veliký skok, jako tomu bylo v případě druhého (recenze) a třetího dílu (recenze), fanoušci by si ho však tak jako tak neměli nechat ujít.

Dostali jsme možnost podívat se na sedmnáct minut záběrů z především akčních scén a musíme potvrdit, že většina novinek je především grafického charakteru. Což ovšem není vyloženě na škodu – proč měnit, co funguje?

Díky lepšímu nasvícení dobře známé scény působí daleko strašidelněji. Plížit se noční tmou je samo o sobě děsivé, ale teprve přestřelky mají ten pořádně „next-gen feeling“. Nepřátelé vcelku realisticky reagují na každý zásah, ať už pistolí do nohy, brokovnicí do hrudníku nebo bodnutí nožem. Přerod lidí v děsivá monstra je pak působivý a svojí nechutností srovnatelný s nedávným remakem Dead Space (viz naše recenze), o to směšněji pak působí kopy s otočkou, kterými hlavní hrdina likviduje nepřátele nablízko.

Autoři jsou originálu hodně věrní a ponechali i mechaniky, které už dnes mohou působit poněkud zastarale. Takzvané eskortní mise, během nichž musíte chránit svěřenou postavu ovládanou umělou inteligencí, bývají většinou frustrující a vypadá to, že tady tomu bude stejně. Nemůže chybět ani klasicky omezený inventář, k dispozici je obchodník, u nějž si můžete kupovat nové zbraně a vylepšovat ty stávající, ze staré školy je i systém ukládání, který funguje na principu nalézání psacích strojů. Kde autoři modernizovali a působí to skvěle, jsou neoblíbené QTE sekvence – místo mačkání tlačítek objevujících se na obrazovce tu máme plnohodnotné akční scény, což je skvělé.

Zjednodušeně řečeno, vypadá to jako sázka na jistotu, a i když patrně nepůjde o takovou pecku jako před osmnácti lety, fanoušci hororů mohou klidně předobjednávat.

Resident Evil 4 Remake vychází 24. března na PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X a Series S.