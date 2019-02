Třicet minut hrůz i nadšení. Dojmy z demoverze remaku Resident Evil 2

Capcom svým hrám evidentně hodně věří. Po demoverzi Devil May Cry 5 nám naservíroval hratelnou ukázku nejočekávanější letošní hry pro hororové fandy. Necelých 8 GB velké demo Resident Evil 2 nazvané všeříkajícně 1-Shot je až do konce ledna k dispozici pro všechny platformy, na které hra vyjde: tedy PlayStation 4, Xbox One i PC (Steam). K hraní požaduje neustálé připojení k internetu. Omezeno je na půl hodiny, ale pokud jste rychlíci, můžete ho dohrát až do chvíle, kdy se podruhé setkáte s nebožákem Marvinem Branaghem.

Resident Evil 2 (2019) Resident Evil 2 (2019)

Jednou a dost!

Znovu však spustit nelze, v tom je ten chyták! Demoverze nabízí hru za Leona S. Kennedyho od okamžiku, kdy se dostal do nechvalně proslulé policejní stanice v Raccoon City. Při pohledu na hlavní halu nás okamžitě pohltila nostalgická vlna. Kolik času jsme zde strávili jak v původní dvojce, tak v Resident Evil 3: Nemesis, kde jsme se na stanici taktéž podívali? Hodiny, určitě to budou dlouhé desítky hodin. Grafika je na od pohledu parádní. Hra využívá stejně jako Resident Evil 7: Biohazard a Devil May Cry 5 RE Engine.

Resident Evil 2 (2019)

Modely postav jsou detailní, vlají jim dokonce vlasy. Jejich animace jsou hodně povedené, ať už jde o hlavního hrdinu nebo šourající se nemrtvé, kteří se chtějí zakousnout do jeho masa. Hra navíc podporuje HDR. Prostředí je taktéž propracované. Detaily se nikde nešetřilo a bystří fandové si jistě všimnou i pár schovaných easter eggů. My jsme jich několik objevili, ale další nám jistě unikly. Hra bude skvělým fanouškovským servisem. Nám se líbila už samotná ikonka pro loading v podobě ikonického psacího stroje.

Detailně znázorněné explicitní násilí

Vizuálně i technicky je skvěle zpracované i brutální násilí. Hlavy se zombíkům efektně rozprskávají, kulky jim dělají v tělech pořádnou paseku, po zemi se válí vnitřnosti a teče krev. Ozvučení je mocné stejně jako strašidelný hudební doprovod. Dabing je oproti originálu o několik tříd výš.

Jediné rozpaky, které jsme při hraní pociťovali, byly ty, které v nás vyvolalo ovládání. Resident Evil 2 je, co se ovládací metody týče, vcelku klasickou akcí snímanou z pohledu třetí osoby. A tomu vše odpovídá.

INFO Plusy Bude to dost možná nejlepší herní remake všech dob

Super grafika

Strach, děs, hrůzy a lekačky

Plná hra vychází už za chvilku Minusy Na ovládání si chce zvyknout

Resident Evil 2 (2019)

Jedna páčka slouží k pohybu s postavou, druhá k pohybu s kamerou. Bočními tlačítky se míří a střílí. Vše je tedy na svém místě, jen nám přijde, že Leon skoro nic neváží. Při chůzi se zdá na pocit hodně lehký. Policejní nováčci nejsou zřejmě dobře živeni. Jde však o věc, kterou jsme po 10 minutách již nevnímali, sžít se s ní a zvyknout si na ovládání se dá v pohodě. Ostatně, toto ovládání již ze série známe. Pokud zemřete, nabídne vám demo možnost pomoci s mířením. My jsme raději pilovali naše schopnosti, i když se nám ze začátku ne úplně dařilo.

Ozdravná kůra z pestrobarevných bylin

Zpět jsou všechny herní prvky a mechanismy, které sérii proslavily. I když nebyly v demoverzi funkční, našli jsme psací stroje, které slouží k ukládání hry. Stejně tak jsou přítomné i bedny, do nichž si lze odkládat zrovna nepotřebné předměty. Návrat hlásí i pestrobarevné byliny s ozdravnými účinky. Akorát podle nás vypadá červená květina dosti fialově a rudou ani nepřipomíná. Byliny lze klasicky různě mixovat a získat díky tomu silnější účinek při jejich použití.

Resident Evil 2 (2019) Resident Evil 2 (2019) Resident Evil 2 (2019)

V demu si lze vyzkoušet střelbu z pistole a brokovnice. Po ruce je i kudla jako sekundární zbraň. S tou můžete sekat na blízkou vzdálenost, nebo ji použít jako protiútok ve stylu remaku jedničky, když se do vás chce zombie zakousnout. V tom případě zabodnete kudlu do chodící mrtvoly a musíte ji z ní poté také dostat.

Nůž má omezenou životnost. Používáním se opotřebuje a dříve nebo později se rozbije. Novinkou jsou zatloukatelná prkna. K čemu, říkáte si možná. Pamětníci si vybaví scénu z původní dvojky, v níž zatáhnete železné žaluzie, aby se nemrtví nedostali dovnitř.

Resident Evil 2 (2019)

Krásné zombie hnusy

Prkna fungují podobně s tím rozdílem, že je můžete zatlouct na několika oknech. Demo nabízí souboje se zombie, a když si pospíšíte, uvidíte na chvilku i legendárního Lickera. Prohnilí nemrtví jsou děsivější než kdykoliv předtím. Jsou ohyzdní, strašidelní, a když jim odstřelujete maso, tak i pořádně nechutní. Legendární režisér zombie fláků George A. Romero by z jejich podoby měl radost. Fanoušci Resiho přitom moc dobře vědí, že tento filmař, který zemřel v roce 2017 ve věku 77 let, natočil k původní verzi druhého dílu TV reklamu.

Atmosféra by se při hraní dala krájet. Už jenom prohlížení temných chodeb s baterkou v ruce je děsivé. Husí kůže nám naskočila hned několikrát. A jestli jsme se lekli? To víte, že jo a dokonce i vyjekli. Navíc si ceníme, s jakým citem v Capcomu k této hře přistoupili. Je vidět, že si značky Resident Evil cení a druhého dílu obzvlášť.

Je to opravdový remake, s předělaným obsahem, novými lokacemi a spoustou věcí navíc. Policejní stanice je jiná, než si ji pamatujeme, ale přesto jsme se v ní cítili jako doma. Pecka, to je už teď jasné. Teď jenom vydržet ty necelé dva týdny.

Index očekávání: 100 %