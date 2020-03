Návrat slavného monstra v Predator: Hunting Grounds smrdí průšvihem

Oprašte svůj ramenní kanón, naostřete kopí i zápěstní čepele a začněte si plést dredy. Predátor se po několika hostováních v titulech jako Mortal Kombat X(L), Call of Duty: Ghosts nebo Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands konečně naplno vrátil do světa videoher.

Predator: Hunting Grounds je jeho první samostatný titul od stařičké béčkové akce Predator: Conrete Jungle z roku 2005 pro Xbox a PlayStation 2. Jde o výhradně multiplayerový titul určený pro PlayStation 4 a PC, který podporuje crossplay. Zaměřen je na asymetrická klání 4 vs. 1, přičemž onou jedničkou není nikdo jiný než hrdý zástupce mimozemské rasy Yautja, pro kterou je čest a dobrý lov cennější než samotný život.

V online bojích se mu postaví čtyři po zuby ozbrojení vojáci. Koncept hry od vývojářského studia IllFonic, které stojí za populární hororovou multiplayerovou akcí Friday the 13th: The Game, není vyloženě originální, ale přesto je stále neokoukaný.

Silvestriho hudba potěší každého fandu

Svým pojetím monstrum vs. vojáci připomíná nejvíce starší Evolve. I tato multiplayerová akce nabídla asymetrický multiplayer čtyř proti jednomu, ale neuspěla. Po debaklu přešla na free-to-play model, ale ani ten ji nezachránil. Predator: Hunting Grounds jsme o víkendu podrobili důkladnému testu.

Predator: Hunting Grounds - trial Predator: Hunting Grounds - trial

Hratelná trial verze nabídla možnost vyzkoušet si akci na jediné dostupné mapě Overgrowth, která se nachází uprostřed džungle v Jižní Americe. Jde o naprosto klasiku, jejíž variace vídáme v kompetitivních multiplayerových videohrách už roky.

Na mapě se nachází vojenská základna, vesnička u vody, lesnatý i horský terén a spousta stromů, v jejichž korunách se může predátor pohybovat a číhat na svou kořist. Samotná trial verze začíná přesně tak, jak má. Doprovází ji totiž ikonický hudební motiv, který nesložil k prvnímu filmu s Arnoldem Schwarzeneggerem nikdo jiný než mistr filmové hudby Alan Silvestri.

Jakmile se rozezněly první tóny, začala se v nás vařit krev a byli jsme připraveni na akci. Chvíli jsme si ale počkali, protože matchmaking sužovaly problémy. Kvůli nim se na hru čekalo pět až deset minut. Tvůrci přiznali, že o nich ví a zapracují na nich do budoucna. Nebudeme chodit kolem horké kaše – hra za predátora je samozřejmě zábavnější než za tým ozbrojenců, který proto rozebereme jako první.

Predator: Hunting Grounds - trial Predator: Hunting Grounds - trial

Když jsme se vrhli do hry za vojáka, jehož vzhled si můžete upravovat stejně jako výbavu natolik, že z něj lze udělat i vojandu, čekal nás první šok. Hra vypadá až překvapivě podprůměrně nebo klidně na plnou hubu: ošklivě. Bez legrace dámy a pánové, je to hnus. Z takové vizuální stránky bychom nebyli na větvi ani na PlayStation 3. Viditelnost je dost pofidérní. Během pohybu na vás neustále vyskakuje zničehonic tráva i předměty. Stejně jsou na tom i modely postav, kterým doskakují kusy oblečení.

Technický stav připomíná videohru pro mobily

Jde vážně o neskutečný fujtajbl! Plynulost hry je, jak to jen říci slušně, variabilní. Občasné lagy lze pochopit, ale framerate byl častokrát bídný, i když měli všichni hráči stabilní a kvalitní připojení. V nejhorších případech se pohyboval i odhadem kolem 15 fps.

Kapitolou samou pro sebe jsou taktéž animace postav. Zatímco predátorovi bylo věnováno hodně pozornosti, na vojáky nejspíš nezbyl čas, protože se pohybují skoro jako toporné 2D postavy z retro éry. Není to hra pro mobily? Úděs! Takže poté, co jsme se vzpamatovali z otřesného technického stavu hry, rozjeli jsme konečně hru za tým vojáků. V tomto případě jde o bídnou multiplayerovou FPS s tuctovou náplní. Úkoly v misích se mění, ale plus minus jde vždy o to něco splnit, přemístit se z bodu A do bodu B a pak pláchnout v helikoptéře. (Představte si teď, že slyšíte hlášku „Get to the choppa“ v angličtině se silným rakouským přízvukem.)

Predator: Hunting Grounds - trial Predator: Hunting Grounds - trial

Museli jsme zabít kapitána, odemknout jeho sejf a pak pláchnout s jeho obsahem. Taktéž jsme dostali za úkol najít varnu drog, zdokumentovat výrobu fetu a pak ji zničit. Stejně jako hacknout počítač, získat data a… jistě už máte představu. Jednou z mála zajímavostí při hře za vojáka je maskování bahnem po vzoru filmů Predátor a Predátoři. Samozřejmě za úspěchy obdržíte zkušenosti a zdejší měnu, kterou je kov Venitarium. Získáte obsáhlejší výbavu a možnosti, jak si upravit vzhled. Při hraní za vojáky prostě dostanete to, co byste čekali.

Pochválit lze kromě bahna jen stylový odlet v helikoptéře či chlapácké podání ruky ve stylu Dutche a Dillona z prvního filmu v roli vítězných animací. Zajímavější je hra za predátora snímaná pohledem z třetí osoby. Lovec a jeho výbava jsou to nejzajímavější na hře. Úkolem zástupce rasy Yautja je samozřejmě likvidace ozbrojeného týmu vojáků a získání jejich lebek.

Hra za predátora je jiné kafe

Fandové mohou jásat, vytrhávání lebek a páteří z těl v Predator: Hunting Grounds rozhodně nechybí. Stejně jako všechny predátorovy zvuky včetně vrčení, zapínání neviditelnosti nebo hrdelního křiku. Hudba a ozvučení jsou vážně povedené. Stejně jako v případě lidí i za Yautja si můžete zvolit samici. To chválíme, ale predátoří ženy jsou ve hře stejně velké jako samci, i když mají být podle zdrojového komiksového materiálu vyšší a silnější.

Hra za Yautja je zábava. Jste velmi silní, skákat dokážete neuvěřitelně daleko a využijete i bohatý zbrojní arzenál a technickou výbavu mimozemšťanů. Díky nim se dokážete zneviditelnit, zobrazit tepelné vidění, pálit z ramenního kanónu a sekat nepřátele zápěstními čepelemi. Získat lze i chytrý vrhací disk nebo kopí. Šikovná je návnada, při jejímž použití pustíte nahrané hlasy lidí. Přesně jako ve filmech! Postupem času si odemknete i nový vzhled, helmy, jejich válečné barvy atd. Upravovat si svého predátora je zábava.

Predator: Hunting Grounds - trial Predator: Hunting Grounds - trial

Těžko si ale představit, že by někdo pařil hru kvůli tomu, aby získal červené dredy. Jak vojáci, tak predátoři mají vlastní třídy. U lidí to je útočník, průzkumník a podpora. U predátorů je to lovec (dostupný v trialu), průzkumník a berserker. Jejich pojmenování je podle nás všeříkající. Když se vám jako predátorovi nebude dařit, můžete zkusit sejmout protivníky odpálením příruční bomby, která po detonaci vytvoří v džungli pořádný kráter. Jak bylo vidět, lore je k radosti fanoušků zpracovaný dobře. Pro kvalitní hru to ale nestačí.

Vzhledem k tomu, že má Predator: Hunting Grounds vyjít za pouhý měsíc, čenicháme průšvih. Hra sice není AAA titulem a vyjde za sníženou cenu, ale přesto by si predátor zasloužil poněkud více péče. Jde o jedno z nejslavnějších filmových monster, které vyloženě čeká na pořádné zpracování. Vsadíme však krk, že Predator: Hunting Grounds jím bohužel nebude.

Hra vychází 24. dubna na PlayStation 4, stát bude 999 korun.