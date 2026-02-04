Pragmata se odehrává v blízké budoucnosti na měsíční výzkumné stanici, s níž Země ztratila kontakt. Hlavními hrdiny jsou astronaut Hugh Williams a tajemná androidka Diana, kteří se pokoušejí zjistit, co se stalo, přežít střety s roboty ovládanými nepřátelskou umělou inteligencí a vymyslet, jak se vrátit na Zemi.
Ačkoli námět zní poměrně ohraně, do hry mě okamžitě vtáhl základní herní mechanismus, který kombinuje hackování se střílením. Hugh zajišťuje akci, zatímco Diana, usazená na jeho zádech, obstarává hackování.
Funguje to následovně. Proti vám vyráží do boje robot. Když do něj střelíte, nic moc se nestane. Zmáčknete tedy tlačítko pro hackování. Objeví se mřížka, na níž je startovní bod a cílový bod. Je na vás, zda cestou pobíráte nějaké další bonusy, a zvýšíte tak ve výsledku účinnost svých zbraní vůči tomuto nepříteli.
Co jsme vše vyzkoušeli
- Mario Tennis Fever se bude líbit, hraje se skvěle
- Budete také křičet strachy? Vyzkoušeli jsme horor Resident Evil Requiem
- Vynikající hopsačku Super Mario Wonder rozšíří minihry. Vyzkoušeli jsme je
- Sci-fi akce Pragmata geniálně integruje hackování přímo do přestřelek
- Největší propadák Nintenda Virtual Boy neoslní ani v nové verzi
Vtip je v tom, že zatímco hackujete (na ovladači Switche 2 to bylo pomocí šipek na pravém ovladači), nepřítel nelení a snaží se vás zabít. Žádná pauza, musíte hezky pěkně uhýbat a zároveň hackovat. Nevím, jestli to takto zní zábavně, ale je to velmi uspokojující, provést ten nejlepší možný hack a nepřítele rozstřílet.
Když je nepřátel víc, hodí se zbraň, která vygeneruje dočasné stázové pole, jež nepřítele skoro znehybní. Funguje to i na bosse. Jinak je to klasická koridorová akce s nějakou tou odbočkou, řešením jednoduchých hádanek a skákáním.
Testovací verze končila soubojem s bossem, při němž bylo třeba použít vše naučené a zároveň umně uhýbat jeho útokům. Když byl omráčen, hlavní hrdina stiskem tlačítka efektně vyskočil na jeho záda a zasadil mu poměrně zdrcující úder. Jeho porážkou demo končilo a musím říct, že ve mě zanechalo velmi dobrý dojem. Pokud tvůrci budou pokračovat v tomto duchu i dál, máme tu další potenciální hit.
Co se verze pro Switch 2 týče, přišlo mi, že hra vypadá v režimu na televizi přece jen o fous hůř než předtím testovaný Resident Evil Requiem. Vadilo mi zejména o něco nižší rozlišení. Obě hry přitom běží na stejném enginu RE Engine. Když jsem ze zvědavosti později zkusil ještě hrát v handheldu, vypadala hra mnohem lépe. Tak uvidíme.
Pragmata vychází 24. dubna na PC, Switch 2, PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Na Steamu můžete zkusit demo, což doporučuji.