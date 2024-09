V chystané strategii budeme mít za úkol vzkřísit lávou zalité Pompeje

Zkáza Pompejí zůstává i po bezmála dvou tisících letech jednou z nejhorších přírodních katastrof v dějinách lidstva. Nečekaný výbuch sopky Vesuv tehdy vymazal z map dvacetitisícové město, které bylo oblíbenou rekreační destinací mezi bohatými Římany. Lávou zakonzervované trosky sice později archeologům vydaly unikátní svědectví o životě té doby (podle množství erotických fresek se mělo za to, že šlo o město neřesti, později se ukázalo, že takto Římané své budovy zdobili všude), tehdy ovšem byly škody tak veliké, že se nikdo ani nepokusil zničené město opravit.

Bylo to chybné rozhodnutí? To budete moci posoudit díky chystané hře Pompeii: The Legacy, která se bude odehrávat 20 let po zmíněné katastrofě. Stanete se hlavou rodiny, která dostala za úkol vrátit Pompejím zašlou slávu, čehož dosáhnete jen pečlivým územním plánováním. „Každá stavba, silnice a vodovodu hraje klíčovou roli při udržování živého a prosperujícího města,“ vysvětlují svoji filosofii vývojáři. Kromě toho se budete muset starati o pravidelný přísun zdrojů, obchod, sociální problémy svých obyvatel a samozřejmě i politiku. Hra tak v komplexnosti připomíná Cities: Skylines, jen v pro mnohém lákavějším historickém hávu.

Pompeii: The Legacy vyjde příští rok a to pravděpodobně rovnou v plné verzi, o předběžném přístupu se na Steamu nepíše, ačkoliv je to jinak v tomto žánru obvyklé.