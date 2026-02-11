Pokémony ve hrách známe zejména jako akční RPG, v nichž je hráči chytají a vyzývají na souboje další trenéry. Kompetitivní ostatně je i neméně populární karetní hra Pokémon Trading Card Game. Pokémon Pokopia je ovšem něco úplně jiného.
Podle prvního traileru to vypadalo na něco mezi simulátorem života Animal Crossing a Minecraftem, po zhruba hodinovém testování, během nějž jsem vyzkoušel i multiplayerovou část s ostatními, ovšem mohu konstatovat, že blíže má k té první jmenované.
Hráč začíná jako Ditto v lidské podobě, který dokáže okopírovat vzhled ostatních pokémonů. Díky tomu tak může používat různé schopnosti, pomocí nichž přetváří herní svět k obrazu svému. Například Squirtle zalévá, zatímco Bulbasaur nechává vyrůst trávu.
Po krátké promluvě s profesorem Tangrowthem kdesi v jeskyni vylézám ven na světlo a není to moc pěkný pohled. Namísto zeleně vidím jen vyprahlou pustinu. Cílem je vytvářet prostředí, která lákají různé druhy pokémonů. Určitou sadu přilákají trsy trávy (blok 4x4), pro další je třeba mít strom a vedle něj trsy trávy, pro další hospodářské políčko a vodu a tak dále.
Samozřejmostí je dále sbírání materiálů a plnění specifických podmínek, čímž se dostáváme ke klasické hratelnosti, kterou bych asi nejlépe popsal jako nikdy nekončící nákupní seznam.
Herní bloky lze rozbíjet, takže můžete například do vašeho bazénku přivést vodu z moře, která tam blok po bloku nateče. Postupně se tak vyprahlá pustina mění v živoucí prostředí, které je radost sledovat.
V multiplayeru jsme se snažili ve více lidech postavit Pokémon centrum. To vyžadovalo nejenom dodávat ty správné materiály, ale přivést i ty správné pokémony. Nakonec se nám to podařilo, čímž prezentace skončila.
Pokémon Pokopia rozhodně nepůsobí jako odfláknutý spin-off. Díky síle značky má poměrně slušnou šanci prosadit se na poli farmářských simulátorů / simulátorů života, která sázejí na pohodové hraní namísto kompetitivní složky. Uvidíme, zda se podaří vychytat herní smyčku. Přidat by to chtělo i po stránce grafiky, na možnosti Switche 2 působí hra možná až příliš stroze.
Pokémon Pokopia vychází 5. března na Switch 2.
