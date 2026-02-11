Vyzkoušeli jsme relaxační simulátor života Pokémon Pokopia

Ondřej Zach
  15:00
Frankfurt nad Mohanem (od zpravodaje Bonusweb.cz) - Vypravili jsme se do evropské centrály Nintenda v Německu vyzkoušet připravovaný spin-off pokémonů, který láká na poklidnější hratelnost bez soubojů.

Pokémony ve hrách známe zejména jako akční RPG, v nichž je hráči chytají a vyzývají na souboje další trenéry. Kompetitivní ostatně je i neméně populární karetní hra Pokémon Trading Card Game. Pokémon Pokopia je ovšem něco úplně jiného.

Pokémon Pokopia
Pokémon Pokopia
Pokémon Pokopia
Pokémon Pokopia
22 fotografií

Podle prvního traileru to vypadalo na něco mezi simulátorem života Animal Crossing a Minecraftem, po zhruba hodinovém testování, během nějž jsem vyzkoušel i multiplayerovou část s ostatními, ovšem mohu konstatovat, že blíže má k té první jmenované.

Hráč začíná jako Ditto v lidské podobě, který dokáže okopírovat vzhled ostatních pokémonů. Díky tomu tak může používat různé schopnosti, pomocí nichž přetváří herní svět k obrazu svému. Například Squirtle zalévá, zatímco Bulbasaur nechává vyrůst trávu.

Pokémon Pokopia

Pokémon Pokopia

Po krátké promluvě s profesorem Tangrowthem kdesi v jeskyni vylézám ven na světlo a není to moc pěkný pohled. Namísto zeleně vidím jen vyprahlou pustinu. Cílem je vytvářet prostředí, která lákají různé druhy pokémonů. Určitou sadu přilákají trsy trávy (blok 4x4), pro další je třeba mít strom a vedle něj trsy trávy, pro další hospodářské políčko a vodu a tak dále.

Samozřejmostí je dále sbírání materiálů a plnění specifických podmínek, čímž se dostáváme ke klasické hratelnosti, kterou bych asi nejlépe popsal jako nikdy nekončící nákupní seznam.

Pokémon Pokopia

Pokémon Pokopia

Herní bloky lze rozbíjet, takže můžete například do vašeho bazénku přivést vodu z moře, která tam blok po bloku nateče. Postupně se tak vyprahlá pustina mění v živoucí prostředí, které je radost sledovat.

V multiplayeru jsme se snažili ve více lidech postavit Pokémon centrum. To vyžadovalo nejenom dodávat ty správné materiály, ale přivést i ty správné pokémony. Nakonec se nám to podařilo, čímž prezentace skončila.

Pokémon Pokopia rozhodně nepůsobí jako odfláknutý spin-off. Díky síle značky má poměrně slušnou šanci prosadit se na poli farmářských simulátorů / simulátorů života, která sázejí na pohodové hraní namísto kompetitivní složky. Uvidíme, zda se podaří vychytat herní smyčku. Přidat by to chtělo i po stránce grafiky, na možnosti Switche 2 působí hra možná až příliš stroze.

Pokémon Pokopia vychází 5. března na Switch 2.

Co jsme vše vyzkoušeli

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Tyto celebrity propadly videohrám. Do některých byste to neřekli

Megan Foxová (New York, 18. května 2023)

V herním průmyslu se už dnes točí větší peníze než v tom filmovém, a tak není divu, že si videohry užívají, a někdy jim i úplně propadnou, známé celebrity. O některých se to ví, do jiných byste to...

Válka je pořád stejná, ale postapokalyptický Fallout se změnil k nepoznání

Fallout 76

Podívejte se, jak se v průběhu let měnila známá herní série Fallout, která se odehrává ve světě po jaderné válce. První díl vyšel už před téměř třiceti lety. Hráli jste ho také? Série se od té doby...

Wolfenstein nebyl první, na jeho předchůdce se nespravedlivě zapomnělo

Catacomb 3-D

Ještě než navždy změnili herní svět kultovními střílečkami Wolfenstein a Doom, vydali vývojáři legendárního studia id Software povedenou řežbu Catacomb 3D. Prodávala se mizerně a dnes si ji pamatuje...

Nejvíce oceňované hry mají nového krále. Také jste hráli ty nejlepší?

Overwatch

Seznam nejvíce oceňovaných her se loňským rokem opět změnil. Na špičce totiž stanul loňský titul Clair Obscur: Expedition 33 a předehnal takové velikány, jako je Elden Ring nebo The Last of Us. Kolik...

Zavraždil expřítelkyni, ale litoval jediného: že si nezahraje GTA 6

Grand Theft Auto 6

Realita dopadla tvrdě na muže z Velké Británie poté, co ho zatkli za vraždu jeho expřítelkyně. Zhroutil se nikoliv kvůli tomu, že by svého činu litoval, ale proto, že si z vězení nebude moci zahrát...

Vyzkoušeli jsme relaxační simulátor života Pokémon Pokopia

Pokémon Pokopia

Frankfurt nad Mohanem (od zpravodaje Bonusweb.cz) Vypravili jsme se do evropské centrály Nintenda v Německu vyzkoušet připravovaný spin-off pokémonů, který láká na poklidnější hratelnost bez soubojů.

11. února 2026 0

Reanimal

Reanimal

vydáno 11. února 2026  13:11

Dragon Quest VII Reimagined

Dragon Quest VII Reimagined

vydáno 11. února 2026  9:14,  aktualizováno  13:46

Válka je pořád stejná, ale postapokalyptický Fallout se změnil k nepoznání

Fallout 76

Podívejte se, jak se v průběhu let měnila známá herní série Fallout, která se odehrává ve světě po jaderné válce. První díl vyšel už před téměř třiceti lety. Hráli jste ho také? Série se od té doby...

11. února 2026 6

RECENZE: Mario Tennis Fever je ještě bláznivější tenis, pobaví se každý

90 %
Mario Tennis Fever

Mario Tennis Fever pobaví i ty, kteří tomuto sportu jinak nefandí. Nový díl láká na nejvíc postav v historii, spoustu režimů, hraní ve více lidech a hlavně skvělou hratelnost. Hru si však více než...

Switch 2
10. února 2026 1

Zavraždil expřítelkyni, ale litoval jediného: že si nezahraje GTA 6

Grand Theft Auto 6

Realita dopadla tvrdě na muže z Velké Británie poté, co ho zatkli za vraždu jeho expřítelkyně. Zhroutil se nikoliv kvůli tomu, že by svého činu litoval, ale proto, že si z vězení nebude moci zahrát...

10. února 2026 16

RECENZE: Gangsterka Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties nabobtnala a je osobnější

90 %
Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties

Japonská série Yakuza se těší mimořádné oblibě už i na Západě, studio Ryu Ga Gotoku tak postupně vydává remaky starých dílů. Hráči se mohou těšit nejenom na slunnou Okinawu a osobnější rovinu, ale i...

Switch 2
9. února 2026 0

Tyto celebrity propadly videohrám. Do některých byste to neřekli

Megan Foxová (New York, 18. května 2023)

V herním průmyslu se už dnes točí větší peníze než v tom filmovém, a tak není divu, že si videohry užívají, a někdy jim i úplně propadnou, známé celebrity. O některých se to ví, do jiných byste to...

9. února 2026 5

Wolfenstein nebyl první, na jeho předchůdce se nespravedlivě zapomnělo

Catacomb 3-D

Ještě než navždy změnili herní svět kultovními střílečkami Wolfenstein a Doom, vydali vývojáři legendárního studia id Software povedenou řežbu Catacomb 3D. Prodávala se mizerně a dnes si ji pamatuje...

8. února 2026 10

Chci si ještě zahrát Doom. Personál nemocnice splnil neobvyklé poslední přání

Umírající fanoušek dostal možnost zahrát si naposledy Dooma

Personál nemocnice v kanadském Torontu splnil nevyléčitelně nemocnému mladíkovi neobvyklé poslední přání. Přímo k lůžku, na kterém tráví poslední týdny svého života, mu instalovali PlayStation s...

7. února 2026 18

Advantage Consulting, s.r.o.
PROJEKTOVÝ MANAŽER - POZEMNÍ STAVBY (80 - 100.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 80 000 - 10 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Nejlepší hraný Resident Evil? Tento krátký film musíte vidět

Resident Evil Requiem: Evil Has Always Had A Name - krátký film

Capcom to myslí s propagací devátého Resident Evilu s podtitulem Requiem opravdu vážně. Bez jakéhokoli varování vydal hraný prequel, který slouží jako rekapitulace zkázy Raccoon City i nástin toho,...

6. února 2026 6

Nejhorší hra minulého roku odmítá zemřít, i když už ji skoro nikdo nehraje

Mindseye

Ačkoliv hráči nad loňským propadákem MindsEye už dávno zlomili hůl, autoři se jej pořád snaží zachránit. Na hru vydali velkou aktualizaci a slibují i pořádné rozšíření herního obsahu.

6. února 2026 0

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.