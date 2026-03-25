Značka Pokémon je nejhodnotnější mediální franšízou na světě. Pokémon TCG stále patří mezi nejpopulárnější karetní hry na světě, hry z hlavní série hravě překonávají hranici deseti milionů prodaných kopií. Značka se výrazně prosadila i na mobilních zařízeních, Pokémon GO a Pokémon TCG Pocket ročně vydělávají stovky milionů dolarů, zisková je i MOBA Pokémon Unite.
Otázka nezní, jestli Pokémon Champions budou úspěšná hra, ale jestli se zařadí po bok těch nejvýdělečnější, nebo vydělají „jen“ nižší desítky milionů dolarů ročně.
Volím si tebe
Co se herní stránky týče, Pokémon Champions se zaměřují na jádro všech her Pokémon, a to bitky. Nejprve jsem absolvoval dva krátké tutoriály, a to pro formáty bitek jeden na jednoho a dva na dva.
Hraje se tradičně na tahy, přičemž zde platí známý soubojový trojúhelník, kdy každý typ Pokémona má vůči jinému výhodu a vůči dalšímu slabost. Zjednodušeně řečeno, ohnivým útokem spálíte travního pokémona, ale dostanete na frak vodním útokem. Zde jsem si všiml, že kromě efektivních a super efektivních útoků existuje ještě verze extrémně efektivních útoků.
Posléze jsme dostali čas na to, abychom si z nějaké náhodné sady Pokémonů vybrali vždy jednoho, a postupně si tak sestavili svůj tým o šesti kouscích. Zde už se aplikovala herní měna, je tedy nasnadě, že kdo bude chtít „pochytat všechny“, nebude to mít bez otevření peněženky snadné. Potvrzeno je každopádně propojení s Pokémon Home.
Ještě před vlastním zápasem probíhala příprava všech vybraných pokémonů. Šlo zde omezeně měnit jejich statistiky, a to ve stylu, že když u jedné uberete, u druhé to stejné přidáte. Vyměnil jsem také asi dva útoky za jiné. Finální úpravou byl předmět, který pokémoni drží. Jeden dostal bobule na léčení, dalšímu jsem dal kámen, který mu umožnil aktivovat mega evoluci, tedy silnější verzi sebe sama.
Bitvy proti ostatním hráčům probíhaly dva na dva. Funguje to tak, že vidíte svoji i soupeřovu šestici, přičemž do bitvy každý vybere pouze čtyři pokémony. To do hry vnáší prostor pro taktizování. Oba dva hráči naklikají svoje útoky a vyberou cíle, posléze se podle iniciativ vyhodnotí. Ohnivý útok mého pokémona proběhl jako první, navíc byl extrémně efektivní, takže jsem protějšek smetl na jednu ránu. To mi poskytlo celkem jasnou výhodu a zápas jsem nakonec vyhrál. V druhém zápase mě k vítězství dovedla právě síla mega evoluce.
Pokémon European International Championship
Prezentace se konala za zavřenými dveřmi v rámci Pokémon European International Championship 2026 v Londýně, a jak můžete sami posoudit z fotografií, byla do opravdu velká akce. Nesoutěžilo se přitom jen v hraní kartiček, zápasy probíhaly také v Pokémon Scarlet / Violet, Pokémon GO a Pokémon Unite.
Grafika hry neurazí, ale není to ani něco, z čeho byste si sedli na zadek. To je ostatně pochopitelné, protože tvůrci chtějí, aby šlo Pokémon Champions rozjet i na běžných chytrých mobilních telefonech. Kromě toho půjde hrát i na původním Switchi a ve vylepšené verzi i na Switchi 2 – což jsou startovní platformy. Co ovšem vypadá parádně, jsou efekty útoků, ať už jde o oheň, nebo vodu. V tomto ohledu je vše v nejlepším pořádku.
Na můj dotaz, jak bude vypadat monetizace, mi bylo zástupcem Nintenda řečeno, že „v tuto chvíli nemáme nic, co bychom k tomu oznámili“. V menu jsem si každopádně všiml, že jsou zde mise typu „přihlas se do hry“, „odehraj jeden zápas“ či „použij ohnivý útok“.
U kulatého stolu
O něco později na naše otázky odpovídal přímo producent a ředitel vývoje Masaaki Hoshino, který pracoval na hrách Pokkén Tournament, Pokémon Unite a podílel si i na bojovkách Tekken 6 či SoulCalibur 3. Tady jsem si připadal trochu nemístně, protože jsem na sobě neměl ani kalhoty Rakeťáků jako kolegyně z Polygonu, ani žádnou jinou Pokémon ozdobu. Myšlenku, že bych si aspoň mohl dát na hlavu jednoho z plyšových pokémonů na stole, jsem rychle zavrhl.
Co mi ovšem nedalo, byla monetizace, na kterou jsem se zeptal. Pan Hoshino byl o poznání sdílenější a potvrdil klasické prvky, jako jsou battle pass či bonusy za předplatné.
Vtipný byl moment, kdy se jedna z účastnit zeptala na oblíbeného Pokémona. Masaaki Hoshino se snad poprvé viditelně usmál, odhalil část svého saka a ukázal připnutého Absola. Zároveň řekl, že kdo hraje za Absola, nemůže prohrát. Což možná zní i jako dobrý tip, koho si do začátku pořídit.
V tuto chvíli samozřejmě nevíme, jak přátelský či nepřátelský free 2 play model bude, jak moc si půjde Pokémon Champions užít i bez placení a co všechno bude zpoplatněno. Na to si budeme muset počkat až do startu ostré hry. Hra vyjde 8. dubna na Switch a Switch 2, později, pravděpodobně v léte, zavítá také na zařízení s iOS a Androidem.
