Vydělá miliony dolarů. Vyzkoušeli jsme připravovaný hit Pokémon Champions

Ondřej Zach
  15:00
Londýn (od zpravodaje Bonusweb.cz) - Některé hry jsou předurčeny k úspěchu. Pokémon Champions nelákají pouze na mimořádně populární licenci a oblíbené zápasení, ale i na přístupnost a dostupnost na velkém množství zařízení.

Značka Pokémon je nejhodnotnější mediální franšízou na světě. Pokémon TCG stále patří mezi nejpopulárnější karetní hry na světě, hry z hlavní série hravě překonávají hranici deseti milionů prodaných kopií. Značka se výrazně prosadila i na mobilních zařízeních, Pokémon GO a Pokémon TCG Pocket ročně vydělávají stovky milionů dolarů, zisková je i MOBA Pokémon Unite.

Otázka nezní, jestli Pokémon Champions budou úspěšná hra, ale jestli se zařadí po bok těch nejvýdělečnější, nebo vydělají „jen“ nižší desítky milionů dolarů ročně.

Co se herní stránky týče, Pokémon Champions se zaměřují na jádro všech her Pokémon, a to bitky. Nejprve jsem absolvoval dva krátké tutoriály, a to pro formáty bitek jeden na jednoho a dva na dva.

Hraje se tradičně na tahy, přičemž zde platí známý soubojový trojúhelník, kdy každý typ Pokémona má vůči jinému výhodu a vůči dalšímu slabost. Zjednodušeně řečeno, ohnivým útokem spálíte travního pokémona, ale dostanete na frak vodním útokem. Zde jsem si všiml, že kromě efektivních a super efektivních útoků existuje ještě verze extrémně efektivních útoků.

Posléze jsme dostali čas na to, abychom si z nějaké náhodné sady Pokémonů vybrali vždy jednoho, a postupně si tak sestavili svůj tým o šesti kouscích. Zde už se aplikovala herní měna, je tedy nasnadě, že kdo bude chtít „pochytat všechny“, nebude to mít bez otevření peněženky snadné. Potvrzeno je každopádně propojení s Pokémon Home.

Ještě před vlastním zápasem probíhala příprava všech vybraných pokémonů. Šlo zde omezeně měnit jejich statistiky, a to ve stylu, že když u jedné uberete, u druhé to stejné přidáte. Vyměnil jsem také asi dva útoky za jiné. Finální úpravou byl předmět, který pokémoni drží. Jeden dostal bobule na léčení, dalšímu jsem dal kámen, který mu umožnil aktivovat mega evoluci, tedy silnější verzi sebe sama.

Bitvy proti ostatním hráčům probíhaly dva na dva. Funguje to tak, že vidíte svoji i soupeřovu šestici, přičemž do bitvy každý vybere pouze čtyři pokémony. To do hry vnáší prostor pro taktizování. Oba dva hráči naklikají svoje útoky a vyberou cíle, posléze se podle iniciativ vyhodnotí. Ohnivý útok mého pokémona proběhl jako první, navíc byl extrémně efektivní, takže jsem protějšek smetl na jednu ránu. To mi poskytlo celkem jasnou výhodu a zápas jsem nakonec vyhrál. V druhém zápase mě k vítězství dovedla právě síla mega evoluce.

Prezentace se konala za zavřenými dveřmi v rámci Pokémon European International Championship 2026 v Londýně, a jak můžete sami posoudit z fotografií, byla do opravdu velká akce. Nesoutěžilo se přitom jen v hraní kartiček, zápasy probíhaly také v Pokémon Scarlet / Violet, Pokémon GO a Pokémon Unite.

Grafika hry neurazí, ale není to ani něco, z čeho byste si sedli na zadek. To je ostatně pochopitelné, protože tvůrci chtějí, aby šlo Pokémon Champions rozjet i na běžných chytrých mobilních telefonech. Kromě toho půjde hrát i na původním Switchi a ve vylepšené verzi i na Switchi 2 – což jsou startovní platformy. Co ovšem vypadá parádně, jsou efekty útoků, ať už jde o oheň, nebo vodu. V tomto ohledu je vše v nejlepším pořádku.

Před třiceti lety vyšli první herní Pokémoni. Za týden se vrátí

Na můj dotaz, jak bude vypadat monetizace, mi bylo zástupcem Nintenda řečeno, že „v tuto chvíli nemáme nic, co bychom k tomu oznámili“. V menu jsem si každopádně všiml, že jsou zde mise typu „přihlas se do hry“, „odehraj jeden zápas“ či „použij ohnivý útok“.

O něco později na naše otázky odpovídal přímo producent a ředitel vývoje Masaaki Hoshino, který pracoval na hrách Pokkén Tournament, Pokémon Unite a podílel si i na bojovkách Tekken 6 či SoulCalibur 3. Tady jsem si připadal trochu nemístně, protože jsem na sobě neměl ani kalhoty Rakeťáků jako kolegyně z Polygonu, ani žádnou jinou Pokémon ozdobu. Myšlenku, že bych si aspoň mohl dát na hlavu jednoho z plyšových pokémonů na stole, jsem rychle zavrhl.

Co mi ovšem nedalo, byla monetizace, na kterou jsem se zeptal. Pan Hoshino byl o poznání sdílenější a potvrdil klasické prvky, jako jsou battle pass či bonusy za předplatné.

Vtipný byl moment, kdy se jedna z účastnit zeptala na oblíbeného Pokémona. Masaaki Hoshino se snad poprvé viditelně usmál, odhalil část svého saka a ukázal připnutého Absola. Zároveň řekl, že kdo hraje za Absola, nemůže prohrát. Což možná zní i jako dobrý tip, koho si do začátku pořídit.

V tuto chvíli samozřejmě nevíme, jak přátelský či nepřátelský free 2 play model bude, jak moc si půjde Pokémon Champions užít i bez placení a co všechno bude zpoplatněno. Na to si budeme muset počkat až do startu ostré hry. Hra vyjde 8. dubna na Switch a Switch 2, později, pravděpodobně v léte, zavítá také na zařízení s iOS a Androidem.

Při neobvyklé loupeži zmizely karty Pokémon za miliony, jejich cena roste
Nejčtenější

Poprask obřích rozměrů. Internet si utahuje z nové herní technologie

Vtípky na technologii Nvidia DLSS 5

Měla to být revoluční novinka, která výrazně vylepší vzhled moderních her. Ovšem poté, co Nvidia ukázala první příklady využití technologie DLSS 5, se dostavila vlna rozhořčení a posměchu. Novince,...

Fanoušci kroutí hlavou. Tak vypadá Lara Croft v podání Sophie Turner

Sophie Turner jako Lara Croft - snímky z natáčení

Obsazení Sophie Turner, která se proslavila v seriálu Hra o trůny, budí u nemalé části fanoušků slavné herní archeoložky Lary Croft rozpaky. Ty podle prvních reakcí nerozptýlily ani první uniklé...

Zapomeňte na Laru Croft. Z nové hrdinky fanoušci šílí

Grace Ashcroft v podání umělkyně batonya.47

Jmenuje se Grace Ashcroft, pracuje jako analytička u FBI a hráči si ji v hororu Resident Evil Requiem okamžitě zamilovali. Stala se inspirací pro řadu krásných cosplayů a my se na některé z nich nyní...

KVÍZ: Za co se to ty krásky převlékají? Poznejte videohru podle cosplayerek

Lara Croft cosplay (Jenn Croft)

Cosplay, tedy převlékání se za oblíbené fiktivní postavy ze světa filmů, seriálů nebo her, je rok od roku populárnější. Až t o bere dech, co vše dokážou oddaní fanoušci svépomocí vytvořit, jedinou...

Nezapomněli jste na ně? Na tyto hry se těšíme dlouho, vydání je nejisté

Crysis

O těchto hrách víme už nějakou dobu, ale autoři v poslední době buď mlčí úplně, nebo zveřejňují informace jen hodně sporadicky. Přinášíme seznam her, které jsou podle dostupných informací v aktivním...

Vydělá miliony dolarů. Vyzkoušeli jsme připravovaný hit Pokémon Champions

Pokémon Champions

Londýn (od zpravodaje Bonusweb.cz) Některé hry jsou předurčeny k úspěchu. Pokémon Champions nelákají pouze na mimořádně populární licenci a oblíbené zápasení, ale i na přístupnost a dostupnost na velkém množství zařízení.

25. března 2026 0

RECENZE: Nejlepší 2D Mario vás v Bellabel Parku zavalí novými nápady

90 %
Super Mario Wonder Meetup in Bellabel Park

Vynikající 2D hopsačka Super Mario Bros. Wonder z roku 2023 přináší v rozšíření Meetup in Bellabel Park nejenom technická vylepšení, ale hlavně kopu nového obsahu. Ten lze pořídit jak samostatně, tak...

Switch 2
25. března 2026 0

Pokémon Champions

Pokémon Champions

vydáno 25. března 2026  10:48,  aktualizováno  10:48

Super Mario Bros. Wonder: Meetup in Bellabel Park

90 %
Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Meetup in Bellabel Park

Switch 2
vydáno 25. března 2026  10:45

Fanoušci kroutí hlavou. Tak vypadá Lara Croft v podání Sophie Turner

Sophie Turner jako Lara Croft - snímky z natáčení

Obsazení Sophie Turner, která se proslavila v seriálu Hra o trůny, budí u nemalé části fanoušků slavné herní archeoložky Lary Croft rozpaky. Ty podle prvních reakcí nerozptýlily ani první uniklé...

25. března 2026 36

KOMENTÁŘ: PlayStation 6 se možná zpozdí, ale vadilo by to?

Premium
Horizon Forbidden West

Hlad po moderních paměťových čipech mění plány výrobců hardwaru. A zatímco Valve slibuje svůj herní počítač Steam Machine stále ještě na letošek, objevují se zprávy, že PlayStation 6 od Sony byl mohl...

25. března 2026 0

Call of Duty i Resident Evil za skvělé ceny. Vybíráme jarní slevy PC her

Warhammer 40 000: Space Marine 2

Tradiční jarní výprodej her na Steamu je v plném proudu a i tentokrát si můžete pořídit řadu titulů za historicky nejnižší ceny. Vybíráme ty nejzajímavější slevy, které byste neměli přehlédnout.

24. března 2026 5

Diablo z kostiček je zpět. Minecraft Dungeons 2 ovládnou podzim s obřím světem

Minecraft Dungeons 2

Nejlepší spin-off kreativního Minecraftu se letos na podzim vrátí. Minecraft Dungeons 2 zachovají zábavnou kooperaci, nabídnou ovšem větší svět i hlubší možnosti přizpůsobení.

23. března 2026  10:50 3

John Carpenter’s Toxic Commando

John Carpenter’s Toxic Commando

vydáno 23. března 2026  10:38,  aktualizováno  25. 3. 11:06

Okamžitý triumf. Crimson Desert hlásí přes dva miliony prodaných kusů

Crimson Desert

Crimson Desert láká na rozmáchlý středověký svět, který je plný možností, byť za cenu, že ne vše je optimálně vyladěné. První prodejní výsledky a čísla však ukazují, že zájem mezi hráči je obrovský.

23. března 2026  9:35 2

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Je ještě kam klesat? Streameři se nechávají mučit a ponižovat za peníze

Streamer Erby

Než byl jeho profil pozastaven, nechal se francouzský streamer Erby po tři dny natáčet, jak se polonahý převaluje zavřený v kleci pro psy. Za pár drobných ho pak sledující mohli ještě dál polévat...

23. března 2026 16

Jak se oživuje špionážní legenda. Ohlédnutí za Metal Gear Solid: Snake Eater

Metal Gear Solid: Snake Eater

S odchodem legendárního Hidea Kojimy ztratila proslulá série do značné míry dech. Konami se ji nicméně pokusilo oživit skrze remake třetího dílu, jenž byl ve své době velmi úspěšný na konzoli...

22. března 2026 0

