Pirátská karetka Pirates Outlaws 2 je děsný žrout času

Ondřej Zach
V předběžném přístupu na Steamu právě vyšla roguelike karetní hra Pirates Outlaws 2. Ačkoliv v něm pobude minimálně rok, už nyní je slušně hratelná.

Před lety vydaná roguelike karetka Slay the Spire se stala okamžitě senzací, dočkala se mimochodem i deskoherního zpracování a aktuálně vyhlížíme druhý díl, který by měl vyjít v březnu 2026. Od té doby se vyrojila řada více či méně zajímavých napodobitelů a mezi nimi i pirátská verze Pirates Outlaws, jež se řadí k těm lepším.

Pirates Outlaws 2: Heritage
Pirates Outlaws 2: Heritage
Pirates Outlaws 2: Heritage
Pirates Outlaws 2: Heritage
36 fotografií

Pirates Outlaws 2 působí jako klasické pokračování ve stylu „větší, lepší“, nicméně po pár hodinách hraní mohu konstatovat, že jde v těch správných oblastech více do hloubky.

Alfou a omegou je samozřejmě boj, v němž se pomocí vhodné kombinace karet snažíte zničit nepřátele. Je zde spousta zajímavých drobností, proto jen jednoduše. Zahrání každé karty snižuje odpočet, který značí, kdy se kteří nepřátelé dostanou ke slovu.

Pirates Outlaws 2: Heritage

Použití karet střelných zbraní vyžaduje munici, o jejíž doplňování je třeba se skrze jiné karty či schopnosti starat. Není nic horšího, než když si nalížete plnou ruku skvělých karet, ale nemůžete je použít, protože ouha, došla munice.

Aby toho nebylo málo, některé karty mají pasivní schopnosti, a ovlivní tak například sousedící kartu v ruce. Do toho přidejte nové zvířecí společníky, které váš balíček rozšíří svou specifickou sadou karet a fakt, že každá postava má ještě svoji třídu. Ve výsledku tu máme poměrně hodně prostoru pro experimentování, což je to, co mě na tomto typu her baví.

Pirates Outlaws 2: Heritage

Pirates Outlaws 2: Heritage

Ve hře jsou dostupné dva režimy: aréna a navigace. Aréna je klasická šňůra stále silnějších nepřátel. V tom druhém plujete mezi ostrovy, absolvujete různé události, sbíráte předměty a samozřejmě bojujete. Cílem je porazit několik bossů a vrátit se ve zdraví zpět.

Pirates Outlaws 2 (Steam) se rovnou prodává s malou slevou, v přepočtu ji seženete za 250 korun. V předběžném přístupu pobude zhruba rok, i tak ovšem už nyní nabízí slušnou porci zábavy na dlouhé hodiny. Hra samozřejmě ještě není hotová a vyvážená, v pozdější fázi mi například u některých povolání chyběl přístup k nějakým plošným útokům, přesto jsem se zatím skvěle bavil. Nemusíte přitom kupovat zajíce v pytli, k dispozici je také demo.

Tipy na hravé dárky, za které ručíme
Vstoupit do diskuse
Témata: Steam

Nejčtenější

Polonahé studentky a hrozný Glum. Vybíráme nejhorší hry posledních 25 let

The Guy Game

Každý rok má své videoherní propadáky. Většinou jde o technicky odbyté, nezajímavé, nebo dokonce nelegální tituly. Vybrali jsme z posledních 25 ročníků hry, které si titul vítězného propadáku...

V české středověké strategii budeme pečovat o celé hrabství, podívejte se

County of Fortune

V budovatelských strategiích se hráči obvykle starají o jedno město. Připravovaná česká hra County of Fortune se ovšem zaměřuje na rozvoj celého regionu.

Naposílala streamerovi dva miliony, manžel okamžitě požádal o rozvod

Zdrcený manžel Liu

Příběhů o tom, jak děti utratí velké peníze rodičů za herní měny a muže zruinuje některá z online krásek, je plný internet. Posedlost něčím nebo někým se ovšem nevyhýbá ani ženám.

Letošní strategický hit ve stylu Command & Conquer přidá superzbraně

Tempest Rising

Na hit z devadesátých let Command & Conquer letos skvěle navázala strategie Tempest Rising, která sice okopírovalo, co se dalo, ale byla to skvělá zábava. Jedna věc ovšem chyběla a tvůrci to chtějí...

Fanoušci Zaklínače jsou v šoku. V plánu jsou tři nové hry během šesti let

První záběry ze čtvrtého Zaklínače

Plány polského studia CD Projekt jsou opravdu ambiciózní. Pokud vše půjde dobře, tak bychom se po čtvrtém dílu Zaklínače měli těšit ještě na pátý a šestý díl v horizontu šesti let. Tomu se však při...

Pirátská karetka Pirates Outlaws 2 je děsný žrout času

Pirates Outlaws 2: Heritage

V předběžném přístupu na Steamu právě vyšla roguelike karetní hra Pirates Outlaws 2. Ačkoliv v něm pobude minimálně rok, už nyní je slušně hratelná.

6. prosince 2025 0

Zpopularizoval hry jako málokdo, po narození dítěte s nimi streamer skončil

PewDiePie při odhalování ukázky své nové show

Švéd Felix Kjellberg se pod přezdívkou PewDiePie stal jedním z prvních lidí, kteří dokázali pohádkově zbohatnout díky streamování hraní videoher. Počátkem minulé dekády byly jeho let’s play videa...

6. prosince 2025 0

Konzole, o které jste nikdy neslyšeli, překonala v prodejích PS5

NEX Playground Interactive Gaming System

Zpráva o prodejích hardwaru ve Spojených státech za poslední týden přinesla jedno překvapení. Digitální verzi PlayStationu 5 totiž předstihla konzole, o které jste pravděpodobně dosud neslyšeli.

5. prosince 2025  15:25 2

Resident Evil: Survival Unit

Resident Evil: Survival Unit

vydáno 5. prosince 2025  10:01,  aktualizováno  10:02

Poslední možnost k nákupu? Konzole kvůli pamětím zdraží, bojí se hráči

Steam Machine

Rychlé zdražování operačních pamětí představuje vážný problém pro videoherní trh. Zatímco někteří se na nedostatek řádně připravili, jiní panikaří a zvažují navyšování cen. Ve výsledku to odnesou...

5. prosince 2025 20

RECENZE: Zahrajte si jako kdysi. Mlátička Marvel Cosmic Invasion je skvělá

80 %
Marvel Cosmic Invasion

Komiksová mlátička Marvel Cosmic Invasion je příjemnou ozvěnou starých časů. Originalitou příliš neoplývá, ovšem zábavou ano. Jen je velmi krátká.

PS5
5. prosince 2025 1

Polonahé studentky a hrozný Glum. Vybíráme nejhorší hry posledních 25 let

The Guy Game

Každý rok má své videoherní propadáky. Většinou jde o technicky odbyté, nezajímavé, nebo dokonce nelegální tituly. Vybrali jsme z posledních 25 ročníků hry, které si titul vítězného propadáku...

4. prosince 2025 12

Kdo tuto funkci Twitche použije, dostane okamžitě ban, varoval streamer

Logo služby Twitch

Získat víc peněz od diváků Twitche zní jako lákavá nabídka. Jenže není všechno zlato, co se třpytí. Nová funkce tak po kritice zase rychle zmizela.

3. prosince 2025  11:33 3

Fotbal, The Sims či Battlefield. Electronic Arts ovládnou Saúdové

The Sims 4

V září oznámila investiční skupina v čele se saúdskoarabským veřejným investičním fondem záměr koupit herní vydavatelství Electronic Arts za 55 miliard dolarů. Nejnovější informace odhalují podíly...

3. prosince 2025  10:03 4

Které hry by podle vás měly zabojovat o titul Hra roku 2025?

Kingdom Come: Deliverance 2

Závěr roku již tradičně patří čtenářské anketě Hra roku na Bonuswebu. Pojďme si připomenout, co všechno letos vyšlo, a vy nám napište, které kousky by podle vás měly promluvit do finálního hlasování.

3. prosince 2025 12

RECENZE: Metroid Prime 4: Beyond se hraje skvěle, škoda jednoho prvku

85 %
Metroid Prime 4: Beyond

Fanoušky velmi očekávané pokračování sci-fi série Metroid, která položila základy celému žánru, je konečně tady a rozmáchlejší než kdy předtím. Za zahrání rozhodně stojí, povedlo se ovšem překonat...

Switch 2
2. prosince 2025 0

Fanoušci Zaklínače jsou v šoku. V plánu jsou tři nové hry během šesti let

První záběry ze čtvrtého Zaklínače

Plány polského studia CD Projekt jsou opravdu ambiciózní. Pokud vše půjde dobře, tak bychom se po čtvrtém dílu Zaklínače měli těšit ještě na pátý a šestý díl v horizontu šesti let. Tomu se však při...

2. prosince 2025 16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.