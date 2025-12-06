Před lety vydaná roguelike karetka Slay the Spire se stala okamžitě senzací, dočkala se mimochodem i deskoherního zpracování a aktuálně vyhlížíme druhý díl, který by měl vyjít v březnu 2026. Od té doby se vyrojila řada více či méně zajímavých napodobitelů a mezi nimi i pirátská verze Pirates Outlaws, jež se řadí k těm lepším.
Pirates Outlaws 2 působí jako klasické pokračování ve stylu „větší, lepší“, nicméně po pár hodinách hraní mohu konstatovat, že jde v těch správných oblastech více do hloubky.
Alfou a omegou je samozřejmě boj, v němž se pomocí vhodné kombinace karet snažíte zničit nepřátele. Je zde spousta zajímavých drobností, proto jen jednoduše. Zahrání každé karty snižuje odpočet, který značí, kdy se kteří nepřátelé dostanou ke slovu.
Použití karet střelných zbraní vyžaduje munici, o jejíž doplňování je třeba se skrze jiné karty či schopnosti starat. Není nic horšího, než když si nalížete plnou ruku skvělých karet, ale nemůžete je použít, protože ouha, došla munice.
Aby toho nebylo málo, některé karty mají pasivní schopnosti, a ovlivní tak například sousedící kartu v ruce. Do toho přidejte nové zvířecí společníky, které váš balíček rozšíří svou specifickou sadou karet a fakt, že každá postava má ještě svoji třídu. Ve výsledku tu máme poměrně hodně prostoru pro experimentování, což je to, co mě na tomto typu her baví.
Ve hře jsou dostupné dva režimy: aréna a navigace. Aréna je klasická šňůra stále silnějších nepřátel. V tom druhém plujete mezi ostrovy, absolvujete různé události, sbíráte předměty a samozřejmě bojujete. Cílem je porazit několik bossů a vrátit se ve zdraví zpět.
Pirates Outlaws 2 (Steam) se rovnou prodává s malou slevou, v přepočtu ji seženete za 250 korun. V předběžném přístupu pobude zhruba rok, i tak ovšem už nyní nabízí slušnou porci zábavy na dlouhé hodiny. Hra samozřejmě ještě není hotová a vyvážená, v pozdější fázi mi například u některých povolání chyběl přístup k nějakým plošným útokům, přesto jsem se zatím skvěle bavil. Nemusíte přitom kupovat zajíce v pytli, k dispozici je také demo.
