Hráli jsme nejočekávanější hru Gamescomu, nový Monster Hunter je skvělý

Série Monster Hunter vychází už od roku 2004, až pátý díl s podtitulem World (naše recenze) ovšem dosáhl mainstreamového úspěchu. A to ne zrovna malého – jde totiž o vůbec nejvýdělečnější hru v celé 45leté historii společnosti Capcom. Za šest let od vydání se prodalo přes dvacet milionů kopií, a to je ještě nutné připočítat osmimilionový datadisk Iceborne a filmovou adaptaci s Millou Jovovich.

Nový Monster Hunter začíná ve velkém stylu a patrně uspokojí i zapřisáhle samotáře.

Očekávání od chystaného pokračování, které vyjde s podtitulem Wilds někdy během první poloviny příštího roku (viz náš článek), jsou tak obrovská, o čemž jsme se mohli přesvědčit i na probíhající výstavě Gamescom. I když na první den ještě nemohli „obyčejní“ fanoušci a sály byly vyhrazeny jen pro oborové profesionály, tak se na možnost aspoň půl hodiny si „Monstra“ zahrát táhla fronta přes celou jednu halu. Jak to bude vypadat ve čtvrtek, kdy se brány kolínských hal otevřou desítkám tisící lidí, se schválně půjdeme podívat – čekací doba se určitě bude počítat na hodiny.

My jsme se naštěstí zvládli objednat dopředu, což kromě absence čekání přineslo i příjemný bonus v podobě možnosti ochutnat i multiplayerovou část, která je pro úspěch hry důležitější než ta příběhová. Celkem jsme tak v kouzelném fantasy světě strávili téměř hodinu, což už je dost času na to, vytvořit si slušný první dojem.

Souboje s monstry nejsou obyčejné „bossfighty“, zaberou i desítky minut.

A asi vás moc nepřekvapí, že ten je veskrz pozitivní. Po úvodní tvorbě postavy (která byla omezena na pouhou minutu – novináři v ní jsou totiž prý jinak schopní strávit zbytečně moc času) se kupodivu nerozjela akční smršť, ale dlouhý, sotva z poloviny interaktivní filmeček.

Na rozdíl od předchozích dílů (a cynicky můžeme poznamenat, že i od hloupé filmové adaptace) se tentokrát vývojáři soustředí i na vyprávění příběhu. Jestli se jim to skutečně povede, je zatím těžko soudit, minimálně to ale vypadá, že to neodflákli. Rychle poznáme několik zajímavých postav, úvodní akční scéna pak lehce připomíná „kolejnicové“ pasáže z Call of Duty. Na místním „pštrosovi“ se vrháme záchranit utíkající dívku, kterou skrz pustou poušť pronásleduje hejno jakýchsi červů.

Z mých pomocných pojmenování je asi evidentní, že o místním „lore“ toho moc nevím, ale akční jízda to byla tak prudká, že mi to vlastně bylo jedno. Chvilku po nepřátelích vrhám kameny, pak je pomocí vystřelovací sítě sestřeluji z oblohy, abych si to pak se zbytkem vyřídil pěkně na blízko pomocí meče. Wow, tohle jednoznačně funguje. Kromě dynamické režie především díky skvělé grafice. Po dalších rozhovorech pak konečně následovala pasáž, která dala sérii jméno – vydali jsme se na lov zvířete.

Každé monstrum je jiné, na každé platí jiná taktika.

Tady už se moje neznalost místních poměrů projevila výrazněji, ovládání je totiž v mnohém úplně odlišné od většiny zástupců žánru. Pro každou ze čtrnácti zbraní platí trochu jiná pravidla, ve vhodných momentech ji dokonce musíte schovat, abyste mohli používat speciální schopnosti. Připočítejte nutnost využívat inventář, palné zbraně nebo schopnosti spolubojovníků a máte z toho navzdory podrobnému tutorialu pořádný mišmaš. Který ovšem nedemotivuje, naopak, s každým dalším máchnutím „meče“ se vám dynamika soubojů dostává pod kůži, což je skvělé. Odporná příšera nakonec padla, čímž pro nás hra vlastně teprve začala – dostali jsme totiž konečně možnost pustit se do hry více hráčů.

Tam už jsou nároky na hráče poněkud vyšší, podmínkou úspěchu je totiž sladit optimálně partu tak, aby každý vykonával nějakou roli. Volba vybavení v podstatě určuje pozici v týmu – potřeba jsou jak ostrostřelci, kteří pomáhají z dálky, tak i „tankové“ vábící pozornost dotěrných bestií. Optimální namixování party závisí na vlastnostech loveného monstra a v budoucnu bude mezi hráči určitě předmětem vyostřených debat. V rámci ukázky jsme si ke všem mechanismům maximálně tak přičichli.

Během soubojů musíte brát v úvahu nejen čím, ale i jak a kdy na monstrum útočíte. Ideálem je najít jeho citlivé místo a do něj pak koncentrovat útoky, i tady je ovšem potřeba přemýšlet. Je výhodnější ho zpomalit zraněním končetiny, nebo omezit jeho schopnost chrlit plameny?

Souboje s hlavními monstry jsou na poměry žánru skutečně dlouhé, navíc se neustále mění podle aktuální situace. Každé má svoji povahu, a když se dostane do úzkých, rozhodně se nenechá jen tak ubít až do konce, ale pokusí se utéct. Což se rovná neúspěchu. Nutnost rozpoznat silné a slabé stránky a pružně reagovat na měnící se situaci je klíčovou vlastností hry. Zní to náročně a opravdu to náročné bude, vzhledem k extrémním prodejům minulého dílu to tak ovšem fanouškům evidentně vyhovuje.

Abychom jen nechválili – PS5 verze, kterou jsme mohli ozkoušet, sice vypadala slušně, nešlo ale o žádný technologický zázrak. Poklesy snímkování, nepříjemné „doskakování“ vzdálených objektů nebo prolínající se textury by mohly celkové dojmy pokazit, na druhou stranu do vydání ještě zbývá hodně času. Minimálně tři měsíce, hra totiž na PC a nové konzole rozhodně letos nevyjde.