Mario Tennis Fever se bude líbit, hraje se skvěle

Ondřej Zach
  15:00
Jako jediné české médium jsme se vypravili do evropské centrály Nintenda ve Frankfurtu zahrát si připravované hry na konzoli Switch 2. Zde jsou naše dojmy z vlajkové lodi Mario Tennis Fever.

Krátký ranní let z Prahy nabral nemalé zpoždění, do velkého sálu, jehož prostor vyplňovaly konzole Switch 2 ve stojanech, jsem se s úlevou dostal asi jen o deset minut později. Zmeškal jsme tak jen část brífinku, který rekapituloval program a připomněl vše, co se nesmí zveřejňovat.

Mario Tennis Fever
Mario Tennis Fever
Mario Tennis Fever
Mario Tennis Fever
15 fotografií

Akce odstartovala vlajkovou lodí Nintenda pro únor, a to sportovním titulem Mario Tenis Fever. Všichni si nejprve povinně prošli krátký tutorial, který vysvětlil ovládání a základní údery. Kdo hrál už téměř osm let starý Mario Tennis Aces, bude se cítit jako doma.

Poté nás sesíťovali a my si zahráli klasickou dvojhru a čtyřhru. Hrát lze v klasickém režimu, nicméně kvůli tomu asi tenis s postavičkami od Nintenda nikdo nehraje. Novinkou letošního dílu jsou rakety, na něž jsou navázány speciální schopnosti.

Co jsme vše vyzkoušeli

Já si okamžitě zvolil svého oblíbeného opičáka Donkey Konga, což je silová postava, a dal mu do ruky raketu v podobě trsu banánů. Speciální schopnost spočívá v tom, že tento trs banánů se rozhodí na vybrané části soupeřova hřiště.

Mario Tennis Fever

Mario Tennis Fever

Má to ovšem háček. Tato speciální střela musí dopadnou na zem. Pokud ji soupeř z voleje odpálí a já ji následně nevyberu, ocitne se trs banánů na mé části hřiště. A k čemu to je? Jednoduše po banánech můžete uklouznout. Soupeři tak můžete cílit míček právě směrem k banánům, aby při pokusu o vybrání úderu uklouzl a ztratil bod.

Mario Tenis Fever vypadá jako správné pokračování, s hravou, pestrobarevnou grafiku a spoustou animací navíc. Letmý pohled na menu potvrdil spoustu hřišť i režimů. Ostatně jeden, inspirovaný 2D hospačkou Super Mario Wonder, jsme ještě stihli vyzkoušet.

Mario Tennis Fever

Mario Tennis Fever

Během zápasu se nad sítí objeví Wonder Flover, tedy speciální „halucinogenní“ kytka, která aktivuje jeden z bláznivých efektů. Namísto sítě se tak například objeví klasické zelené trubky z Maria v různých výškách, přičemž hráč se snaží trefovat cíle. Celkově mám z Mario Tenis Fever velmi dobrý dojem, za mě to byla jednoznačně nejlepší hra programu.

Mario Tennis Fever

Nový díl láká na dosud největší počet hratelných postav, který se vyšplhal na 38 a zahrnuje kromě známých jmen, jakými jsou Mario, Luigi či Yoshi, třeba i králíka Nabbita a baby Waluigiho.

Vychází 12. února na Switch 2.

