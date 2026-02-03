Krátký ranní let z Prahy nabral nemalé zpoždění, do velkého sálu, jehož prostor vyplňovaly konzole Switch 2 ve stojanech, jsem se s úlevou dostal asi jen o deset minut později. Zmeškal jsme tak jen část brífinku, který rekapituloval program a připomněl vše, co se nesmí zveřejňovat.
Akce odstartovala vlajkovou lodí Nintenda pro únor, a to sportovním titulem Mario Tenis Fever. Všichni si nejprve povinně prošli krátký tutorial, který vysvětlil ovládání a základní údery. Kdo hrál už téměř osm let starý Mario Tennis Aces, bude se cítit jako doma.
Poté nás sesíťovali a my si zahráli klasickou dvojhru a čtyřhru. Hrát lze v klasickém režimu, nicméně kvůli tomu asi tenis s postavičkami od Nintenda nikdo nehraje. Novinkou letošního dílu jsou rakety, na něž jsou navázány speciální schopnosti.
Co jsme vše vyzkoušeli
- Mario Tennis Fever se bude líbit, hraje se skvěle
- Budete také křičet strachy? Vyzkoušeli jsme horor Resident Evil Requiem
- Vynikající hopsačku Super Mario Wonder rozšíří minihry. Vyzkoušeli jsme je
- Sci-fi akce Pragmata geniálně integruje hackování přímo do přestřelek (vyjde 4.2.2026)
- Největší propadák Nintenda Virtual Boy neoslní ani v nové verzi (vyjde 4.2.2026)
Já si okamžitě zvolil svého oblíbeného opičáka Donkey Konga, což je silová postava, a dal mu do ruky raketu v podobě trsu banánů. Speciální schopnost spočívá v tom, že tento trs banánů se rozhodí na vybrané části soupeřova hřiště.
Má to ovšem háček. Tato speciální střela musí dopadnou na zem. Pokud ji soupeř z voleje odpálí a já ji následně nevyberu, ocitne se trs banánů na mé části hřiště. A k čemu to je? Jednoduše po banánech můžete uklouznout. Soupeři tak můžete cílit míček právě směrem k banánům, aby při pokusu o vybrání úderu uklouzl a ztratil bod.
Mario Tenis Fever vypadá jako správné pokračování, s hravou, pestrobarevnou grafiku a spoustou animací navíc. Letmý pohled na menu potvrdil spoustu hřišť i režimů. Ostatně jeden, inspirovaný 2D hospačkou Super Mario Wonder, jsme ještě stihli vyzkoušet.
Během zápasu se nad sítí objeví Wonder Flover, tedy speciální „halucinogenní“ kytka, která aktivuje jeden z bláznivých efektů. Namísto sítě se tak například objeví klasické zelené trubky z Maria v různých výškách, přičemž hráč se snaží trefovat cíle. Celkově mám z Mario Tenis Fever velmi dobrý dojem, za mě to byla jednoznačně nejlepší hra programu.
Nový díl láká na dosud největší počet hratelných postav, který se vyšplhal na 38 a zahrnuje kromě známých jmen, jakými jsou Mario, Luigi či Yoshi, třeba i králíka Nabbita a baby Waluigiho.
Vychází 12. února na Switch 2.