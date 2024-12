Příští Mafia se chce vrátit ke kořenům. Jak příběhem, tak náplní

Česká Mafia pravidelně vítězí ve všech anketách o nejlepší českou hru všech dob a nic na tom nezměnilo ani vydání historického RPG Kingdom Come. První dva díly mají u nás bez pochyby kultovní status a jsou prakticky nedotknutelné, oblíbeny jsou ale celosvětově. Trojka skvělou reputaci ovšem poněkud pošpinila.

Aktuálně jsou sexy zločinci s italským původem v kurzu, uvidíme, jestli z toho Enzo Favara bude také profitovat.

Spoustě ortodoxních fanoušků vadila už jenom změna zasazení – z padesátých let minulého století se totiž děj přesunul až do sedmdesátek. Daleko větší problém ale způsobila nová struktura vyprávění, která hráče nutila dokolečka opakovat nenápadité mise. Navzdory jen lehce nadprůměrným recenzím (viz ta naše) se ovšem hra prodávala skvěle (přes sedm milionů kopií), a tak bylo jen otázkou času, než se dočkáme dalšího dílu. Jeho představení v rámci předávání Game Awards pak patřilo k vrcholům celé akce a tak se na něj podívejme blíž.

Jak už je z názvu Mafia: The Old Country patrné, nepůjde o pokračování, ale naopak o prequel, jehož děj se odehrává zhruba dvacet let před příběhem Tommyho Angela z prvního dílu.

Palné zbraně a automobily byly tehdy primitivní a tak se dá předpokládat, že hra bude daleko pomalejší, než je zvykem.

Právě originální zasazení je jedním z největších taháků nového dílu, příliš her z této doby vskutku nevyšlo. Nejde přitom jen o kosmetickou změnu kulis, ale zásadně ovlivní i hratelnost. Automobilový průmysl byl tou dobou ještě v plenkách a tak zde vozidla budou s největší pravděpodobností hrát daleko menší roli, než jsme zvyklí. Otázko také je, jak to bude s rádii a soundtrackem, který vždy tvořil důležitou část zážitku. Nějak si neumíme představit, že auta, která se startují ještě pomocí kliky, budou mít k dispozici rádio s různými žánrovými stanicemi.

Dalším významným faktorem, který bude ovlivňovat náplň, je zasazení na vyhřátou Sicílii. Zapomeňte na velká města, která dosud tvořila většinu mapy, na tomto italském ostrově žádná taková nejsou. Dějištěm příběhu tak bude převážně venkov a příroda, což i díky možnosti jezdit na koni tak trochu evokuje Red Dead Redemption. Na rozdíl od něj má být ovšem vyprávění daleko lineárnější. Ne snad že byste byli uzavřeni v omezeném koridoru, to ne, ale k jeho průzkumu nebudete tolik motivováni vedlejšími aktivitami. Tím hlavním je dějová linka, podobně jako tomu bylo v prvních dílech.

Na místo měst se budeme pohybovat po venkově.

Hlavním hrdinou bude mladík Enzo Favara, který si byl jakožto sirotek nucen vydělávat na živobytí těžkou prací v sirných dolech. Když se pak v jeho životě objeví možnost stát se členem mafiánské rodiny a dosáhnout lepšího životního postavení, neodolá. O detailech tohoto morálního přerodu nevíme nic, ale tak nějak to z traileru vypadá na klasickou cestu z nuly až na vrchol.

Otázkou je, jaká bude návaznost na ostatní díly. Víme, že se znovu podíváme do fiktivního městečka San Celeste, kde začínal druhý díl, jestli ale půjde jen o menší pomrknutí pro znalce, nebo se setkáme s mladšími verzemi známých postav, se můžeme akorát domnívat.

Skvělou zprávou pro tuzemské fanoušky je pak přislíbená lokalizace i formou dabingu, který je u této značky tradičně na výši.

Teď ještě kdy se majitelé PC a poslední řady konzolí Xbox a PlayStation dočkají. Na Steamu visí informace o létu příštího roku, což je vcelku realistické, záleží ale samozřejmě, na kdy se počítá s šestým dílem Grand Theft Auta. Obě značky jsou žánrově příbuzné a patří stejnému vydavatelství, které rozhodně nebude chtít, aby vyšly příliš blízko sebe.