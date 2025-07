Mafia: Domovina nenavazuje na trojku. Ostatně byl to právě třetí díl, jehož otevřený svět hráče nebavil. Šéf studia Hangar 13, Nick Baynes, nedávno připustil, že „vývojáři se na to zpětně dívají podobně jako hráči – prostě to k sérii Mafia moc nesedělo“.

Když před pěti lety vydali Mafia: Definitive Edition, tedy remake v Česku milované první Mafie: The City of Lost Heaven, a slavili úspěch, bylo rozhodnuto. Další Mafia se obejde bez otevřeného světa a pokusí se svoji strukturou vrátit k prvnímu a druhému dílu.

Počátek organizovaného zločinu

Mafia: Domovina (Mafia: The Old Country) hráče ovšem vezme na úplný začátek. Enzo Favara neprožil právě šťastné dětství. Nyní skládá přísahu Cosa Nostře, zločinecké rodině Dona Torrisiho. A musí se sakra ohánět, aby prokázal, že je právoplatným členem.

Mafia: Domovina Mafia: Domovina

Příběh se odehrává na začátku 20. století na Sicílii, z čehož přirozeně plyne i zajímavý rozptyl, co se prostředí, dopravních prostředků a zbraní týče.

Výbava zahrnuje například nůž, který máme vnímat jako Enzovu prodlouženou ruku. Na tento typ zbraně je kvůli prostředí, v němž vyrostl, více zvyklý než na střelné zbraně. Podíváme se nejenom do města, ale i na venkov. Mafiáni svá území neobhlížejí jen ve vozech, ale i pěšky a na koních.

HW nároky Minimální konfigurace

1080p, střední detaily Doporučená konfigurace

1440p, vysoké detaily - OS: Windows 10 / 11

- Procesor: AMD Ryzen 7 2700X / Intel Core i7-9700K

- Paměť: 16 GB RAM

- Grafika: AMD Radeon RX 5700 XT / NVIDIA RTX 2070

- DirectX 12

- Úložiště SSD: 55 GB volného místa - OS: Windows 10 / 11

- Procesor: AMD Ryzen 7 5800X / Intel Core i7-12700K

- Paměť: 32 GB RAM

- Grafika: AMD Radeon RX 6950 XT / NVIDIA RTX 3080 Ti

- DirectX 12

- Úložiště SSD: 55 GB volného místa

„Říkáme tomu zážitek jako na horské dráze. Někdy je to přestřelka, jindy je to honička v autech, jindy je to stealth sekce, jindy si můžete vybrat,“ řekl game director Alex Cox v rozhovoru se serverem IGN.

„Chtěli jsme, aby boje působily obecně nebezpečněji, chtěli jsme vnést do každého setkání s nepřáteli realističtější pocit, chtěli jsme se postarat o to, aby stealth opravdu vystihoval atmosféru boje o přežití v nebezpečném prostředí,“ dodal k implementaci kradmého přístupu.

Mafia: Domovina Mafia: Domovina

Tvůrci si také pochvalují přechod na Unreal Engine 5, který podle nich lépe zvládne zobrazit krásy Sicílie a také kvalitu obličejů, což je pro filmové zpracování klíčové. Připouštějí ovšem i to, že nyní se mohli plně soustředit na vlastní vývoj hry namísto toho, aby zároveň obhospodařovali a vylepšovali vlastní engine.

„Herní mechanismy jsou solidní, i když známé, s příjemnou stealth akcí, střelbou, bojem nožem a řízením. A snad nejdůležitější složka hry Mafia – příběh – mě zaujal a byl jsem zvědavý, jak to bude pokračovat. Bude skvělé vrátit se k atmosféře Mafie 1 a 2. Už je to dlouho,“ píše ve svých dojmech z hraní IGN.

Mafia: Domovina vychází 8. srpna. Hra vyjde na PC (Steam), PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Našince potěší, že bude opatřena nejenom českými titulky, ale i dabingem, a to i na konzolích. Standardní edice vyjde na 1299 korun.