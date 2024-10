Nové Life is Strange si zamilují fanoušci prvního dílu

Bude to skoro deset let, co vyšel první díl série Life is Strange. V něm jsme se se studentkou Max dostali do zapeklité situace, při níž hrozilo zničení jejího rodného města. Díky schopnosti vracet se časem ovšem hrdinka hrozbu dokázala odvrátit. Následně ještě vyšel prequel Before the Storm a pak se série proměnila na několik samostatně fungujících příběhů se zcela odlišnými hrdiny. Skoro to až vypadalo, že to tak zůstane. Jenže nyní přichází Double Exposure, což je přímé pokračování prvního dílu a vlastně takové poděkování fanouškům za úspěch této série.

My jsme nyní ještě před samotnou recenzí hry, která se opět bude dělit na pět kapitol, dostali přístup k prvním dvěma. To je mimochodem rovněž bonus za předobjednání ultimate edice hry, takže první dvě kapitoly si máte možnost zahrát také, ovšem pouze pokud místo 50 eur (asi 1 250 korun) za standardní edici zaplatíte 80 eur (2 000 korun) za onu ultimátní verzi hry. Nakolik je to fér taktika vůči zákazníkům, teď polemizovat nebudu, nicméně se to děje bohužel čím dál častěji.

Nový díl s Max působí už od prvních momentů jako takové potkání zapomenutého kamaráda po dlouhé době. Max dospěla a nyní je místo studentky učitelkou na prestižní umělecké akademii. Trápí ji minulost, kterou si pár úvodními volbami ve hře připomenete. Ačkoli se novinka snaží stavět spíš nový příběh, odkazů na první hru a obecně minulost Max je tu docela dost a znalost předchozího dílu bude tak přinejmenším vhodná.

Max ani tentokrát nemá štěstí na klidný život a stane se svědkem vraždy své kamarádky. Následně se v ní probudí její speciální schopnosti, které jsou však jiné než v prvním díle. Zatímco tehdy uměla vracet čas, nyní naopak nahlíží nebo rovnou i fyzicky proniká do alternativní reality, kde se události odehrály jinak. Jak to všechno dopadne, se dozvíme až v průběhu následujících kapitol, nicméně už úvodní dvě dokázaly nastavit zajímavé směřování. Byl jsem až překvapený, jak se mi hned první večer nechtělo hru ukončit a v podstatě jsem celou první kapitolu zvládl jedním dechem.

Hra se ovšem jinak nesnaží svůj odkaz převrátit naruby a máme tu tak opět něco, co se blíží interaktivnímu filmu. V drtivě většině času se budete procházet po virtuálních prostředích, poslouchat Max komentovat vše možné a klábosit s ostatními. Sem tam něco vyfotíte, což spočívá v podstatě jen v nastavení vhodného úhlu záběru a zmáčknutí spouště, a pak tu budou také důležité momenty rozhodování, které ovlivní další příběh. Tedy nic náročného, aspoň podle našich prvních dojmů.

Grafika se za těch skoro deset let viditelně posunula kupředu, hra vypadá opravdu hezky, nicméně úroveň detailů je úměrná tomu, co bychom očekávali od středně velkého studia. Díky tomu se ovšem hra na PlayStationu 5 hýbe opravdu plynule bez jakýchkoli propadů snímkovací frekvence (opět aspoň v té části, kterou jsem mohl vyzkoušet). Je tu nicméně pořád volba mezi režimem výkonu a kvality obrazu.

Hra opět vyniká také v hudebním designu, a celkově v takové té správně puberťácké náladě, která byla typická pro předchozí díl. Hrdinka už je sice dospělá, ale pořád se pohybuje v prostředí mladých lidí a stále ještě je v ní znát ona nejistota a nesmělost ze školních let. Obklopuje se však partou zajímavých lidí, kteří zatím pomáhají příběh hezky rozvíjet.

Ano, hra nepochybně schytá kritiku, že je moc „woke“, ovšem zrovna tady je to zcela na místě, všechny díly byly takové a prostě to k nim patří. To mimochodem i znamená, že si třeba v nastavení menu můžete vybrat témata, před kterými dostanete patřičné varování (krev, drogy, ale třeba také transfobie), a dokonce je tu i možnost vynechávat hratelné pasáže. Přístupnost tu zkrátka hraje prim.

Hra vychází už 29. října, všech pět kapitol bude přístupných naráz, což je příjemná změna oproti formátu z roku 2015, kdy se muselo na další část hry čekat vždy dva až tři měsíce. My se vám rovněž chystáme přinést i recenzi plné hry.