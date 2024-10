Zábava pro celou rodinu. Lego Horizon Adventures se hrají parádně

Bonusweb měl možnost si Lego Horizon Adventures osahat na vlastní tlapky přímo ve frankfurtské PlayStation office. Tuto příležitost jsme si nemohli nechat ujít nejen kvůli tomu, že máme rádi sérii Horizon, Lego totiž s oblibou stavíme sami a někteří z nás i se svými dětmi. Moudří přitom moc dobře vědí, že očekávaná novinka není prvním spojením slavných značek. V roce 2022 jsme se dočkali propracovaného Tallnecka v Lego podobě, kterého sestavit nebylo zas tak snadné.

Horizon Zero Dawn tak trochu jinak

Příběh Lego Horizon Adventures převypravuje třeskutě po svém události první hry Horizon Zero Dawn. Hráči se tak opět setkají s oblíbenou ryšavou hrdinkou Aloy, která byla vykázána ze svého kmene a odložena jako miminko. Stejně tak se vrací další hrdinové. Všechny fanoušky potěší, že postavy namluvili stejní dabéři jako v původní hře. Aloy promlouvá hlasem Ashly Burch a jejího mentora Rosta dabuje opět JB Blanc. Do role Sylense se ale pochopitelně nemohl vrátit milovaný herec Lance Reddick, který loni zesnul.

PlayStation office v německém Frankfurtu nad Mohanem

Finální verze hry bude opatřena českými titulky, což ocení spousta hráčů a zejména ti menší. LEGO Horizon Adventures jsme si vyzkoušeli v hodinové hratelné ukázce přímo v roli Aloy, která na dálku pálí šípy z luku. Sekundovat ji ovšem mohou další hrdinové a tím se hned v počátku našich dojmů dostáváme k jednomu z nejlepších prvků hratelnosti, který sice není překvapením, ale stejně je boží. Je jím kooperativní multiplayer, díky němuž se zábava při hraní okamžitě násobí. Obtížnost hry však zůstává stejná.

Skákání, sbírání a LEGO kostičky

Jde tak o skvělou příležitost pro rodiče, jak se připojit do rozehrané hry své ratolesti, když něco nezvládá a potřebuje pomoc. Hratelnost je hravá, chytne a baví. Souboje fungují až překvapivě dobře, stejně jako kradmé plížení. Pochopitelně nechybí ani spousta hopsání a sbírání kusů stavebnice, z nichž některé slouží jako měna. Centrem všeho dění je domovská vesnice Matčino srdce, kterou se snažíte zrenovovat a rozšířit. Vydáváte se z ní do nejrůznějších částí světa, v němž se kromě lidských kmenů nacházejí robotičtí dinosauři a další tvorové.

Grafika Lego Horizon Adventures je úžasná.

Explorace prostředí se vyplatí, protože v nejednom růžku se nachází truhla s penězi. Odhalit, co se kde nachází, pomůže hi-tech zařízení Focus. A jak nám v PlayStation office dobře poradili, sbírání financí je ve hře velmi důležité. Pořídit si můžete i vylepšení ze stromu dovedností – například ohnivé boty, které pomohou nejenom ke dvojitému skoku, ale i podpálení vegetace. Ale dejte si pozor, aby v plamenech neskončila i vaše postavička. Mezi další originální vylepšení, které jsme si osahali, byl stánek s hot dogy, který odpaluje, ehm, výbušné hot dogy. Luk schopný odpálit víc šípů najednou je extrémně silný, lze říct, že až OP.

Roztodivná vylepšení

Je si však potřeba dát pozor, jak a s čím zacházíte. Vylepšení jsou omezená a můžete je vyplýtvat až příliš brzy. Je to prostě Horizon se vším všudy, i když je už na první pohled jiný. A hraje se taktéž jinak, ale velmi dobře. Ovládání nám hned sedlo do ruky a jediné, čeho se obáváme, je, že se v pozdějších fázích hry může dostavit stereotyp. Oceňujeme, že i když jde o licencovanou hru Horizon, přítomny jsou obleky a další vychytávky z her a stavebnic jako LittleBigPlanet, Ratchet & Clank, Lego City: Undercover, The Lego Movie a Lego Ninjago.

Celý svět je postaven z kostek.

Abyste si mohli pořídit vše, budete opravdu potřebovat hodně peněz. K tomu značně dopomáhají vedlejší mise, v nichž plníte komunitní úkoly pro Matčino srdce. Vizuálně jde přitom o dosud nejkrásnější Lego videohru. Všechno, a tím myslíme ÚPLNĚ všechno, je v ní stvořeno z kostiček. Pokud se nemýlíme, tím se žádná jiná hra ještě pyšnit nemůže. Toto je prostě nádherné pokoukáníčko.

Animace figurek jsou srandovní a taková kostičkovaná voda je něco, co jste ještě neviděli. Klasicky si pak lze zvolit ze dvou režimů – jeden upřednostňuje rozlišení, druhý framerate. To vše je ve spojení s nezaměnitelným humorem nefalšovanou rodinnou zábavu. Teď už jenom dočkat data vydání.

Lego Horizon Adventures vychází 14. listopadu na PC, PlayStation 5 a Switch.