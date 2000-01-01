náhledy
Připravovanou středověkou hru na hrdiny Legacy of Valor kutí sólo vývojář Filip Husák. „Momentálně nemám čas na nic jiného než na vývoj, rodinu a práci, ale to nevadí. Tento projekt je mým snem,“ říká. Pokud vše půjde podle plánu, letos v prosinci hra vyjde v předběžném přístupu na Steamu a Epicu.
Legacy of Valor má být příběhové RPG zasazené do živoucího středověkého světa. Hráči budují a rozšiřují své osady, spravují zdroje a obchodní cesty a zároveň velí armádám ve velkých bitvách v reálném čase.
Hra propojuje strategické budování města se souboji, přičemž hráčovy volby určují osud jeho lidí.
Husák miluje středověk a přiznává inspiraci hity Mount & Blade, Kingdom Come: Deliverance a Manor Lords.
Zároveň věří, že je tu stále prostor pro nový druh středověkého RPG.
„Vždy jsem snil o tom, že jednou hru vytvořím a nabídnu milovníkům středověkých RPG nový pohled do této doby v roli šlechtice, kde se setkají s ohavnou nenasytností po mocichtivé šlechty, která je schopná pro své vlastní dobro páchat intriky, udržovat milenecké poměry s kdekým a provdávat své potomky do sňatků z rozumu, ale zároveň zažít i pravost kruté bídy středověku, nemocí, špíny, nevěstinců, chudoby a mnoho dalšího,“ prozradil dříve.
Hráč se tedy chopí ovládání mladého šlechtice, který si užívá života. To ovšem skončí v okamžiku, kdy se zamilujete do mladé manželky purkrabího, který se to ovšem dozví a vyzve vás na souboj. Je to schopný šermíř a vy potupně prcháte.
Hráč se vrací na své bývalé panství, které před lety vyhořelo. Pustíte se do obnovy, nicméně další směřování příběhu už má být na vás. Jak se budete chovat ke svým poddaným? Jak naložíte s purkrabím? Husák slibuje krátkodobé i dlouhodobé následky vašich činů.
Ve hře se mají střídat roční období, denní doba i počasí. Cestovat půjde pěšky i na koni.
Příroda má působit živým dojmem, půjde například lovit zvířata, kácet stromy, sbírat bylinky či farmařit na polích.
Ve vývoji jsou systémy rybaření, hraní v kooperaci a správa osady.
Husák se ucházel o přízeň hráčů skrze komunitní financování na platformě Startovač, kde uspěl a získal přes 300 tisíc korun na vývoj. Odměny mají být doručeny letos v prosinci a zahrnují i vydání hry v předběžném přístupu na Steamu a Epicu.
Radost má i z úspěchu traileru, který zveřejnil na serveru IGN. „Odezva od hráčů je neuvěřitelná. Vidět, že trailer na kanálu IGN nasbíral během tak krátké doby přes 130 risíc zhlédnutí potvrzuje, že Legacy of Valor perfektně oslovuje fanoušky středověkých RPG,“ myslí si Filip Husák. „To mě motivuje vyvinout ještě větší úsilí, abych doručil co nejlepší zážitek, který hráči očekávají.“
Českou verzi traileru naleznete na konci této galerie.
Husák ještě chystá kampaň na platformě Kickstarter, skrze níž se pokusí najít strategické partnery a investory.
Projekt počítá s tříletým vývojovým plánem a v jeho průběhu bude odhaleno ještě mnohem více, říká.
Co ho k takto rozmáchlému projektu přivedlo? Miloval World of Wacraft a chvíli provozoval vlastní privátní server. Díky tomu se začal učit PHP, SQL a C++.
„Tato zkušenost mě naučila základy designu, programování a toho, jak vytvořit svět, který by bavil ostatní. Odtud jsem přešel k level designu, úpravám klientů a vytváření vlastních modů a patchů. Když se ohlédnu zpět, tyto experimenty ve mně vzbudily vášeň pro budování světů a dodaly mi sebevědomí k vytvoření něčeho originálního,“ říká.
Vize je taková, že Legacy of Valor neskončí ani po dohrání příběhu. Půjde dál rozšiřovat území, plnit náhodné úkoly, lovit legendární bandity a samozřejmě válčit s dalšími provinciemi.
Plány jsou to velkolepé a držíme autorovi palce.
