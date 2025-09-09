Český trailer na Legacy of Valor
Český trailer na Legacy of Valor
Jsou krásné, chytré a většinou i docela nebezpečné. Řeč je o ženách a dívkách, které známe prostřednictvím videoher. Poznáte je všechny?
Jakožto vývojáři her nechcete, aby vydání vaší hry zastínila nějaká jiná, větší a populárnější. Jenže takové situace občas nastávají a v minulosti se už několikrát stalo, že se s vydáním nějakého...
Připravovanou středověkou hru na hrdiny Legacy of Valor kutí sólo vývojář Filip Husák. „Momentálně nemám čas na nic jiného než na vývoj, rodinu a práci, ale to nevadí. Tento projekt je mým snem,“...
Nezávislá hra Hollow Knight: Silksong při svém vydání potrápila infrastrukturu hned několika digitálních obchodů, víkend jí pak dopřál další hráče.
Berlín (od zpravodaje Bonusweb.cz) Nový handheld od společnosti Lenovo je opět pořádně výkonná herní mašina. Legion Go 2 navazuje na předchůdce po stránce designu a funkcionality, zároveň však má modernější hardware a bohužel i vyšší...
Provozovatelé úspěšné onlinovky World of Tanks chtějí oslovit i mladší demografické skupiny, na které je původní hra až příliš rozvážná a taktická. Chystaná odbočka Heat si bere inspiraci u moderních...
Konzole Switch 2 od Nintenda vyšla více než osm let od zahájení prodejů původního modelu. Podle posledních informací byl několikrát interně odložen, a to na žádost vývojářů.
Epic Store tento týden rozdává oceňovanou logickou hru Monument Valley, v níž se řeší hádanky založené na optických iluzích.
Aplikace nazvaná Discovery Tour App: Medieval Baghdad představuje zábavnou a interaktivní formou historii středověkého Bagdádu za vlády Abbásovského chalífátu.
