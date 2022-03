Pět prvních dojmů, proč je nový Kirby and the Forgotten Land paráda

1. Krásná apokalypsa

Dobrá, příběh není a nikdy nebyl silnou stránkou série. Věc se má tak, že obloha potemní, vynoří se lovci, kteří uvězní místní obyvatele Waddle Dee. Žravá růžová koule Kirby se je vyráží zachránit, bouře je ovšem jakási trhlina mezi světy, takže se všichni ocitáme na neznámé planetě. První sada úrovní, o nichž můžu hovořit, se odehrává na pláních. Možná patříte k tomu typu hráčů, kteří se ve hrách někdy kochají postapokalyptickým prostředím, v němž trosky zmizelé civilizace postupně pohlcuje příroda. Pokud ano, nový Kirby se vám bude líbit. Ačkoliv hra jmenovitě nezmiňuje Zemi, tak pokud to nejsou trosky lidské civilizace, musela to být nějaká velmi podobná té naší. Každopádně neočekávejte chmurnou atmosféru, naopak, zdi, chodníky, ale i celé budovy pohlcuje zeleň. Je to pestrobarevná podívaná, která, pokud si odmyslíme podstatu, vlastně vůbec nepůsobí depresivně.

2. Skvělý návrh úrovní

Ačkoliv se mohlo zpočátku zdát, že se budeme pohybovat v otevřeném světě, Kirby and the Forgotten Land nakonec sází na lineární pojetí ve stylu Super Mario 3D World. To ovšem znamená, že se můžete těšit na vyšperkovanou jízdu úrovněmi, které vás nenechají vydechnout. Úrovní můžete jen tak proběhnout, nicméně pokud vás baví objevování skrytých míst s poklady či uvězněnými kamarády, přijdete si na své. Každá mise má své specifické úkoly, za jejichž splnění získáte další Waddle Dee, které potřebujete k odemknutí poslední úrovně daného světa s bossem (uvidíme, kolik jich bude třeba později, první svět je zatím velkorysý). První sada úrovní je celkem lehká, ovšem skvěle navržená. Hádanky vycházejí z prostředí a musím říci, že Hal Laboratory toto zkrátka umí. První svět pak zakončuje epické bitva s ohromnou opicí.

3. Kopírování schopností je zábava

Kirby je znám tím, že pohlcením nepřátel pojme i jejich schopnost. Takže když spolkne rytíře, mává mečem, zatímco když sežere týpka co hází bombami, bude házet bombami. V některých místech je třeba použít konkrétní dovednost, například střílení, ale netřeba se bát, poblíž se vždy obnovuje daný typ nepřítele. Ve Forgotten Land si ovšem Kirby troufá i na poněkud objemnější věci. Spolkne tak například auto, se kterým rozráží nakřáplé stěny, nápojový automat, který střílí drinky jako kulomet či schodiště, s nímž může zavalit nepřátele, či si zpřístupnit místo, na nějž nedosáhne. Díky tomu jsou úrovně rozmanité a zábavné. Schopnosti si lze přitom ještě vylepšovat v městečku, které funguje jako hub pro další aktivity. Jen musíte najít poschovávané plánky.

4. Hraní v kooperaci

Užít si Kirby and the Forgotten Land přitom nemusíte jen sami. Připojit se může druhý hráč, který se chopí ozbrojeného Bandana Waddle Dee s oštěpem. Může bojovat na blízko i ho házet. Kopírovat schopnosti ovšem umí jen Kirby. Kirby je také v roli lídra, který určuje, kam se jde, zatímco pokud se druhý hráč ocitne mimo obraz, bude teleportován. Waddle Dee se v případě smrti také za chvilku oživí, každopádně třeba při bitvě s bossem je to užitečný pomocník. Je tak ideální pro někoho, kdo moc hrát neumí, případně třeba pro děti. U nás si tak syn zaskákal, pomáhal s hádankami, likvidoval slabší nepřátele a byl spokojený.

5. Kapsulový automat

Odjakživa mám tendenci sbírat různé kartičky, figurky a podobně. Když jsem byl poprvé v Japonsku, samozřejmě jsem propadl nakupování pokladů… Dobrá, cetek z kapsulových automatů. A právě kapsule s překvapením jsou poschovávány různě po úrovních. Další si lze kupovat v městečku u automatu. Vytváříte si sbírku figurek, které si můžete otáčet a detailně prohlédnout. Tento prvek můžete samozřejmě zcela ignorovat, u mě to je ovšem zásah přímo na komoru.

Víc už si však povíme v recenzi krátce před vydáním hry 25. března. Hru ovšem můžete už teď sami otestovat, na eShopu už je dostupné demo, které obsahuje prolog, první misi a bosse z prvního světa.