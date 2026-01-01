náhledy
Pokud máte rádi žánr tower defense, v Česku známý také jako věžovky, zcela jistě znáte značku Kingdom Rush. My jsme měli možnost vyzkoušet připravovaný šestý díl a rovnou můžeme prozradit, že se hraje opět skvěle.
Autor: Bonusweb.cz
Příběh, opět vyprávěný pomocí komiksových okének, je tentokrát docela vypečený. Gerald Lightseeker se vrací časem zpět do minulosti, aby zastavil mladého Vez’nana dříve, než ovládne celé království. Fandové tak rozpoznají některá bojiště i postavy z jedničky.
Autor: Bonusweb.cz
První mise je klasicky pojata jako tutoriál, který vás naučí, jak hrát. Cílem tedy je stavět podél cesty věže, jejichž schopnosti se vhodně doplňují, a zastavovat vlny příchozích nepřátel.
Autor: Bonusweb.cz
Každou misi lze hrát na několik obtížností, cílem však jsou vždy tři hvězdy. Zkušenosti také získávají nasazené věže, hrdinové i kouzla.
Autor: Bonusweb.cz
A takto už vypadá nádherná centrální mapa, která se absolvováním misí postupně otvírá. Zde si navolíte hrdiny, věže i kouzla, případně nahlédnete do encyklopedie.
Autor: Bonusweb.cz
První novinkou Kingdom Rush 6: Genesis TD je, že každý hrdina, každá jednotka i věž mají vlastní strom vylepšení. To otvírá ještě větší prostor pro další experimentování.
Autor: Bonusweb.cz
Systém dvou hrdinů na bojišti známe už z dřívějška. Mimochodem, každá mapa ukrývá nějaký easter egg, takže v časech, kdy si nepřátele dáváte s prstem v nose, můžete klikat po mapě. Na této lze například vyhrát šachovou partii.
Autor: Bonusweb.cz
Dwarven Culverin je první z nových věží, které jsme mohl vyzkoušet. Zatímco artilerie má často vysoký dosah a menší zranění, tady je to naopak. Dosah je malý, výstřel ovšem stojí za to. Dwarven Culverin funguje jako velká brokovnice, ideální tak je připravit si v daném místě i nějaké zpomalování.
Autor: Bonusweb.cz
Nutnost bránit více únikových cest a podle potřeby přesouvat hrdiny po mapě už také známe z dřívějška.
Autor: Bonusweb.cz
Stejně jako „překvapivé“ zvraty, kdy si nepřátele prokopou do stávajícího layoutu novou cestu.
Autor: Bonusweb.cz
To ovšem není kritika. Je to prověřená hratelnost, která vás znovu přiková k monitoru či vašemu mobilnímu zařízení. První čtyři mise jsem hrál zhruba hodinu a věřte mi, že bych velmi rád pokračoval dál.
Autor: Bonusweb.cz
Plná verze chystá 15 věží, 12 hrdinů, 18 misí, 5 herních režimů, 4 stupně obtížnosti a desítky nepřátel.
Autor: Bonusweb.cz
Kingdom Rush 6: Genesis TD vyjde 24. září na PC, iOS a Android. V tuto chvíli už by mělo být na Steamu demo.
Autor: Bonusweb.cz
Kingdom Rush 6: Genesis TD
Autor: Bonusweb.cz
Kingdom Rush 6: Genesis TD
Autor: Bonusweb.cz
Kingdom Rush 6: Genesis TD
Autor: Bonusweb.cz
Kingdom Rush 6: Genesis TD
Autor: Bonusweb.cz
Kingdom Rush 6: Genesis TD
Autor: Bonusweb.cz
Kingdom Rush 6: Genesis TD
Autor: Bonusweb.cz
Kingdom Rush 6: Genesis TD
Autor: Bonusweb.cz
Kingdom Rush 6: Genesis TD
Autor: Bonusweb.cz
Kingdom Rush 6: Genesis TD
Autor: Bonusweb.cz