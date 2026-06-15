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Sázka na jistotu, která baví. Kingdom Rush 6 je opět králem věžovek
Vypadalo to na průšvih, ale je to nářez. Z remaku hry Gothic jsme nadšení
Dlouhých 25 let uplynulo od vydání původní hry a fanoušci se už nemohli dočkat oživení ikonické RPG značky Gothic. V očekávaném remaku jsme zatím strávili uplynulý víkend a přinášíme vám naše první...
Deset her, na které se dnes už moc nevzpomíná, ale zasloužily by si to
Pro veliký úspěch navazujeme na náš článek o zapomenutých hrách, které sice kdysi sbíraly skvělá hodnocení, dnes už si na ně však vzpomene jen málokdo. Tak schválně, kolik jich dnes ještě poznáte.
KVÍZ: Poznáte staré RPG klasiky?
RPG byly populární ještě před samotným příchodem počítačových her, jen se tehdy hrály s pomocí kostky, papíru a bohaté představivosti. Ostatně mnoho z dodnes slavných značek funguje na původních...
Robotí holčičky z nových her dráždí publikum, nevypadají až příliš dětsky?
Čerstvě oznámené pokračování stylové akční jízdy Stellar Blade vyvolalo spoustu nadšených ohlasů. Lidem se líbí nová hrdinka Evie, která je ovšem oproti té původní výrazně mladší a menší. Ozývají se...
Bez nich by to bylo lepší. Tato herní pokračování nikdy neměla vzniknout
Předchozí hry byly oblíbené, ale tito nástupci se vůbec nepovedli. Vybíráme hry, které poškodily reputaci zavedených sérií. Někdy až natolik, že způsobily jejich konec.
Před týdnem ukazovali novou hru, dnes je zavírají. Xbox resetuje svůj byznys
Současný provozní model herní divize Xbox, který spadá pod Microsoft, je podle nové šéfky Ashy Sharmy neudržitelný. Právě ona označuje nadcházející období jako „reset Xboxu“. A první kroky jsou tu:...
Kingdom Rush 6: Genesis TD
Zvládne váš počítač Gears of War: E-Day? Podívejte se na nároky
Jedna z mála exkluzivit Xboxu, brutální sci-fi střílečka Gears of War: E-Day, vychází 6. října na PC a Xbox Series X/S. Níže si můžete ověřit, jak si se hrou poradí váš počítač.
Gothic 1 Remake se lidem líbí, vydavatel se už chlubí prodeji
Fanoušci ikonického RPG Gothic se po 25 letech dočkali plnohodnotného remaku. Ačkoliv se řada lidí obávala, že to bude průšvih, ukázalo se, že zbytečně.
KVÍZ: Poznáte staré RPG klasiky?
RPG byly populární ještě před samotným příchodem počítačových her, jen se tehdy hrály s pomocí kostky, papíru a bohaté představivosti. Ostatně mnoho z dodnes slavných značek funguje na původních...
Deset her, na které se dnes už moc nevzpomíná, ale zasloužily by si to
Pro veliký úspěch navazujeme na náš článek o zapomenutých hrách, které sice kdysi sbíraly skvělá hodnocení, dnes už si na ně však vzpomene jen málokdo. Tak schválně, kolik jich dnes ještě poznáte.
Vybíráme největší hity a zklamání z herního svátku Summer Game Fest
Kdysi nejdůležitější akce herního průmyslu E3 už je dávno minulostí, se ctí ji však nahradil několikadenní maraton streamů Summer Game Fest. Letošní ročník nebyl vůbec špatný, pojďme se za ním trochu...
Robotí holčičky z nových her dráždí publikum, nevypadají až příliš dětsky?
Čerstvě oznámené pokračování stylové akční jízdy Stellar Blade vyvolalo spoustu nadšených ohlasů. Lidem se líbí nová hrdinka Evie, která je ovšem oproti té původní výrazně mladší a menší. Ozývají se...
Otestujte ekologické čistící prostředky od značky Ukliď si a budete mít domov jako ze škatulky
Úklid s čistým svědomím a maximálním účinkem? Hledáme 40 testerek, které se svými rodinami vyzkouší šetrné a vysoce funkční čistící prostředky od...
Závodní Warhammer a šachy na steroidech zdarma. Ale neváhejte dlouho
Právě probíhá hned několik lákavých akcí, díky nimž můžete trvale získat pár kvalitních her na PC zdarma. Pojďme se na ně podívat. Ale neváhejte dlouho, všechny jsou časově omezené.
Na tu se opravdu těšíme. Unikátní česká hra už je za rohem
Už několik let slýcháme o chystané české hře Scarlet Deer Inn, která zaujala hráče po celém světě originálním stylem vyšívané grafiky. Autoři nyní konečně oznámili, kdy hra vyjde a potěšili nás. Na...