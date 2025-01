Poslední dobou si mne blízcí příliš neužívají, jsem totiž až po krk zanořen do pokračování českého hitu Kingdom Come 2. Konečně se s vámi můžu podělit o zážitky z úvodu hry, ale na rovinu – dát novinářské embargo na pět hodin odpoledne v pátek mi přijde poněkud nešťastné, touto dobou totiž většina lidí vyráží na víkendové radovánky a nemá chuť dál zírat do zářících obrazovek

Ucelenější popis prvních hodin ve hře doprovozený bohatou obrázkovou galerií si tak necháme na sobotu 11. ledna v tuto chvíli jen odpovíme na dvě otázky, které určitě pálí každého potenciálního zájemce o hru.

Jak je to s bugy?

Kingdom Come: Deliverance 2 je česká hra a tak tu mají lidé tendenci ji v mnohém nadržovat, i ti největší fanoušci musí ovšem uznat, že první díl vyšel v tragickém technickém stavu. Ano, alespoň na PC byl tehdy daleko horší než blátem vláčený Cyberpunk (viz náš článek).

Bugů je málo a nad většinou lze mávnout rukou, jako třeba když kolo vozu trochu zajede pod povrch.

Vzhledem k tomu, že jsme recenzentský kód dostali nevídaný měsíc před vydáním, tak trochu jsme počítali, že si z nás vývojáři udělají betatestery, kteří jim pomohou odladit spoustu problémů, z nichž se i tak většina stejně dostane do prodejní verze. Ale věřte nebo ne, hra je už v tuto chvíli ve vynikajícím technickém stavu. Samozřejmě, čas od času narazíte na nějaký grafický glitch, špatnou kolizi objektů nebo přešlap umělé inteligence, avšak oproti nedávnému Stalkerovi, je to vyloženě hotová hra. Navíc je i celkem obstojně optimalizovaná, hezky běhá i na starším notebooku nebo základním modelu PS5. Byť tedy tam se člověk musí smířit s 30 snímky za sekundu, v performance režimu se totiž chyby v ozvučení, ale i to se určitě spraví, vždyť se s tímto režimem dlouho ani nepočítalo. Na podrobný technologický popis bude ještě času dost, v tuto chvíli ale můžeme s klidným svědomím prohlásit, že tentokrát na galerii legračních bugů, jako minule, asi nebudeme mít dostatek materiálu.

Jaký je český dabing?

Jedním slovem skvělý. Dvěma slovy prakticky dokonalý. Člověk si musí chvíli zvykat, ostatně pokud si dobře vzpomínám naposledy na mě česky mluvil remake první Mafie (rok 2020), ale nakonec se ukázalo, že je to ten jediný správný způsob, jak Kingdom Come hrát.

Jednou z prvních celebrit, které ve hře potkáte, je Pavel Zedníček.

Autoři zvolili moderní jazyk a dobové staročeské výrazy používají jen tak pro oživení, díky tomu mají ovšem dialogy parádní tempo. Navíc se podařilo do studia dohnat i skutečné herecké matadory, výprask od samolibého rychtáře nebolí tolik, když se vám posmívá hlasem Pavla Zedníčka.

Zatím mám ve hře nějakých 30 hodin, a myslím, že jsem teprve na začátku, je to ale způsobeno tím, že není kam spěchat a můžu si bloudění troseckými lesy jen tak užívat. Vlastně jsem ještě ani nebyl v Kutné Hoře, kterou jsem si mohli vyzkoušet v polovině roku na speciální novinářské akci (viz náš článek). Každopádně jestli vás zajímá, jak vypadají první hodiny v této netrpělivě očekávané hře, přijďte si o nich přečíst zítra. Jestli máte nějaké dotazy, napište je do diskuse, pokud to bude možné, zkusím vám odpovědět.