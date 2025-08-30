Ještě jste se nepřejedli Kingdom Come 2? Postavte si v něm vlastní kovárnu

Honza Srp
Kolín nad Rýnem (Od zpravodaje Bonusweb.cz) - Český herní hit Kingdom Come: Deliverance 2 sice přinesl zábavu na stovku hodin, stále se však najdou lidé, kteří ještě nemají dost. Ti si již brzy budou moci pořídit nový přídavek, ve kterém si hlavní hrdina od píky staví vlastní kovárnu.

Postavit celý přídavek kolem jedné z nejotravnějších činností, které jde v Kingdom Come 2 dělat, nevypadá jako úplně ten nejlepší nápad. Ano, určitě se najdou lidé, které virtuální dřina v kovárně naplňuje, jinak jde o ubíjející minihru, zdržující od těch skutečně zábavných činností.

Jak mě však lidé z Warhorse na GamesComu ujistili, navzdory názvu Odkaz kovárny, bude samotné kování i nadále jen okrajovou činností, kterou pro postup příběhem budete nuceni dělat jen párkrát.

Hlavní náplní přídavku je přestavba vlastní kovárny.

V podstatě půjde o velký vedlejší quest, který se zpřístupní všem, co se dokázali dostat do Kutné Hory, bez ohledu na to, jestli mají původní dějovou linku dokončenou, nebo ne. Jindra zde zdědí trosky kovárny, kterou se rozhodne navrátit k původní slávě. V praxi to vypadá tak, že si v ruině postupně opravujete pobořené místnosti, nakupujete lepší vybavení a najímáte spolupracovníky, čímž roste vaše prestiž. Na podobném principu fungovalo i nepříliš povedené DLC Z popela (From the Ashes) z prvního dílu, autoři se z něj však naštěstí poučili.

Tak za prvé, vedle všeho toho nutného stavění, je zde i dějová linie, točící se kolem opravy kostelních hodin na kutnohorském hlavním náměstí. Navíc to celé není jenom o „grindování“ peněz, ale musíte si ještě vydobýt reputaci v cechu kovářském, jinak se jednoduše k této exkluzivní zakázce nedostanete.

Možností, jak vylepši svoji kovárnu, je bezpočet.

Díkybohu lze potřebného věhlasu dosáhnout i jinak než poctivou tvrdou prací u kovadliny, k dispozici jsou i jiné cesty. V cca půlhodinové ukázce jsem tak například hrál v kostky nebo pomáhal vytrhávat bolavé zuby, nabízel se i šermířský turnaj. Nezbývá, než doufat, že podobných úkolů bude k dispozici dostatek, možností, jak vylepšit kovárnu, je totiž spousta.

Některé vybavení (fasáda, dekorativní předměty) jsou sice pouze na okrasu, jiné vám ovšem přidají i zajímavé bonusy. Už jen možnost mít v širším centru města kde zadarmo složit hlavu, umýt se a nakrmit koně se hodí, jsou však i předměty, které přidají zajímavé permanentní bonusy ke statistikám.

Kingdom Come: Deliverance II Legacy of the Forge
Kingdom Come: Deliverance II Legacy of the Forge
Kingdom Come: Deliverance II Legacy of the Forge
Kingdom Come: Deliverance II Legacy of the Forge
5 fotografií

Odkaz kovárny vypadá zajímavě, ale spíše pro ty, co původní hru nemají ještě dohranou nebo plánují ještě jednu rundu. V tom případě totiž může přinést nasbíraná vylepšení ještě skutečně využijete. Že bych si jen kvůli jednoduché zápletce hru instaloval znovu, si ovšem příliš představit neumím. Ale počkejme si na plnou verzi, třeba bude její děj zajímavý sám o sobě.

Hráli jsme Borderlands 4, abychom si potvrdili, že je to pořád to samé
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Toto jsou vítězové nejvýznamnějšího herního svátku na světě Gamescom

Herní svátek Gamescom v německém Kolíně už je minulostí. Co tam bylo k vidění, případně k vyzkoušení? Zde jsou podle poroty ty nejlepší kousky. Většina her teprve čeká na vydání, zabodovaly ovšem i...

Stahujte zdarma legendární českou hru a vtipné kooperativní závody

Epic Store tentokrát rozdává dnes již legendární českou hru Machinarium, ke které přihazuje kooperativní závody Make Way, v nichž hráči staví vlastní tratě. Obě stojí za zahrání.

Zmutovaní soudruzi. Cronos je brutální horor v kulisách socialismu

Kolín nad Rýnem (od zpravodaje Bonusweb.cz) Novinka od polských hororových specialistů z Bloober Teamu nejvíce ze všeho připomíná Dead Space v kulisách těžkého socialismu. Jak jsme si mohli na vlastní ruce vyzkoušet, více než na originalitu...

Horory i hokej. Září bude našlapaný herní měsíc

V září nás čeká hned několik pokračování slavných sérií, ale také mnoho novinek. Na své si přijdou fanoušci hororů, sportovních her, stříleček i nezávislých titulů.

Máme tu další herní hit. Prodávají se v něm knížky

Nezávislá hra Tiny Bookshop, v níž hráči provozují malý antikvariát, se dokázala prosadit mezi obrovskou konkurencí. Tvůrci necelých čtrnáct dní po vydání oslavili přes 200 tisíc prodaných kopií a...

RECENZE: Her, jako je The Rogue Prince of Persia, by měl Ubisoft dělat víc

80 %

Slavný Prince of Persia sice pořád čeká na nějaký nový hlavní díl série, nicméně vydavatelství Ubisoft to fanouškům hezky kompenzuje menšími tituly. The Rogue Prince of Persia je v podstatě...

PS5
30. srpna 2025 1

Ještě jste se nepřejedli Kingdom Come 2? Postavte si v něm vlastní kovárnu

Kolín nad Rýnem (Od zpravodaje Bonusweb.cz) Český herní hit Kingdom Come: Deliverance 2 sice přinesl zábavu na stovku hodin, stále se však najdou lidé, kteří ještě nemají dost. Ti si již brzy budou moci pořídit nový přídavek, ve kterém si...

30. srpna 2025 0

The Rogue Prince of Persia

80 %

PS5
vydáno 29. srpna 2025  10:56

Midnight Murder Club

vydáno 29. srpna 2025  10:39

RECENZE: Melancholie na prkně. Skvělý Sword of the Sea vás pohltí

90 %

Občas je fajn si dopřát hru, která vás nebombarduje informacemi o složitém světě, ale prostě jen tak plyne podle vašeho tempa. Ve Sword of the Sea se budete hlavně kochat rozličnými krajinami a...

PS5
29. srpna 2025 2

Stahujte zdarma legendární českou hru a vtipné kooperativní závody

Epic Store tentokrát rozdává dnes již legendární českou hru Machinarium, ke které přihazuje kooperativní závody Make Way, v nichž hráči staví vlastní tratě. Obě stojí za zahrání.

29. srpna 2025 0

Předplatné PlayStationu láká v září na farmaření, hopsání a fotografování

Předplatitelé PS Plus se mohou v září těšit na populární farmářskou hru Stardew Valley, hopsačku Psychonauts 2 a neobvyklou logickou hru Viewfinder.

28. srpna 2025  10:25 0

Horory i hokej. Září bude našlapaný herní měsíc

V září nás čeká hned několik pokračování slavných sérií, ale také mnoho novinek. Na své si přijdou fanoušci hororů, sportovních her, stříleček i nezávislých titulů.

28. srpna 2025 1

Warhammer je stroj na peníze, chystaný Dawn of War IV ho určitě nezadrhne

Kolín nad Rýnem (od zpravodaje Bonusweb.cz) Zahráli jsme si jednu bitvu z vymodleného pokračování Warhammer 40,000: Dawn of War a cítíme další obrovský hit. Čtvrtý díl se vrací ke kořenům série a nabídne vše, proč fanoušci tuto značku bezmezně...

28. srpna 2025 4

Sword of the Sea

90 %

PS5
vydáno 27. srpna 2025  20:20

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

RECENZE: Kirby and the Forgotten Land + Star-Crossed World je fajn rozšíření

85 %

Špičková 3D hopsačka Kirby and the Forgotten z roku 2022 se dočkala placeného rozšíření pro Switch 2. Kromě vylepšené technické stránky se fanoušci mohou těšit na další příběh.

Switch 2
27. srpna 2025 0

Máme tu další herní hit. Prodávají se v něm knížky

Nezávislá hra Tiny Bookshop, v níž hráči provozují malý antikvariát, se dokázala prosadit mezi obrovskou konkurencí. Tvůrci necelých čtrnáct dní po vydání oslavili přes 200 tisíc prodaných kopií a...

27. srpna 2025 1

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.