Ještě jste se nepřejedli Kingdom Come 2? Postavte si v něm vlastní kovárnu

Postavit celý přídavek kolem jedné z nejotravnějších činností, které jde v Kingdom Come 2 dělat, nevypadá jako úplně ten nejlepší nápad. Ano, určitě se najdou lidé, které virtuální dřina v kovárně naplňuje, jinak jde o ubíjející minihru, zdržující od těch skutečně zábavných činností.
Jak mě však lidé z Warhorse na GamesComu ujistili, navzdory názvu Odkaz kovárny, bude samotné kování i nadále jen okrajovou činností, kterou pro postup příběhem budete nuceni dělat jen párkrát.
V podstatě půjde o velký vedlejší quest, který se zpřístupní všem, co se dokázali dostat do Kutné Hory, bez ohledu na to, jestli mají původní dějovou linku dokončenou, nebo ne. Jindra zde zdědí trosky kovárny, kterou se rozhodne navrátit k původní slávě. V praxi to vypadá tak, že si v ruině postupně opravujete pobořené místnosti, nakupujete lepší vybavení a najímáte spolupracovníky, čímž roste vaše prestiž. Na podobném principu fungovalo i nepříliš povedené DLC Z popela (From the Ashes) z prvního dílu, autoři se z něj však naštěstí poučili.
Tak za prvé, vedle všeho toho nutného stavění, je zde i dějová linie, točící se kolem opravy kostelních hodin na kutnohorském hlavním náměstí. Navíc to celé není jenom o „grindování“ peněz, ale musíte si ještě vydobýt reputaci v cechu kovářském, jinak se jednoduše k této exkluzivní zakázce nedostanete.
Díkybohu lze potřebného věhlasu dosáhnout i jinak než poctivou tvrdou prací u kovadliny, k dispozici jsou i jiné cesty. V cca půlhodinové ukázce jsem tak například hrál v kostky nebo pomáhal vytrhávat bolavé zuby, nabízel se i šermířský turnaj. Nezbývá, než doufat, že podobných úkolů bude k dispozici dostatek, možností, jak vylepšit kovárnu, je totiž spousta.
Některé vybavení (fasáda, dekorativní předměty) jsou sice pouze na okrasu, jiné vám ovšem přidají i zajímavé bonusy. Už jen možnost mít v širším centru města kde zadarmo složit hlavu, umýt se a nakrmit koně se hodí, jsou však i předměty, které přidají zajímavé permanentní bonusy ke statistikám.
Odkaz kovárny vypadá zajímavě, ale spíše pro ty, co původní hru nemají ještě dohranou nebo plánují ještě jednu rundu. V tom případě totiž může přinést nasbíraná vylepšení ještě skutečně využijete. Že bych si jen kvůli jednoduché zápletce hru instaloval znovu, si ovšem příliš představit neumím. Ale počkejme si na plnou verzi, třeba bude její děj zajímavý sám o sobě.
