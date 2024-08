Indiana Jones mohl být exkluzivitou, kterou Xbox zoufale potřebuje. Ale nebude

Indiana Jones je jeden ze symbolů osmdesátých let, z hlavního hudebního motivu legendární filmové trilogie Stevena Spielberga se dodnes fanouškům dělá husí kůže. Nastupujícím generacím ovšem už ovšem tato akční klasika připadá snad až příliš naivní, dvourozměrným hrdinům, kteří po boku sexy kolegyň bez bázně a hany zachraňují svět, už pomalu zvoní hrana, vždyť dnes už se zpochybňuje i to, že jsou náckové zlí a nediskutuje se s nimi (viz náš článek o kritice série Wolfenstein).

V Indiana Jonesovi je dobro a zlo jasně definováno. Jestli tento nezamýšlený klon Filipa Turka jen zdědil nacistické insignie po dědovi se zkoumat nebude.

Že už se do dnešní doby příliš nehodí, ostatně nejlépe ukázalo loňské pokračování s podtitulem Nástroj osudu, které sice přineslo vše, co asi tak od něj fanoušci mohli očekávat, bez nostalgických brýlí už ovšem nezafungovalo (viz recenze od kolegů z rubriky Kultura). Přesto se příhody svérázného archeologa pokusí mladým lidem prodat ještě švédské studio Machine Games, známe především díky vynikajícímu restartu legendární značky Wolfenstein. A co jsme tak ve zhruba hodinové ukázce před letošním ročníkem konference Gamescom mohli vidět, jsou na té nejlepší cestě.

Indiana Jones se v minulosti stal hrdinou mnoha her, tou nejslavnější je bez debat Indiana Jones and the Fate of Atlantis, podle mnohých vrchol žánru point and click adventur (viz náš článek). A na její odkaz právě vývojáři chtějí navázat, ze zavedeného sousloví akční adventura totiž dávají důraz spíše na výraz adventura. Což tedy na první pohled není úplně evidentní, protože hra se bude odehrávat z pohledu hlavního hrdiny, stejně jako klasické střílečky. Na rozdíl od většiny z nich však tentokrát nebude kamera zafixovaná a do tváře digitálně omlazeného Harrisona Forda se podíváme nejen ve filmových předělech, ale i během provádění některých akcí, jako je třeba ikonické přeskakování překážek pomocí biče.

Hlavní hrdina má tvář mladého Harrisona Forda, ten na hře ale nespolupracoval.

Pro hru podobného střihu je tato perspektiva neobvyklá a tak trochu kontroverzní, vývojáři ovšem svůj přístup obhajují. Jednak se prý tímto způsobem dokážete lépe vcítit do vašeho virtuálního avatara, než když mu budete celou dobu jen koukat na zadek, jednak mají s FPS větší zkušenosti a moc dobře ví, co funguje a co naopak ne. A v neposlední řadě mlácení nácků pěstí je takto jednoznačně uspokojivější.

Dějově je hra vcelku nenásilně zasazena do období původní trilogie a vypadá to, že bude dodržena i její struktura vyprávění. Děj opět začíná na (fiktivní) Marshallově univerzitě, ze které klasický německý záporák Enrich Voss ukradne vzácný artefakt. Jeho význam není jen historický, ale mohl by se stát klíčem ke zdroji ohromné moci, tak se ho Indy samozřejmě pokusí vrátit. Kromě ikonického biče, klobouku a revolveru bude mít k dispozici i krásnou Italku Ginu, se kterou se bude po většinu času špičkovat, jen aby si pak v záběru padli do náručí. Tedy to je jen moje osobní domněnka, ovšem z toho, co jsem měl možnost vidět, mi přijde, že vývojáři chtějí do hry nacpat vše, co se v původních filmech osvědčilo.

Z žánru akčních adventur dávají vývojáři evidentně větší váhu na to druhé slovo.

Což mimo jiné znamená, že zde bude spoustu prostoru pro objevování archeologických památek a řešení hádanek. Ve hře procestujeme celý svět, namátkou třeba Vatikán, Himaláj nebo Šanghaj, lokace přitom budou tvořeny kombinací klasických lineárních úrovní a otevřenějších open-world pasáží, kde si tempo vyprávění budete moci dávkovat po svém. Vývojáři chtějí hráče motivovat k průzkumu lokací, nikoliv jen aby honili ukazatele questů po obrazovce, jak bohužel v posledních letech AAA gaming tak trochu působí.

Důležitou roli bude hrát fotoaparát. Indiana Jones je především archeolog a kromě záchrany světa se musí soustředit i na poctivou dokumentaci historických památek. Za průzkum okolí dostáváme tzv. adventure body, které umožní odemykání nových schopností, ovšem nebojte se, hra v tomto ohledu nebude připomínat produkci Ubisoftu, kde jednoduše musíte „levelovat,“ abyste dokázali porazit silnější nepřátele.

Nedílnou součástí hry bude samozřejmě i šplhání po biči.

Vedle hlavní dějové linie hra nabídne i spoustu nepovinných úkolů a výzev, kvůli kterým se půjde vracet i do už splněných lokací. Lovci achievementů budou v ráji a to na dlouhou dobu, podle vývojářů jde o suverénně největší hru, kterou zatím vyrobili. A to třeba takový Wolfenstein 2, podle našich čtenářů nejlepší hra roku 2017, rozhodně nebyl žádný drobek.

Akční náplň vypadá poměrně tradičně, kromě obligátního střílení z různých palných zbraní je zde veliký důraz na pěstní souboje. Jejich princip tak trochu připomíná české Kingdom Come: Deliverance, kdy kromě správného načasování musíte brát v potaz i směr ze kterého útok (i obranu) povedete, určitě to ovšem nebude tak náročné. Spoustu problémů navíc půjde řešit i klasickým plížením, včetně možnosti schovávání těl omráčených nepřátel. Vývojáři k tomuto tématu připomněli, že jich několik z nich kdysi dělalo ve Strabreeze Studios na zločinně nedoceněné hře Chronicles of Riddick, což je spojení, které vzbuzuje vysoká očekávání.

Zajímavým doplňkem plížení je možnost využívat převleky a tak se beztrestně procházet přímo v srdci nepřátelských ležení. Spíše než svobodomyslného Hitmana v tomto hra připomíná předskriptované pasáže, které známe třeba z Call of Duty. I tak to ale zní nadějně. Ostatně jako celá hra, která se nepokouší znovu objevit kolo, ale půjčuje si ze všech možných zdrojů. Nejvíce asi ze sérií jako Uncharted a Tomb Raider, čímž se vlastně uzavírá cyklus, jelikož právě ty se zhusta inspirovaly v původním filmovém Indiana Jonesovi.

Jelikož i po grafické stránce vše vypadá naprosto parádně, konečně to vypadá že se majitelé nových xboxů dočkají kýžené vysokorozpočtové exkluzivity pro jednoho hráče, kterou už roky marně vyhlížejí. Navíc na ní už nebudeme muset čekat dlouho, hra vyjde již 9. prosince. A proti všem předpokladům nepůjde o xboxovou exkluzivitu, ale na jaře 2025 vyjde i na PS5.