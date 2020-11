Hyrule Warriors: Age of Calamity je řezanice, jak má být

Z diskusí různě po internetu mi došlo, že části hráčů není zřejmý rozdíl mezi oběma zmíněnými hrami. Tak aby bylo jasno, The Legend of Zelda: Breath of the Wild je špičková hra na hrdiny v otevřeném světě, která vyšla v roce 2017 na Switch.

Hyrule Warriors: Age of Calamity není ani pokračování, ani hra na hrdiny. Je to přepálená akce, která vychází z principů jiné herní série, a to Warriors. Sdílejí ovšem stejný svět. V Age of Calamity se podíváme sto let před události známé z Breath of the Wild.

Age of Calamity sice na první pohled připomíná Breath of the Wild, ale herně je to klasická Warriors hra. To znamená, že s hrdiny pobíháte po bojišti, likvidujete přepálenými útoky desítky slabých nepřátel, zatímco u těch silných už je třeba taktizovat.

Mezi tím obsazujete pevnosti a plníte různé úkoly, které většinou spočívají v tom, že někam doběhnete a tam buď něco aktivujete nebo s někým zápasíte. Hrdinům, které aktivně neovládáte, můžete zadávat příkazy, co mají dělat.

Boj vypadá na první pohled jednoduše, ale je hodně vychytaný. Zkuste nehrát na nejnižší obtížnost a uvidíte. Mačkáním tlačítek pro silné a slabé útoky řetězíte různé varianty komb a hrdinové se samozřejmě různí. Pak jsou tu dva speciální útoky a hodně se hraje i na úskoky. Když to stihnete na poslední chvíli, objeví se příležitost k rychlému protiútoku. Pořád málo? Přidejte házení bomb, plachtění a útoky z výšky, ohnivou spršku, vytváření ledové bariéry… Na to všechno musíte myslet. Ale až to zvládnete, budete se skvěle bavit.

V tuto chvíli už je dostupné demo, takže ho určitě vyzkoušejte. Abych rovnou odpověděl na dvě otázky, které asi máte. Ano, verze na recenzi je po technické stránce úplně stejná jako demo.

Nevylučuji, že ještě vyjde day 1 patch, ale nemyslím si, že se něco zásadního změní. To znamená, že hra využívá opravdu brutálně dynamického rozlišení. Je to jako na houpačce, aby byla zachována v rozumných mezích plynulost. Pokles snímkování je sice občas patrný, ale víc si všimnete, že je hra rozmazaná, než že se seká.

A ano, Hyrule Warriors: Age of Calamity je už ze své podstaty hra repetitivní. Budete sice sbírat různé materiály, vařit jídlo, které vám pomůže v bitvě a fúzovat zbraně, nicméně jádro hry je neměnné. Je to řež.

A nevidím na tom nic špatného, stejně fungují i diablovky. Tady k tomu máte navíc fajn příběh, který ocení hlavně hráči Breath of the Wild. A mimochodem, pilotovat obří mechanická monstra (Divine Beasts) je také zážitek! Co mi naopak chybí, je volnost z Breath of the Wild. V Age of Calamity má každá mapa jasně vymezené koridory.

Hyrule Warriors: Age of Calamity vychází 20. listopadu na Switch.