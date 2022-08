V Hyenas okrádáte zbohatlíky ve vesmíru, připomínají Apex Legends

Kolín nad Rýnem (Od zpravodaje Bonusweb.cz) - Chystaná online multiplayerová akce nabízí vše, co by měl dnešní herní hit mít. Výrazné hlavní postavy, nutnost týmové spolupráce, povedenou grafiku a sociálně kritickou zápletku. Otázkou je, jestli to proti silné konkurenci bude stačit.