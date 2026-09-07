Ubisoftu se v posledních letech tak úplně nedaří a musí utahovat opasky (viz náš článek). Několik očekávatelných hitů skončilo daleko pod svými očekáváními (obzvláště od vcelku povedených Star Wars Outlaws se určitě čekaly větší prodeje) a tak není divu, že slavné vydavatelství zatáhlo za ruční brzdu a jede tzv. „na jistotu.“ Možná až moc, na herní veletrh Gamescom přijelo jen se dvěma remaky a jedním spin-offem zavedené série.
O remaku Raymana už nějakou dobu víme, za to restaurovaní Heroes of Might Magic III se dočkalo premiéry až během otevírací noci herního veletrhu Gamescom. Takže jsme si nenechali utéct možnost vyzkoušet si ho hned na vlastní kůži a okamžitě si ověřit, že kritika, která se od starých fanoušků na hru snesla, je úplně zbytečná a nespravedlivá. Ale to asi není úplně překvapivé, poslední dobou se prakticky na každou herní novinku snese hromada negativity, jako by snad lidi bavilo více nadávat než věnovat čas něčemu, co je jim bližší.
Každopádně u Heroesů je tato negativita ještě nesmyslnější než jinde, protože až na předělanou grafiku jde o úplně stejnou hru, jako tenkrát. A tím úplně myslíme opravdu úplně, všechny mechanismy zůstaly beze změny, všechny proměnné, statistiky, chování nepřátel a vše ostatní jsou do posledního písmene stejné.
Autoři jsou si síly „hýrousího“ fanklubu moc dobře vědomi a na přípravě remaku úzce spolupracovali s některými respektovanými členy komunity. Co víc, všechny změny konzultují i s původním tvůrcem samotného konceptu „heroes“ Jonem Van Caneghem. Celé to jde až tak daleko, že ve hře dokážete spustit všechny mapy a kampaně, které do hry později přidali fanoušci. To znamená, že v den vydání budete mít k dispozici stovky a tisíce roky prověřených dodatečných příběhů. A další budou určitě rychle přibývat, protože práce s mocným editorem bude ještě o něco přívětivější, než bývalo zvykem.
Drobné změny najdeme až v uživatelském rozhraní, jde ale spíše o nenápadné detaily, které o něco málo zlepší kvalitu života. Například si ve městech můžete dopředu naklikat strom budov, které se pak každý den samy budou stavět (pokud na to samozřejmě budete mít prostředky), už se vám tak nestane, že na něco zapomenete.
Jediné, co prošlo výraznou obměnou, je tedy vizuální stránka, namísto pohádkové stylizace se autoři rozhodli pro moderní „realistickou“ 3D grafiku. Ano, hra tím bezpochyby dostala jiné vyznění, to ale automaticky neznamená, že je to špatně. Díky 3D modelům si můžete užít daleko dynamičtější a modernější pojetí. Máme zde animované příběhové scény, některé události pak dostávají filmový nádech (například vstup do podzemí), během dialogů kamera míří mluvícím do obličeje a tak dál. Kapitolou sama o sobě jsou pak města, kterými sice nemůžete úplně volně procházet, ale každou budovou a jejími jednotkami se můžete detailně pokochat.
Během soubojů si pak užijete dynamické efekty, vše konečně vypadá jako bitva dvou armád a ne statické šachy. Osobně se mi nová grafika moc líbí, ale chápu, že je to individuální. Někdo má rád vdolky, někdo holky, tady univerzální pravda neexistuje. Každopádně vývojáři se snažili myslet i na ty konzervativní, a tak jim umožnili většinu novinek vypnout. Pokud se chcete maximálně přiblížit původní hře, prostě si nastavte fixní kameru, vypněte si filmečky a moderní efekty a máte staré dobré Heroese. Samozřejmě se pak nabízí otázka, proč si remake kupovat, když původní hra funguje stále dobře. Autoři ale evidentně více než na staré mazáky (ano, smiřte se s tím, pokud jste vyrůstali u Heroes of Might and Magic, už dávno nejste mladí) cílí na nové publikum, které podobné grafické serepetičky vyžaduje.
Dává to ale smysl, na pamětníky, kteří znají originál skrz naskrz, cílí spíše nový díl Old Era, který už si nějaký pátek můžete zahrát v předběžném přístupu (naše dojmy). Není tedy potřeba plýtvat negativními emocemi, vysněné Heroesy čekají na každého, stačí si jen vybrat, které jsou pro vás ty pravé.