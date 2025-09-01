„Je to nejpopulárnější hra u nás,“ řekl mi při čekání na hratelnou ukázku z nových Heroes of Might and Magic polský PR zástupce Ubisoftu a i když jsme se tomu zasmáli, nemyslím si, že by to byla až taková nadsázka. Ostatně u nás je situace úplně stejná.
Značka Might and Magic fungovala již od poloviny osmdesátých let ale až strategická odbočka s podtitulem Heroes of Might and Magic III: The Restoration of Erathia dokázala prorazit do hlavního proudu.
Geniálně totiž zkombinovala mechanismy RPG a tahových strategií čímž připravila fanoušky o stovky a často i tisíce hodin. Jednoduchá, ale přitom velmi komplexní pravidla, osm zcela odlišných bojových frakcí, každá se svými unikátními jednotkami a kouzly, kouzelná grafika a obrovské množství obsahu, ať už jde o příběhové kampaně nebo multiplayerové bitvy. Ty byly obzvláště peprné v módu hot seat, kdy se hráči střídali u jedné obrazovky.
I když se poté vývojáři snažili seč mohli, pokusy obohatit dokonalou premisu něčím novým selhaly a žádnému z následujících čtyř pokračování se nadčasovosti trojky vyrovnat. Některé díly překombinované, jiné příliš ošklivé, další se nedržely původní atmosféry… a tak byla značka po sedmém díle v roce 2015 uložena k ledu.
Až doteď. Chystaná Olden Era je zřejmě poslední pokus, jak „Hýrousy“ ještě oživit a přijde mi, jakoby tomuto nápadu příliš nevěřil ani sám Ubisoft. Vývoj totiž svěřil studiu Unfrozen, které má za sebou jedinou hru, sice solidní, ovšem ničím zásadně výjimečnou tahovku Iratus. Navíc hru vydá v režimu předběžného přístupu, což je pro podobně velké vydavatelství poměrně nestandardní krok.
Tyto skutečnosti působily jako jasné varovné signály, ale jak jsem si mohl ve zhruba hodinové ukázce za asistence několika vývojářů na vlastní prsty vyzkoušet, úplně zbytečně. Toto jsou přesně takové Heroes, jaké si pamatuju ještě z dob povinné školní docházky.
Už jen ta grafika… Zvolený styl kombinuje ručně kreslenou grafiku a 3D modely a každá scéna působ vyloženě přeplácaně. Použitá grafická paleta je na můj vkus snad až příliš barevná a evidentně nejsem sám. Na základě přání komunity totiž vývojáři přidali několik grafických filtrů, které celkovou atmosféru dokážou zásadně proměnit a z pohádkového království udělat pořádnou dark fantasy.
Na výběr je tentokrát šest ras. Tři staré známé (lidé, nemrtví a elfové) a tři nové, z nichž nejvýraznější je hmyzácký Úl (The Hive), který zde má roli hlavních záporáků toužící po vyhubení veškerého myslícího tvorstva. Na hodinovou ukázku jsem si vybral právě je, což možná nebylo nejlepší rozhodnutí.
Jejich budovy a jednotky jsou totiž natolik specifické, že jsem snad polovinu vyhrazeného času trávil studováním statistik, na co že to vlastně koukám. Zatímco třeba u lidí člověk tak nějak instinktivně pozná, že lučištníci útočí na dálku, kopiníci na blízko a gryfini ze vzduchu, jestli můj hovnivál bude plivat, kousat nebo zapalovat jsem se naučil až systémem pokus/omyl. Což není výtka, po pár hodinách se člověk zdejší specifika naučí, navíc je zde vždy k dispozici podrobná nápověda.
Ono obecně ochota učení se bude jednou z klíčových podmínek, které bude Olden Era od svého publika vyžadovat. Během oné ukázky jsem měl neustále k dispozici dva z vývojářů, co mi neustále vysvětlovali všechna pravidla, i tak mi šla brzy hlava kolem.
Kromě klasického týdenního cyklu, ve kterém se „líhnou“ nové příšery (fanoušci HoMaM jsou jediní pracující, kteří mají rádi pondělí) je potřeba si dopředu plánovat i kolik toho v jednom tahu dokážete stihnout. Není nic horšího než porazit armádu příšer chránící důl na zlato a pak si ho hned v příštím kole nechat ukrást náhodně projíždějícím rytířem.
I když to budou spíš desetiletí než roky, co jsme se naposledy pustil do hraní HoMaM, staré instinkty okamžitě vyplavaly na povrch. Pohyb po mapě, sbírání pokladů, vylepšování hlavního hrdiny kouzlení, stavba nových budov… vše je stejně jako tehdy.
Což je na jednu stranu samozřejmě super zpráva, na tu druhou je nutné přiznat, že člověk již není hormony zmatený pubescent, který nemá do čeho lepšího píchnout. V mapě, na kterou mi dali vývojáři hodinu, jsem se sotva dostal do půlky předpřipravené mapy a to jsem většinu vedlejších výzev nechával ladem.
Jinak řečeno, Heroes si budou žádat obrovskou investici ve formě času. Za který vás pravděpodobně dovedou adekvátně odměnit herními úspěchy, ale je potřeba uvědomit si, zdali je na takovouto investici ve vašem životě čas.