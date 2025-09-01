Jako návrat na základku. Nové „Hýrousy“ útočí na nostalgii a daří se jim to

Honza Srp
Kolín nad Rýnem (od zpravodaje Bonusweb.cz) - Jedna z nejpopulárnějších herních značek u nás se brzy vrátí. Heroes of Might and Magic: Olden Era ignorují skoro vše, co se v posledních 25 letech v herním průmyslu stalo a vrací se ke kultovnímu třetímu dílu, který u nás hrál na přelomu tisíciletí každý, kdo měl doma PC.

„Je to nejpopulárnější hra u nás,“ řekl mi při čekání na hratelnou ukázku z nových Heroes of Might and Magic polský PR zástupce Ubisoftu a i když jsme se tomu zasmáli, nemyslím si, že by to byla až taková nadsázka. Ostatně u nás je situace úplně stejná.

Heroes of Might and Magic: Olden Era
Heroes of Might and Magic: Olden Era
Heroes of Might and Magic: Olden Era
Heroes of Might and Magic: Olden Era
Heroes of Might and Magic: Olden Era
56 fotografií

Značka Might and Magic fungovala již od poloviny osmdesátých let ale až strategická odbočka s podtitulem Heroes of Might and Magic III: The Restoration of Erathia dokázala prorazit do hlavního proudu.

Geniálně totiž zkombinovala mechanismy RPG a tahových strategií čímž připravila fanoušky o stovky a často i tisíce hodin. Jednoduchá, ale přitom velmi komplexní pravidla, osm zcela odlišných bojových frakcí, každá se svými unikátními jednotkami a kouzly, kouzelná grafika a obrovské množství obsahu, ať už jde o příběhové kampaně nebo multiplayerové bitvy. Ty byly obzvláště peprné v módu hot seat, kdy se hráči střídali u jedné obrazovky.

Zapomeňte na veškeré inovace, Olden Era chce být co nejvěrnější klasickým Heroes 3.

I když se poté vývojáři snažili seč mohli, pokusy obohatit dokonalou premisu něčím novým selhaly a žádnému z následujících čtyř pokračování se nadčasovosti trojky vyrovnat. Některé díly překombinované, jiné příliš ošklivé, další se nedržely původní atmosféry… a tak byla značka po sedmém díle v roce 2015 uložena k ledu.

Až doteď. Chystaná Olden Era je zřejmě poslední pokus, jak „Hýrousy“ ještě oživit a přijde mi, jakoby tomuto nápadu příliš nevěřil ani sám Ubisoft. Vývoj totiž svěřil studiu Unfrozen, které má za sebou jedinou hru, sice solidní, ovšem ničím zásadně výjimečnou tahovku Iratus. Navíc hru vydá v režimu předběžného přístupu, což je pro podobně velké vydavatelství poměrně nestandardní krok.

Tyto skutečnosti působily jako jasné varovné signály, ale jak jsem si mohl ve zhruba hodinové ukázce za asistence několika vývojářů na vlastní prsty vyzkoušet, úplně zbytečně. Toto jsou přesně takové Heroes, jaké si pamatuju ještě z dob povinné školní docházky.

Na bojišti se toho moc nezměnilo, ale pokud se spokojíte s o něco vyššími ztrátami, tuto část hry klidně můžete ignorovat.

Už jen ta grafika… Zvolený styl kombinuje ručně kreslenou grafiku a 3D modely a každá scéna působ vyloženě přeplácaně. Použitá grafická paleta je na můj vkus snad až příliš barevná a evidentně nejsem sám. Na základě přání komunity totiž vývojáři přidali několik grafických filtrů, které celkovou atmosféru dokážou zásadně proměnit a z pohádkového království udělat pořádnou dark fantasy.

Na výběr je tentokrát šest ras. Tři staré známé (lidé, nemrtví a elfové) a tři nové, z nichž nejvýraznější je hmyzácký Úl (The Hive), který zde má roli hlavních záporáků toužící po vyhubení veškerého myslícího tvorstva. Na hodinovou ukázku jsem si vybral právě je, což možná nebylo nejlepší rozhodnutí.

Jejich budovy a jednotky jsou totiž natolik specifické, že jsem snad polovinu vyhrazeného času trávil studováním statistik, na co že to vlastně koukám. Zatímco třeba u lidí člověk tak nějak instinktivně pozná, že lučištníci útočí na dálku, kopiníci na blízko a gryfini ze vzduchu, jestli můj hovnivál bude plivat, kousat nebo zapalovat jsem se naučil až systémem pokus/omyl. Což není výtka, po pár hodinách se člověk zdejší specifika naučí, navíc je zde vždy k dispozici podrobná nápověda.

Ve hře jsou tři zbrusu nová města, ale i tři, na které si všichni fanoušci pamatují z minula.

Ono obecně ochota učení se bude jednou z klíčových podmínek, které bude Olden Era od svého publika vyžadovat. Během oné ukázky jsem měl neustále k dispozici dva z vývojářů, co mi neustále vysvětlovali všechna pravidla, i tak mi šla brzy hlava kolem.

Kromě klasického týdenního cyklu, ve kterém se „líhnou“ nové příšery (fanoušci HoMaM jsou jediní pracující, kteří mají rádi pondělí) je potřeba si dopředu plánovat i kolik toho v jednom tahu dokážete stihnout. Není nic horšího než porazit armádu příšer chránící důl na zlato a pak si ho hned v příštím kole nechat ukrást náhodně projíždějícím rytířem.

I když to budou spíš desetiletí než roky, co jsme se naposledy pustil do hraní HoMaM, staré instinkty okamžitě vyplavaly na povrch. Pohyb po mapě, sbírání pokladů, vylepšování hlavního hrdiny kouzlení, stavba nových budov… vše je stejně jako tehdy.

Heroes of Might and Magic: Olden Era

Heroes of Might and Magic: Olden Era

Což je na jednu stranu samozřejmě super zpráva, na tu druhou je nutné přiznat, že člověk již není hormony zmatený pubescent, který nemá do čeho lepšího píchnout. V mapě, na kterou mi dali vývojáři hodinu, jsem se sotva dostal do půlky předpřipravené mapy a to jsem většinu vedlejších výzev nechával ladem.

Jinak řečeno, Heroes si budou žádat obrovskou investici ve formě času. Za který vás pravděpodobně dovedou adekvátně odměnit herními úspěchy, ale je potřeba uvědomit si, zdali je na takovouto investici ve vašem životě čas.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Toto jsou vítězové nejvýznamnějšího herního svátku na světě Gamescom

Herní svátek Gamescom v německém Kolíně už je minulostí. Co tam bylo k vidění, případně k vyzkoušení? Zde jsou podle poroty ty nejlepší kousky. Většina her teprve čeká na vydání, zabodovaly ovšem i...

Stahujte zdarma legendární českou hru a vtipné kooperativní závody

Epic Store tentokrát rozdává dnes již legendární českou hru Machinarium, ke které přihazuje kooperativní závody Make Way, v nichž hráči staví vlastní tratě. Obě stojí za zahrání.

Zmutovaní soudruzi. Cronos je brutální horor v kulisách socialismu

Kolín nad Rýnem (od zpravodaje Bonusweb.cz) Novinka od polských hororových specialistů z Bloober Teamu nejvíce ze všeho připomíná Dead Space v kulisách těžkého socialismu. Jak jsme si mohli na vlastní ruce vyzkoušet, více než na originalitu...

Horory i hokej. Září bude našlapaný herní měsíc

V září nás čeká hned několik pokračování slavných sérií, ale také mnoho novinek. Na své si přijdou fanoušci hororů, sportovních her, stříleček i nezávislých titulů.

Máme tu další herní hit. Prodávají se v něm knížky

Nezávislá hra Tiny Bookshop, v níž hráči provozují malý antikvariát, se dokázala prosadit mezi obrovskou konkurencí. Tvůrci necelých čtrnáct dní po vydání oslavili přes 200 tisíc prodaných kopií a...

Jako návrat na základku. Nové „Hýrousy“ útočí na nostalgii a daří se jim to

Kolín nad Rýnem (od zpravodaje Bonusweb.cz) Jedna z nejpopulárnějších herních značek u nás se brzy vrátí. Heroes of Might and Magic: Olden Era ignorují skoro vše, co se v posledních 25 letech v herním průmyslu stalo a vrací se ke kultovnímu...

1. září 2025 0

RECENZE: Multiplayerová střílečka Midnight Murder Club je výstřel do tmy

50 %

Vydavatelé evidentně stále věří v úspěch online akcí na PlayStation 5. Tou nejnovější je v rozlehlém sídle Wormwood odehrávající se Midnight Murder Club. Jenže v něm jsou účty za elektřinu tak...

PS5
31. srpna 2025 0

Nový Zaklínač? The Blood of Dawnwalker se mu zatím přibližuje nejvíce

Kolín nad Rýnem (od zpravodaje Bonusweb.cz) Režisér kultovního Zaklínače 3 Konrad Tomaszkiewicz zatoužil po práci v menším týmu, na prvotině jeho nového týmu Rebel Wolves byste to ovšem nejspíše nepoznali. Upírské akční RPG Blood of the...

31. srpna 2025 3

RECENZE: Her, jako je The Rogue Prince of Persia, by měl Ubisoft dělat víc

80 %

Slavný Prince of Persia sice pořád čeká na nějaký nový hlavní díl série, nicméně vydavatelství Ubisoft to fanouškům hezky kompenzuje menšími tituly. The Rogue Prince of Persia je v podstatě...

PS5
30. srpna 2025 3

Ještě jste se nepřejedli Kingdom Come 2? Postavte si v něm vlastní kovárnu

Kolín nad Rýnem (Od zpravodaje Bonusweb.cz) Český herní hit Kingdom Come: Deliverance 2 sice přinesl zábavu na stovku hodin, stále se však najdou lidé, kteří ještě nemají dost. Ti si již brzy budou moci pořídit nový přídavek, ve kterém si...

30. srpna 2025 6

The Rogue Prince of Persia

80 %

PS5
vydáno 29. srpna 2025  10:56

Midnight Murder Club

50 %

PS5
vydáno 29. srpna 2025  10:39

RECENZE: Melancholie na prkně. Skvělý Sword of the Sea vás pohltí

90 %

Občas je fajn si dopřát hru, která vás nebombarduje informacemi o složitém světě, ale prostě jen tak plyne podle vašeho tempa. Ve Sword of the Sea se budete hlavně kochat rozličnými krajinami a...

PS5
29. srpna 2025 2

Stahujte zdarma legendární českou hru a vtipné kooperativní závody

Epic Store tentokrát rozdává dnes již legendární českou hru Machinarium, ke které přihazuje kooperativní závody Make Way, v nichž hráči staví vlastní tratě. Obě stojí za zahrání.

29. srpna 2025 0

Předplatné PlayStationu láká v září na farmaření, hopsání a fotografování

Předplatitelé PS Plus se mohou v září těšit na populární farmářskou hru Stardew Valley, hopsačku Psychonauts 2 a neobvyklou logickou hru Viewfinder.

28. srpna 2025  10:25 0

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Horory i hokej. Září bude našlapaný herní měsíc

V září nás čeká hned několik pokračování slavných sérií, ale také mnoho novinek. Na své si přijdou fanoušci hororů, sportovních her, stříleček i nezávislých titulů.

28. srpna 2025 1

Warhammer je stroj na peníze, chystaný Dawn of War IV ho určitě nezadrhne

Kolín nad Rýnem (od zpravodaje Bonusweb.cz) Zahráli jsme si jednu bitvu z vymodleného pokračování Warhammer 40,000: Dawn of War a cítíme další obrovský hit. Čtvrtý díl se vrací ke kořenům série a nabídne vše, proč fanoušci tuto značku bezmezně...

28. srpna 2025 4

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.