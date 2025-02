Vyzkoušeli jsme Gothic 1 Remake. Grafika zaujala, hratelnost už tolik ne

Když se španělské studio Alkimia (firma pod THQ Nordic) v roce 2019 rozhodlo předělat legendární Gothic, první dojmy hráčů byly přinejlepším rozpačité. Jako první se totiž objevilo hratelné demo, které v mnoha ohledech svou předlohu hodilo za hlavu a snažilo se spíš Gothic volně pojmout a vystavět na něm vlastní hru. Hráči se však hlasitě ozvali a odezvu si autoři naštěstí vzali k srdci. Tedy aspoň to tak zatím vypadá.

Zřejmě to však obnášelo hodit za hlavu dosavadní materiály a prakticky začít nanovo. Takže ani nyní, po víc než pěti letech vývoje hra pořád není hotová, a když dorazilo nové hratelné demo v rámci festivalu Steam Next Fest, tak pořád působí, že práce na hře je ještě dost. Tento přístup však zároveň vnímáme jako hezky transparentní a je fajn, že nám autoři postupně odkrývají, jakým směrem se vydali.

Nová demoverze Gothicu pokrývá malou úvodní oblast, kde se hlavní hrdina ocitne na začátku putování. Jen v demoverzi ještě neovládáme bezejmenného hrdinu z původní hry, ale jeho zástupce v podobě Nyrase. Princip je však stejný. Jste vězeň, který se ocitá v trestanecké kolonii uzavřené magickou bariérou a musíte si sami poradit.

Hned uznávám, že největší přednost remaku je samozřejmě grafika. Hra funguje na Unreal Engine 5 a všechny dostupné lokace jsou o hodně detailnější a propracovanější, s daleko pokročilejším vykreslováním světla, stínů a dalších efektů. Zároveň je mapa vystavěná tak, aby se hráč původní hry ihned neztratil. Pořád je tu tedy skalní soutěska, za kterou najdete dvě důlní šachty, most přes cestu a za ním pak se rozléhající údolí se Starým táborem.

Zkrátka mám pocit, že po grafické stránce hra opravdu prokoukla a vlastně jsem si moderní Gothic i nějak takhle představoval. Potud autoři zaslouží pochválit. Další prvky však už tak povedeně nepůsobí.

Zejména hratelnost je taková podivně ztuhlá. Pokud se autoři snažili napodobit původní hratelnost, kde rovněž dynamika soubojů trochu pokulhávala, pak je mise splněna, nicméně si úplně nejsem jistý, co na to řekne hráč, který ještě v roce 2001 ani nebyl na světě. Může to být samozřejmě i tím, že náš hlavní hrdina je na začátku hry úplné dřevo, ale dál to už nemám jak ověřit.

Umělá inteligence je pak vyloženě špatná. Příšery na vás často jen zírají, stojí na místě a nechají se mlátit, postavy na vaše činy, například zmlácení jejich parťáka přímo před jejich očima, nijak nereagují. A z nějakou důvodu se hra nepozastaví, když otevřete herní menu, což bych chápal u multiplayerovky, ale ne tady.

Autoři dále rozepsali herní konverzace (proč jsou najednou všichni Britové se silným venkovským přízvukem?), přidali pár postav a drobných vedlejších úkolů tam, kde předtím nebyly, a lehce rozšířili lokace. Opět jsem samozřejmě co se dojmů týče limitovaný jen úvodním úsekem hry, nicméně jsem objevil třeba důlní šachtu, která kdysi nebyla přístupná, na kopci zase mrtvolu lovce, která spustila vedlejší úkol (nic takového tu kdysi nebylo) a potkal starou známou postavu v místě, kde původně nebyla.

Gothic má snad před sebou ještě dost práce na to, aby byl opravdovou poctou své předloze. Ano, už teď jsem se neubránil úsměvu, když jsem slyšel v herní hudbě známé tóny původního soundtracku, když se přede mnou otevřelo údolí se Starým táborem nebo když jsem našel skryté gobliní doupě přesně tam, kde bývalo dřív. Ale jsem si jistý, že právě prkenná hratelnost a hloupá umělá inteligence mi v případné plné hře zase radost dost rychle zkazí.

Gothic 1 Remake je v tuto chvíli pořád bez data vydání. Autoři jej plánují uvést jak na PC, tak PlayStation 5 a Xbox Series X a S.