PREVIEW: Far Cry 6 se změn nebojí, revoluci však nabídne jen v příběhu

Značka Far Cry je herním ekvivalentem hospodského guláše. Není příliš nápaditá a jen blázen by od ní mohl očekávat nějaké originální experimenty, nicméně čas od času si na ní člověk moc rád pochutná. Ani šestý díl nenabídne nějaký žánrový veletoč, na druhou stranu ovšem autoři tentokrát dobře známý základ pořádně dochutili neznámým kořením. Poté, co jsme dostali dvouhodinovou „nalejvárnu“ od několika několika hlavních designérů, se nám už pomalu začínají sbíhat sliny.



Far Cry 6 bude opět především střílečkou odehrávající se v rozlehlém otevřeném světě.

I tentokrát na hráče čeká obrovský otevřený svět, po němž se mohou volně pohybovat, jak se jim bude zrovna chtít. A to dokonce ještě mnohem svobodněji než kdy předtím, celý fiktivní ostrov Yara je sice zabydlený spoustou nepřátel, tentokrát ho však dostaneme šanci prozkoumat i bez toho, abychom se museli neustále ohlížet přes rameno, jestli nám někdo neusiluje o život. Pokud totiž schováte zbraně a nebudete vyloženě porušovat pravidla, budete hlídkujícími vojáky vnímáni jen jako běžný civilista a nikdo po vás bez provokace nebude hned střílet. Pacifistický přístup má samozřejmě jisté limity a například na divoká zvířata si stále budete muset dávat pozor, cílem autorů však bylo umožnit průzkum herního světa bez stresu. A věřte, že ho prozkoumávat rozhodně budete chtít.

I ten největší odpůrce Ubisoftu musí uznat, že jestli tento softwarový gigant něco umí pořádně, je to vytvoření vizuálně nádherných a uvěřitelně fungujících světů. Že už je nedokáže adekvátně zaplnit obsahem, je holt druhá věc, ale i s tím se postupně snaží něco dělat.

Jak už je v sérii zvykem, hlavní záporák je daleko zajímavější postavou, než hlavní hrdina.

Děj hry se tentokrát odehrává na fiktivním ostrově Yara, který trpí pod krutovládou diktátora Antona Castilla, ztvárněného hollywoodským hercem Giancarlem Espositou (například seriál Perníkový táta). Autoři se při jeho vytváření nepokrytě inspirovali současnou Kubou, zároveň však jejich cílem není přímá kritika tamního režimu. Při svých častých rešerších přímo na místě spíše nasávali celkovou atmosféru tamního života a svébytný ráz přírody, než aby zabrušovali do komplikované politické situace. Ostatně nějakou sociální kritiku a vážný politický postoj mohou od přiznaně béčkové střílečky chtít snad jen mladicky naivní aktivisté z Kotaku, nikoliv běžní hráči.

Úplnou novinkou v sérii Far Cry bude možnost vybrat si na začátku pohlaví hlavní(ho) hrdin(k)y, poprvé se také dočkáme i jiné perspektivy než z vlastního pohledu a to dokonce nejen v příběhových sekvencích, ale například i při používání některých dopravních prostředků či speciálních zbraní. Ať už si ale zvolíte muže nebo ženu (více možností bohužel není) bude se vaše postava jmenovat neutrálně Dani Roja a jak už asi tušíte, vaším úkolem nebude nic menšího než zažehnout plamen revoluce, zlikvidovat hlavního padoucha a Yaru vrátit zpět do rukou lidí.

Vyhlášení Game Awards je sice ještě daleko, už teď ale titul nejroztomilejší postavičky roku můžeme předat jezevčíku Chorrizovi.

Vážně pojatý příběh plný krve a drastických scén bude ovšem tradičně naředěný množstvím bizarních postaviček a situací, autoři se neštítí ani prolamovat tzv. čtvrtou stěnu a mluvit s hráčem napřímo. O odlehčeném pojetí hry dostatečně svědčí možnost přibrat do party i hendikepovaného jezevčíka Chorizza nebo punkrockového kohouta Chicharóna. Kromě těchto společníků se k vám ovšem mohou přidávat i konformnější charaktery z řad vzbouřenců, celou kampaň navíc půjde projít i v online kooperaci s kamarády.



Už v datadisku New Dawn (naše recenze) bylo zbraní tolik, že by se za to nemusel stydět ani žádný looter shooter, šestý díl jde dokonce ještě dál a umožní sestavování vlastních. Kombinací odpadků a předmětů denní potřeby tak můžete vyrábět vskutku bizarní vražedné nástroje, jako byl například v jedné ukázce předváděný rychlopalný discman, který během střelby ještě stihl přehrávat Macarenu. Podobně kreativně můžete pak přistoupit i k tunningu aut či výrobě speciálního vybavení, mezi něž patří například jetpack nebo létací oblek. Nezbývá než doufat, že to autoři nepřeženou a z Far Cry se nestane fraška jako například ze série Saints Row.



Už dopředu se také počítá s přípravou následných doplňujících balíčků, které budou v podstatě malými samostatnými hrami. Radost z nich budou mít obzvláště dlouholetí fanoušci značky, každé z nich totiž bude věnováno jednomu ikonickému záporákovi z předchozích dílů. Postupně tak dostaneme šanci vžít se do role Vaase, Pagan-Mina a Josepeha Seeda. Trochu mě tedy zarazilo, že se prý tvůrci při jejich přípravě inspirovali v poměrně hardcore žánru roguelite, což je u podobně mainstreamové značky poněkud neobvyklé, ale nechme se překvapit. Kromě těchto placených vylepšení se dočkáme zdarma i menších crossoverů, přislíbené už jsou mise s Rambem či hrdiny seriálu Stranger Things (viz náš článek).



Z celé prezentace doslova čišelo, jak moc této hře Ubisoft věří, až jsem se přes svůj vrozený pesimismus nadšením prezentujících vývojářů nakazil. Mám pocit, že Far Cry 6 by mohl být pro celou sérii podobně přelomovým, jako bylo Origins pro Assassin’s Creed. I kdyby tomu tak ale nakonec nebylo, jsem si jistý tím, že se na nás chystá další pořádná porce vynikajícího střílení, díky nové generaci konzolí pak vše minimálně vypadá o třídu lépe, než minule. Těšíme se!

Far Cry 6 vychází 7. října na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Amazon Lunu a Stadii. Potěšující je i informace, že přechod ze starých konzolí na nové bude pro všechny majitele hry zdarma.