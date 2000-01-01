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Na letošním Gamescomu byly k vyzkoušení i oblíbené české simulátory od studia SCS Software. My jsme zde ale místo simulace tahačů hráli dva nové připravované režimy, které autoři chystají: osobní vozy do American Truck Simulator a autobusy do Euro Truck Simulator 2.
Autor: SCS Software
Stánek českého studia na veletrhu Gamescom byl poměrně velký a jeho dominantou zde byl reálný tahač značky Volvo. Navštívili jsme jej ve chvíli, kdy ještě nebyla na výstavišti veřejnost, poté už jste si minimálně během prvního dne veletrhu museli na vyzkoušení novinek vystát ne zrovna krátkou frontu.
Autor: Bonusweb.cz
Jako první jsme zkusili chystaný režim Road Trip, ve kterém vyměníte tahač za osobní vůz podle vlastního výběru. K dispozici byly vozy značky Ford, chystá se však také nabídka vozů RAM a Dodge.
Autor: Bonusweb.cz
Road Trip bude volnějšího rázu, nabídne vám především možnost prozkoumávat detailní mapy dostupných států USA, dojde však i na přepravní mise.
Autor: SCS Software
Co je opravdu podstatné, že osobní auta mají samozřejmě zcela nový fyzikální model a chovají se na silnici o dost jinak než tahače. To byl přitom donedávna problém v případě, že jste si do hry chtěli nainstalovat alespoň uživatelskou modifikaci s osobními auty. Šlo to, ale chovala se pořád stejně, jako těžké stroje.
Autor: SCS Software
V tomto režimu bude k dispozici tzv. Atlas, tedy systém turistických bodů na mapě, které budete muset najít, aby se vám odemkla speciální pohlednice, kterou simůžete vystavit ve voze. Road Trip je zkrátka způsob, jak si prozkoumat herní mapy poklidným tempem.
Autor: Steam
A kdy bude hotovo? Ačkoliv neznáme přesné datum vydání, autoři by podle dostupných informací chtěli mít Road Trip hotový do konce letošního roku.
Autor: SCS Software
Osobní vozy se týkají pouze American Truck Simulaoru, co ale čeká na hráče Euro Truck Simulatoru 2? Ani ti nepřijdou zkrátka, dorazí sem totiž režim Coaches, který nabídne možnost vyzkoušet si práci řidiče dálkového autobusu.
Autor: SCS Software
Demoverze tohoto režimu na stánku SCS Software zahrnovala i nový volant značky Thrustmaster, což dodalo novince pořádnou porci realismu. Řízení autobusu má přeci jen blíž původní hratelnosti s tahači, byť zde máte třeba takové výhody, jako je couvací kamera.
Autor: Bonusweb.cz
Režim Coaches vás pošle na trasy mezi velkými městy, přičemž se samozřejmě musíte držet jízdního řádu, hlídat si zastávky a hlavně nenaštvat pasažéry. To je v Coaches úplnou novinkou.
Autor: SCS Software
Párkrát se mi za volantem autobusu stalo, že jsem třeba moc prudce zabrzdil, nebo vybral zatáčku příliš ostře a ihned mi klesl ukazatel spokojenosti cestujících. I na hodnocení vaší jízdy pasažéry přitom záleží výsledné hodnocení vaší trasy.
Autor: SCS Software
I mezi autobusy se chystá celá řada modelů značek jako je Volvo, Scania nebo MAN, a to včetně patrových variant.
Autor: Bonusweb.cz
Stejně jako v případě Road Tripu ještě nevíme, kdy Coaches do Euro Truck Simulatoru 2 dorazí, ale snad už nebudeme muset dlouho čekat.
Autor: SCS Software
A co v případě, že si autem budete chtít zajezdit v Evropě a nebo naopak autobusem v Americe? I na takovou variantu autoři myslí, ale zatím čekají na to, jaká bude hráčská odezva na tyto dvě novinky.
Autor: Bonusweb.cz
Mimo tyto dva nové herní režimy zde byly k vidění i některé připravované mapy. Do American Truck Simulatoru se pracuje na mapách Jižní a Severní Dakoty, Indiany a také kanadské provincie Britská Kolumbie.
Autor: Bonusweb.cz
Evropský simulátor tahačů do budoucna čeká rozšíření mapy o Irsko, Island a asijskou část Turecka.
Autor: Bonusweb.cz
Euro Truck Simulator 2 - Coaches
Autor: SCS Software
Euro Truck Simulator 2 - Coaches
Autor: SCS Software
Euro Truck Simulator 2 - Coaches
Autor: SCS Software
Euro Truck Simulator 2 - Coaches
Autor: SCS Software
Euro Truck Simulator 2 - Coaches
Autor: SCS Software
American Truck Simulator - Road Trip
Autor: Steam
American Truck Simulator - project Road Trip
Autor: SCS Software
American Truck Simulator - project Road Trip
Autor: SCS Software
American Truck Simulator - project Road Trip
Autor: SCS Software
American Truck Simulator - project Road Trip
Autor: SCS Software
American Truck Simulator - project Road Trip
Autor: SCS Software
American Truck Simulator - project Road Trip
Autor: SCS Software
American Truck Simulator - project Road Trip
Autor: SCS Software