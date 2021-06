Elden Ring má ambice stát se největší fantasy událostí posledních let

Pokud chcete zaujmout rozmlsané fanoušky videoherních fantasy RPG, musíte vyrukovat s něčím opravdu velkolepým. Přece jen, existuje slušná porce fantasy her, kterým není snadné konkurovat. Chystaný Elden Ring má ovšem šanci otřást celým žánrem. Jenže mít potenciál a naplnit ho nejde vždy ruku v ruce. Nezbývá než doufat, že tentokrát to vyjde. Karty jsou rozdány dobře, snad je tvůrci dokážou také dobře zahrát.

Mimochodem, oni tvůrci spadají pod studio FromSoftware, které stojí za milovanou (a choleriky nenáviděnou) sérií ultratěžkých fantasy her Dark Souls. Samozřejmě mají na kontě i jiné projekty, ale Dark Souls patří k tomu nejzvučnějšímu, co z dílny FromSoftware vzešlo.

Pro milovníky fantasy her, které otestují jejich psychické limity, šikovnost a reflexy, jde o kultovní záležitost a hodnocení jsou obvykle hodně pozitivní. A pokud se objevují nějaké výtky, tak se týkají příběhu, který je prezentován trošku nekonzistentně a ne každému voní.

A tahle kritika možná vedla prezidenta FromSoftware Hidetaku Miyazakiho k tomu, aby se rozhodl oslovit někoho, kdo je specialistou na propracovaný děj (byť často za cenu toho, že práce na něm sežere víc času, než by si fandové přáli). Řeč je o spisovateli Georgi R. R. Martinovi, který se proslavil ságou Píseň ledu a ohně. Ta posloužila jako předloha pro (kromě poslední řady) milovaný seriál Hra o trůny.

Hidetaka je velkým fanouškem Martina, rozhodl se ho tedy oslovit s nabídkou spolupráce. Spisovatel na ni kývl, ostatně měl k tomu několik důvodů. Zaprvé půjde o jeho první podobnou zkušenost (sice se podílel na herní verzi Hry o trůny, ale jen jako výkonný producent a namluvil jednu z postav) a zadruhé mu byla nabídnuta naprostá tvůrčí svoboda při vytváření příběhu.

Ruka tedy skončila v rukávu a není asi přehnaným tvrzením, že spojení FromSoftware a George R. R. Martina je pro mnohé fandy fantasy (vlhkým) snem. Ostatně, když byla hra v roce 2019 oznámena (pracovat se na ní ale začalo už o dva roky dříve), vyvolalo to velké nadšení.

To ale zchladil fakt, že tvůrci s informacemi hodně šetřili a byli asi tak sdílní, jako člověk v kómatu. Dá se říct, že nějaké dva roky se na veřejnost nedostala žádná podstatná zpráva. Nedávno se ale objevil trailer obsahující záběry z gameplaye, který znovu vzbudil velké vášně a radost, navíc když v něm bylo odhaleno i datum uvedení, a to 21. ledna 2022.

Ne revoluce, ale odvážná evoluce

To je okřídlená fráze, která se (nejen) v případě her hojně využívá, ale tentokrát je opravdu trefná. Ostatně sám Hidetaka se nechal slyšet: „V Elden Ring jsme využili všechny naše zkušenosti z temné fantazie a akčních RPG z celé série Dark Souls, abychom vytvořili odvážnou evoluci žánru.“

Je tedy jasné, že fandové Dark Souls budou v případě Elden Ring ve svém živlu, protože po herní stránce bude projekt na tuhle sérii odkazovat, ale důležitý termín z vyjádření Hidetaky je „odvážná evoluce“, což naznačuje, že FromSoftware neusnulo na vavřínech a přinese dostatek nových prvků, abychom neměli pocit, že je to „všechno na jedno brdo“.

Jak bylo řečeno, v případě Dark Souls (ano, budou zmiňovány ještě mnohokrát), by se asi nenašlo příliš lidí, kteří by je označili za primárně příběhově orientovanou záležitost, ale tentokrát bude situace odlišná, protože jinak by to bylo trestuhodné nevyužití potenciálu a talentu George R. R. Martina.

Ten je znám komplexními dějovými linkami, které jsou plné rozmanitých a především zapamatovatelných postav. A něco podobného můžeme očekávat od Elden Ring, kdy je slibován krvavý svět plný intrik, zrady, zvratů a postav, které budou mít vlastní motivaci a v závislosti na ní budou hlavnímu hrdinovi pomáhat, nebo mu naopak házet klacky pod nohy.

Očekávat máme i to, že během své cesty bude ústřední postava odhalovat mnohá tajemství a odkrývat mytologii země, o jejímž osudu budou hráči rozhodovat. Připraveno bude několik různých konců a jednotlivé volby budou mít vliv na celkový vývoj příběhu.

Elden Ring Elden Ring

A ano, přiznejme si to na rovinu, stručné a obecné shrnutí zápletky zní jako něco, co nabízí každé druhé RPG, ale Martin by hodně (nemile) překvapil, pokud by nabídl tuctovou fantasy, která by ničím neokouzlila. Naopak je na 99 procent jisté, že nás čeká spletitý děj plný nečekaných okamžiků a výrazných hrdinů i padouchů. Jen pro informaci, na Elden Ring pracuje několik členů štábu ze Hry o trůny, takže to, že by děj nebyl zajímavý, nás neděsí (pokud tedy nebude podobný tomu, co se dělo v osmé řadě seriálu).

Detaily o příběhu ostatně znějí už mnohem zajímavěji. Svět označovaný jako Lands Between, do kterého se podíváme, je propojen s mocným artefaktem známým jako Elden Ring, jehož reprezentuje strom označovaný jako Erdtree. Ten přinesl do země laskavost a požehnání, a to všem lidem, ať už mocným, nebo obyčejným. Těm, kterým bylo požehnáno, září v očích zlaté světlo, které je symbolem laskavosti Erdtree. Ale existují i ti, kteří o tento dar přišli, světlo v jejich očích vyhaslo a jsou známí pod jménem Tarnished (přeložme to jako Poskvrnění/Nečistí).

Poskvrnění byli ze země, které vládla královna Marika, vyhnáni. Následně ovšem došlo k roztříštění Elden Ringu a o jeho zbytky začali bojovat potomci Mariky. Úlomky sice poskytnou majiteli velkou moc, ale také ho „obdarují“ šílenstvím. Lands Between tak začaly zmítat nepokoje, a aby toho nebylo málo, Poskvrnění se začali vracet zpět do země, ze které byli vyhnáni.

V centru dění bude postava, kterou si hráč vytvoří (a jistě vás nezaskočí, že půjde o jednoho z Poskvrněných) a která vyrazí do rozsáhlého otevřeného světa, jenž by měl nabídnout klasická místa jako rozsáhlé planiny a louky, hluboké a tajemné lesy, jedovaté bažiny, katakomby nebo jeskyně. Ano, opět to nezní kdovíjak originálně, ale doufejme, že tvůrci tyto standardní lokace něčím okoření. Zatím se musíme spokojit s běžnými prohlášeními ve stylu, že se dočkáme míst, která nám svým rozsahem a monumentálností vyrazí dech.

Elden Ring Elden Ring

Mimochodem, co určitě očekávat nemáme, jsou velká zalidněná města, ve kterých budete trávit hodiny a hodiny rozhovory s NPC postavami. Místo nich budou připraveny potemnělé a depresivní ruiny kdysi velkolepých a majestátních staveb. FromSoftware má rádo neveselou a mrazivou atmosféru a v tomto případě se samozřejmě nehodlá odklonit od toho, co dosud dobře fungovalo (a není důvod myslet si, že nebude fungovat znovu).

Cestování bude zpříjemněno nejen systémem rychlého přesunu z místa na místo, ale k dispozici bude i kůň, kterého zřejmě půjde povolat dle libosti a dovoleno bude likvidovat nepřátele přímo ze sedla.

Bossové, na které se nezapomíná

Výrazným aspektem, který se v případě her od FromSoftware osvědčil a na který se můžeme těšit i v Elden Ring, jsou epické souboje s bossy. Kdo hrál předchozí projekty od tohoto studia, určitě si ihned vybaví dlouhé a bolestivé střety s velkolepými protivníky, které bylo nutné opakovat znovu a znovu a znovu… dokud jste dokonale nenastudovali taktiku nepřítele a teprve poté jste měli (s pořádnou dávkou štěstí) šanci na úspěch. Ano, bylo to utrpení. Ano, bylo to o nervy. Ale ten pocit, když se boss zhroutil k zemi, byl k nezaplacení.

Nepřekvapivě nás čekají výrazní bossové i tentokrát. Podle dostupných informací bude svět Lands Between tvořit šest velkých lokací, které bude strážit stejný počet polobohů napojených na titulní Elden Ring s tím, že samozřejmě dojde i na menší bossy. Ti budou silnější než řadoví nepřátelé, ale nebudete si kvůli jejich poražení muset brát dovolenou. Jen pro informaci, určitá místa (jakési centrální huby, ze kterých je jednodušší přístup do důležitých částí dané úrovně) v jednotlivých lokacích nebudou přístupná hned, ale pro jejich otevření bude nutné splnit určité podmínky. Většinou se ale bude sázet na to, že se hráč může po světě pohybovat bez větších omezení.

V traileru bylo k vidění několik různých nepřátel a klobouk dolů – tvůrci popustili uzdu fantasii, tím pádem nás čekají rivalové, ze kterých se člověku hrůzou stáhnou půlky. Nemá cenu vůbec diskutovat o tom, že souboje s bossy budou vrcholnými momenty hry, to je jasné už teď.

Nudit se ale nebudete ani v mezidobí, propracovaná bude i likvidace běžných protivníků. Z vyjádření Hidetaky Miyazakiho je patrné, že bude kladen velký důraz na to, aby měl hráč relativně volnou ruku, experimentoval s různými zbraněmi, schopnostmi a odlišnými přístupy k odpravování těch, kteří se vám dostanou do cesty.

„Důležitým prvkem této hry je množství možností, které máte během boje. Sice se můžete rozhodnout pro střet tváří v tvář, ale je tu také množství odlišných prvků, jako například schopnost vyvolat duchy zemřelých nepřátel a použít je jako spojence během bitev. Takže máme množství různých prvků, díky kterým můžete k odlišným situacím přistupovat velmi svobodně.“

Elden Ring Elden Ring

Hidetaka upozornil i na to, že v případě schopností bude hra méně restriktivní než předchozí projekty od FromSoftware. Půjde mnohem jednodušeji měnit specializaci postavy, schopnosti nebudou svázány s určitou zbraní, ale bude je možné používat u více předmětů a samozřejmě nebude chybět magie. Dohromady by měla mít postava k dispozici něco kolem sta různých schopností a je přislíbeno, že možností, jak si přizpůsobit hrdinu k obrazu svému, bude velmi slušné množství.

Líbivě zní i fakt, že po světě najdete různé materiály, které vám dovolí vylepšit vaše předměty. Průzkum lokací kromě surovin pak někdy přinese bonusy jako nové talenty, kouzla nebo schopnost vyvolat různé druhy duchů, kteří vám pomohou v boji. K průzkumu má motivovat i fakt, že pády z výšek neuberou výrazné množství zdraví.

Elden Ring vás bude nabádat k tomu, abyste si našli styl, který vám vyhovuje, ať už preferujete blízký střet s nepřáteli, útoky z dálky nebo třeba likvidování protivníků ze zálohy – podle všeho bude možný i „stealth“ přístup.

Bylo potvrzeno, že součástí herních mechanismů bude ukazatel staminy, a jak asi víte, tak v případě minulých výtvorů of FromSofware šlo o výrazný prvek, který velmi často rozhodoval o vašem (ne)úspěchu, nicméně tentokrát nebude mít tak důležitou roli. Konkrétně nebylo vysvětleno, co to znamená, ale zřejmě to, že jednotlivé činnosti nebudou z ukazatele staminy „užírat“ bolestně velký kus.

Čímž se dostáváme k obtížnosti. Podle Hidetaky hra nebude procházkou růžovým sadem, ale označuje ji za lépe „zvládnutelnou“ než Dark Souls. Občas se objevují zvěsti, že by mohlo dojít na implementaci několika úrovní obtížnosti, proti čemuž sice oddaní fandové Dark Souls a podobně náročných titulů protestují, ale šušká se o tom, že by tímto krokem studio chtělo oslovit větší množství hráčů. Ti, kdo chtějí drsný zážitek, si mohou navolit vyšší obtížnost, ti, kdo se nechtějí stresovat, by ale nemuseli Elden Ring zatracovat jako něco, co není pro ně s ohledem na přítomnost volby náročnosti. Oficiálně nebylo více stupňů obtížnosti zatím potvrzeno.

Hudba v dobrých rukou

Trailer dal jasně vědět, že o vizuální stránku se bát nemusíme. Grafika je působivá, monstra propracovaná a svět možná temný a depresivní, ale stále velmi zajímavý. A dobrou zprávou je, že ani hudební doprovod by neměl zklamat. Dostala ho na starosti Yuka Kitamura, která pracovala na Dark Souls 3 a další hře od FromSoftware Sekiro: Shadow Die Twice.

Zatím to tedy zní skvěle a je tu velká šance, že vznikne fantasy RPG, které se zapíše zlatým písmem do herní historie. Už jen samotné vyjádření FromSoftware v tom smyslu, že je to zatím největší projekt, na kterém kdy pracovali, zní slibně, ale bez ohledu na to, že jsme z toho, co víme, nadšení, budeme svá očekávání krotit, abychom pak nebyli zklamaní. I když upřímně moc nevěříme, že by k tomu mohlo dojít, to by opravdu musela být velmi špatná konstelace hvězd, aby se z Elden Ring vyklubalo zklamání.