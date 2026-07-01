Nejsou herní návraty jako herní návraty. Ten Slayerův v Doom: The Dark Ages se zapsal zlatým písmem do historie videoher. Nemluvný protagonista letité série, která prošla výraznějším rebootem než cokoli, co v posledních letech vypadlo z filmového Hollywoodu, se vrátil v plné polní jako fantasy bijec s motorovým štítem, létající na drakovi a řídící mech.
Doom: The Dark Ages je ukázkovým příkladem, jak vlít novou krev do žil již zažité sérii, která není ani omylem vyčpělá, ale naopak velmi živá a atraktivní i v pozdějších iteracích. V červnu nás vydavatel Bethesda Softworks přizval k neveřejnému online eventu ohledně nadcházejícího DLC pro třetí díl rebootové série nazvaný příznačně Revelations. Samozřejmě jsme tuto nabídku přijali s nadšením a toto se o Doom: The Dark Ages Revelations dozvěděli.
Slayer dostal nakládačku a přišel o piloštít
Pokud jste Temné Věky hráli, je vám jasné, v jakém duchu se zhruba DLC Revelations ponese. To ale neznamená, že by vývojáři ze zkušeného studia id Software usnuli na vavřínech. Naopak! Dali si na čas, aby nám přinesli přídavek, jenž bude hodný odkazu legendární série.
Příběh se odehrává po samotné hře. Slayer byl poražen, zbit a ponížen. Přišel o jednu z nejinovativnějších zbraní ve videohrách vůbec – o svůj motorový štít, který slouží nejenom jako ochrana před vypálenými projektory, ale i jako kráječ nepřátel, a v základní hře i jako pomocník pro transport. To ovšem neznamená, že ho do rukou nedostanete vůbec. Jen byl piloštít rozbit a potřebuje pořádný servis. Podle videí přišel Slayer i o helmu a celkově bude minimálně nějakou dobu o něco zranitelnější, než jak si ho pamatujeme. Přesto je to stále ten starý známý stroj na zabíjení, před kterým utíkají monstra pryč v tlupách po desítkách.
Jak prozradili sami tvůrci, část upgradů, které jste získali v hlavní hře, bude resetována. Má to své herní i příběhové opodstatnění. Jednou z největších novinek, kterou Revelations nabízejí, je originální zbraň řetězové kopí (v originále chain spear). S ním budete moct provádět řadu útoků a výpadů. Například ho hodit a přišpendlit s ním démony ke zdi jako hřebíkometem ze spřátelené série Quake. Lze s ním bodnout a omráčit nepřítele, stejně jako je lze sekat s rozpřahem. Anebo se s ním přitáhnout přímo k napadenému a probodnutému monstru.
Kopí taktéž slouží k odrážení projektilů. Pamatujete si skvělý systém ze základní hry, jenž umožňoval oranžové projektily vykrývat a eliminovat, zatímco ty zelené odrážet zpátky na nepřátele? Tak tento systém je zpět se vším všudy, a s kopím ho pořádně využijete. Novou zbraň lze duálně držet se střelnými kousky, stejně jako později i řetězový štít.
Řetězové kopí vypadá cool
Kopí se nám velmi líbí a už se nemůžeme dočkat, až s ním budeme bodat všechno a všechny po všech světových stranách. No, to asi nevyznělo tak, jak jsme zamýšleli. Jak vývojář Hugo Martin poznamenal, mezi kopím a štítem lze extrémně rychle přepínat, jde o tzv. quickswap. Kopí má vlastní vývojový strom.
Celkově nebude o upgrady nouze, ani o opakované hraní k jejich získání. V pekle, které nyní podle toho, co jsme viděli, zamrzlo, se vám postaví stará známá monstra a další familiárně vypadající fujtajbly. V Revelations zahlásí návrat dvě obludy, které virtuální ostrostřelci a příznivci FPS ze staré školy znají již z Doom II: Hell on Earth, v němž nás děsili ve své pixelové 2D podobě. Prvním z nich je Arche-vile, pyromanické monstrum, které se tyčí do výšky přes tři metry. Jakmile vás zmerčí, hrozí vám bezprostřední upálení. Takže pokud nechcete najít smrt v plamenech, budete se muset otáčet.
Arche-vila jsme naposledy spatřili v Doom Eternal, kde nám zatápěl vskutku vydatně. Druhým starým známým, který se vrací v Revelations, je naštvaná levitující jednooká koule s rohy Pain Elemental. I s ní jsme se naposledy setkali v Doom Eternal, ale fanouškům dle nemalého vlákna na Redditu evidentně chyběla. Tvůrci oznámili i zcela nového protivníka, jímž je zlověstně vypadající Wizard aneb česky čaroděj, který bude útočit všemožnými kouzly. O nepřátele, kterým se váš průchod peklem nebude zdát, nebude nikdy nouze. Ať to budou zombie s pouze elementární inteligencí, která jim říká, ať po vás bezhlavě jdou, až po vyspělejší zrůdy.
Tvůrci se nezdráhali ani sdělit, jak bude DLC Revelations dlouhé a obtížné. Hardcore fanoušci série Doom, nebo jak říkáme v Česku – Dooma, mají jistě v paměti Doom Eternal: The Ancient Gods – Part One a Part Two.
Těžší než základní hra
Id Software nás ujistili, že co se životnosti týče, čeká nás deset až dvanáct hodin hratelnosti. Pojďme si to rozebrat pomocí čísel. Tvůrci slibují, že životnost Revelations bude stejná, jako kdybyste zkombinovali délku The Ancient Gods – Part One a Part Two. Ale ne, co se obtížnosti týče. Pokud jste DLC k předchozímu Doomovi hráli, jistě si pamatujete jejich vysokou obtížnost. Zvláště u Part One je bez přehánění brutální.
Dohrání Revelations by nás nemělo stát duševní zdraví, i když se tvůrci dušují, že bude DLC obtížnější než základní hra. To ale dá rozum. 60 % životnosti Revelations má spočívat v příběhové kampani, zbytek v odemykání obsahu a postupu v end game, což je další dění po dokončení hry. Když DLC poprvé dohrajete, odemkne se vám toho nemálo. Bude to postupně master level obtížnost, následně arény, zkoušky Slayera (trials) a nakonec i klasické levely!
Ano, čtete správně, Slayer se vrátí do dob, kdy byl ještě Doom Guyem. Dokonce jsme zahlédli jeho klasickou helmu, kterou nosil v minulosti. V Revelations se budete pohybovat výhradně po svých. Váš drak byl zabit v bitvě a na mech Atlan nyní můžete zapomenout. Tvůrci se přiznali, že si DLC bere prvky z rebootu z roku 2016 i jeho pokračování Doom Eternal. Sami ale zmínili dost specifický žánr metroidvania, ze kterého si Revelations bere také své. Prostředí tak bude využito maximálně.
Jak id Software prozradil, DLC bude obsahovat šest úrovní, z nichž jedna, příznačně pojmenovaná Purgatory (očistec), bude sloužit jako přístupový hub k těm ostatním. Z technologického hlediska půjde o excelentní zážitek stejně jako v případě The Dark Ages. Technickou stránku hry nemá cenu tedy dál rozebírat. Co se hudebního doprovodu plného tvrdých metalových riffů týče, postarala se o něj opět skupina Finishing Move. S orchestrálním pojetím soundtracku pak přispěl skladatel Andrew Hulshult.
Všechno je kánon, i zabitý králíček
Co se komplexního příběhu týče, sám Hugo Martin nás ujistil, že cokoli, co vyšlo a Dooma se týká, je kánon. Ať jde o nové díly i staré díly. Kánon je i smrt králičice Daisy, bizarní Doom 64, který vlastně spojuje děj starých dílů i těch nových, i osudy Flynna Tagarta. Kdo že je poslední jmenovaný? Jde o Doom Guye z knižních zpracování, která byla přeložena i do češtiny.
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Jak fandové Doom: The Dark Ages moc dobře vědí, třetí díl rebootové série je prequelem a odehrává se před díly 2016 i Doom Eternal. Slayer tak nemůže zemřít. Jak dopadnou Revelations, samozřejmě tvůrci neprozradili. Přesto se během prostoru pro otázky a odpovědi rozhovořili o tom, že bude jeho příběh důstojně uzavřen bez cliffhangeru aneb jako pokračování příště. DLC Doom: The Dark Ages Revelations vychází už za týden 7. července. Můžete si je k základní edici dokoupit samostatně, pokud vlastníte edici prémiovou, Revelations se vám odemknou samy. Na recenzi od nás se můžete spolehnout.