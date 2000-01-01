náhledy
Ačkoli Diablo 5 je ještě léta vzdálené, Blizzard v rámci akce Blizzcon více přiblížil příběh, herní mechanismy a odhalil první tři povolání. Pojďme se podívat, co zatím víme.
Autor: Blizzard
Diablo 5 se odehrává sto let po Diablu 4. Diablo už není ten, jehož nástup se snažíme odvrátit. Hrdinové minulosti selhali, Pán teroru vyhrál. Podrobil si Sanctuary, které posloužilo jako odrazový můstek k invazi do Nebes.
Autor: Blizzzard
Diablo dobyl Westmarch a udělal z něj své sídlo. Jen hrstka lidí unikla jeho nadvládě. Někteří se před ním sklonili, přidali se k němu nebo byli proměněni v Dread Commanders.
Autor: Blizzard
Hráčská postava je označována jako dědic Westmarchu. Ačkoliv je na útěku, s Diablem ji pojí „tajuplné pouto“, kvůli němuž pro něj představuje zatím nespecifikovanou hrozbu. Zároveň je sama zranitelná.
Autor: Blizzzard
Zničený svět se přetaví i do herních mechanismů. Namísto měst se centrálním hubem stává karavana spojenců, která s námi bude cestovat spálenou pustinou.
Autor: Blizzzard
Mezi novými společníky je například bývalá Sestra Nevidoucího oka a uvízlý Treasure Goblin, který hledá smysl ve světě, kde chamtivost už ztratila svůj účel.
Autor: Blizzzard
Sanctuary není stabilní, Diablo svět aktivně přetváří pomocí strachu. To prakticky znamená, že svět je procedurálně generovaný, mnohá místa tak budou při další návštěvě jiná.
Autor: Blizzzard
Známe také první tři povolání. Demon Hunter útočí ze stínů, zatímco v rukách třímá kuše.
Autor: Blizzzard
Mnich si to s přisluhovači pekla rozdá pomocí svých pěstí a svaté síly.
Autor: Blizzzard
Plague Knight (Morový rytíř) je nové povolání a vývojáři ho popisují jako kráčející smrt. „Budete se potulovat po bojišti, šířit nemoci a poté je pohlcovat, abyste získali sílu,“ řekl v diskuzním panelu na Blizzconu vývojář Joe Shely.
Autor: Blizzzard
Systém předmětů, tedy itemizace, se má inspirovat stále oblíbeným Diablem 2. Cílem je navrhnout předměty tak, aby byly přehledné, zapamatovatelné a stálo za to je „lovit“ stovky hodin.
Autor: Blizzzard
Počítá se s návratem setů a craftem inspirovaným Lord of Hatred, vrátí se také runy a runová slova ve stylu Diabla 2. A větší předměty budou zabírat víc místa.
Autor: Blizzzard
Diablo 5 cílí na vydání na jaře 2029, tedy necelých šest let po Diablu 4.
Autor: Blizzzard
Diablo 5
Autor: Blizzzard
Diablo 5
Autor: Blizzzard
Diablo 5
Autor: Blizzzard
Diablo 5
Autor: Blizzzard
Diablo 5
Autor: Blizzzard
Diablo 5
Autor: Blizzzard
Diablo 5
Autor: Blizzzard
Diablo 5
Autor: Blizzzard
Diablo 5
Autor: Blizzzard
Diablo 5
Autor: Blizzzard
Diablo 5
Autor: Blizzzard
Diablo 5
Autor: Blizzzard
Diablo 5
Autor: Blizzzard
Diablo 5
Autor: Blizzzard
Diablo 5
Autor: Blizzzard
Diablo 5
Autor: Blizzzard
Diablo 5
Autor: Blizzzard
Diablo 5
Autor: Blizzard
Diablo 5
Autor: Blizzard
Diablo 5
Autor: Blizzard
Diablo 5
Autor: Blizzard
Diablo 5
Autor: Blizzard
Diablo 5
Autor: Blizzard
Diablo 5
Autor: Blizzard