První teaser na Diablo 5
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První teaser na Diablo 5
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Počítačová grafika už dnes může dosahovat úrovně, že ji na první pohled nerozeznáte od reality. I nový díl zavedené série NHL vypadá vcelku dobře, ovšem jen do chvíle, než kamera zabere detaily...
V rámci českého stánku na veletrhu Gamescom jsme si mohli vyzkoušet originální počin, který má za cíl herně zpracovat legendární opileckou svatbu Jiřího Káry. Hra je stále ve vývoji a má ambice...
Ačkoli Diablo 5 je ještě léta vzdálené, Blizzard v rámci akce Blizzcon více přiblížil příběh, herní mechanismy a odhalil první tři povolání. Pojďme se v komentované galerii podívat, co zatím víme.
Pod poslední ukázkou z chystané hry Grand Theft Auto VI se komentářová sekce změnila i v pietní místo. Spousta lidí zde totiž vzpomíná na své známé a členy rodiny, kteří si chtěli dlouho očekávanou...
Epic Store tentokrát nabízí dvě menší, ale dobře hodnocené hry zdarma. Luftrausers láká na skvělý pocit z létání a střílení, zatímco Astral Ascent lidé hodnotí jako povedený 2D roguelite.
Připravovaná hra Underkeep od českého studia Rake in Grass skládá poctu okrajovému žánru krokovacích dungeonů. K hráčům zamíří v listopadu, a to v češtině.
Oznámení nové hry nemusí být vždy ani pro skalní fanoušky šťastná událost. Pokud se objeví oznámení až moc brzy, mnoho let před tím, než si autoři budou finálním produktem jistí, je to vlastně...
Ačkoli Diablo 5 je ještě léta vzdálené, Blizzard v rámci akce Blizzcon více přiblížil příběh, herní mechanismy a odhalil první tři povolání. Pojďme se v komentované galerii podívat, co zatím víme.
Kolín nad Rýnem (od zpravodaje Bonusweb.cz) V české nezávislé hře Dreadline Express se již brzy staneme jedním z pasažérů posledního lidského vlaku, řítícího se bezútěšnou krajinou. Kromě Lovecraftem inspirovaného světa tato adventura zaujme i...
Pokochejte se krásou cosplayerek, obdivujte jejich ladné křivky a kostýmy inspirované slavnými herními i seriálovými postavami. Svým hlasem rozhodnete o tom, která z nich se stane vítězkou miss...
Blizzcon, což je svátek všech fanoušků studia Blizzard, tentokrát sázel jedno oznámení za druhým. Chystá se střílečka Starcraft, Diablo 5, v němž zlo vyhrálo, kartičky Hearthstone přivítají mnicha a...
Počítačová grafika už dnes může dosahovat úrovně, že ji na první pohled nerozeznáte od reality. I nový díl zavedené série NHL vypadá vcelku dobře, ovšem jen do chvíle, než kamera zabere detaily...
PlayStation zrušil připravovanou špionážní akci Physint, kterou kutí známý vývojář Hideo Kodžima. Ten měl tři měsíce na to, aby našel nového vydavatele, což se mu nakonec podařilo.
Trinita d'Agultu e Vignola, Itálie
2 793 925 Kč
Epic Store tentokrát nabízí dvě menší, ale dobře hodnocené hry zdarma. Luftrausers láká na skvělý pocit z létání a střílení, zatímco Astral Ascent lidé hodnotí jako povedený 2D roguelite.
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