Jedna z nejočekávanějších her roku Death Stranding je čím dál víc záhadnější

Ke všeobecnému zklamání všech zúčastněných jsme se ani na GamesComu nedočkali hratelné ukázky Death Strandingu, přestože hra vychází za necelé tři měsíce (8. listopadu). Podle slov Hideo Kodžimy se hratelná verze možná dostane do rukou veřejnosti během letošní Tokyo Games Show (ta proběhne 12. – 15. září). Do té doby musíme vzít zavděk pouze novým videomateriálem.

Death Stranding

Na druhou stranu je to materiál opět mimořádně fascinující a zajímavý, tedy pokud vám sedne celý ten koncept hardcore sci-fi paranormálního hororu s filozofickým přesahem. Za sebe zopakuji to, o čem jsem přesvědčený už několik let: tato hra změní svět.

Většina Kodžimových her nesla silné poselství a lámala herní dogmata. Jsem si jistý, že tato to udělá dvojnásobně. Nejen díky zvoleným tématům (společenská roztříštěnost, ekologická katastrofa), ale především proto, že Kodžima nad sebou poprvé nemá žádného vydavatele, což mu umožnilo naplno roztáhnout křídla jeho velkolepé představivosti. Každá dosavadní zveřejněná sekunda ze hry tomu odpovídá.

Death Stranding jednoznačně opanovala největší část zahajovací konference GamesComu, kde jsme se dočkali dvou trailerů s představením dalších postav a jedné ukázky z hraní. Tři videa jste mohli vidět v živém přenosu a můžete si je najít i teď online, takže se budeme věnovat tomu čtvrtému, které se prozatím promítalo pouze návštěvníkům GamesComu za zavřenými dveřmi.

Název tohoto traileru zní „Briefing“ a podobně jako ty ostatní také působí jako autentické filmové scény ze hry (nepodceňujme ale Kodžimu, nepřekvapilo by mne, kdyby oproti verzi ve hře zde bylo opět něco vystřiženo nebo upraveno v zájmu zachování překvapení). Má odhadem pět minut a podle všeho jde o pasáž blízko začátku příběhu, jelikož zobrazuje scénu zadání hlavní mise hrdinovi.

Death Stranding

Náš protagonista Sam Porter (kterého hraje Norman Reedus) se zde setká v Oválné pracovně (kancelář amerického prezidenta) s postavou jménem Die-Hardman (herec Tomie Earl Jenkins) a Amelií (herečka Lindsay Wagnerová). Die Hardman má na svém obličeji umělou protézu (vypadá jako černá maska), a přestože o jeho postavě zatím moc nevíme, očividně jeho přezdívka odkazuje na to, že opravdu není snadné ho zabít. Amelie je podle všeho současnou prezidentkou a také se ukáže být poněkud speciální.

Začátek této scény mi příjemně připomněl Metal Gear Solid 3: Snake Eater, protože když do místnosti dorazí Amelie a pokusí se na pozdrav podat ruku Samovi, ten zůstane nehybně stát. Teprve postupně se ukáže, že Amelie je zde pouze jako hologram (což také vysvětluje, proč zdánlivě nezestárla za deset let, které podle všeho od posledního setkání těchto postav uběhly).

VIDEO: Death Stranding - Bridge Baby Character Spotlight Trailer Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Amelie a Die-Hardman začnou Sama přesvědčovat, aby jim pomohl navázat spojení mezi roztroušenými UCA (United Cities of America neboli Spojená města americká). Podle všeho po ekologické katastrofě hrstka zachovaných měst ztratila kontakt mezi sebou, stejně jako se skupinkami přeživších v nebezpečné divočině.

Death Stranding

Funguje mezi nimi několik donáškových služeb, ale Amelie chce něco víc: chce propojit města pomocí technologie Chiral Network, což je zřejmě poněkud mocnější obdoba moderního internetu a aktivuje se pomocí onoho záhadného kovového náhrdelníku s všemožnými matematickými vzorci.

Sam jakožto zkušený „doručovatel“ donáškové služby (s ohledem na nebezpečnost zamořené divočiny musí být takový doručovatel vybaven pokročilou technologií pro detekci monster a také náležitě vyzbrojen) je pro tuto misi ideální, nicméně misi poměrně rezolutně odmítne, odkazujíce se nekonkrétním způsobem na nějaké příkoří, které mu Amelie nebo její máma (Bridget, bývalá prezidentka, kterou hraje stejná herečka) způsobily před deseti lety. Pravděpodobně jde o nějaké dramatické události v úvodu hry, které jsme zatím neměli možnost vidět.

Amelie jako součást přesvědčování vypráví, jak se vydala s ozbrojeným konvojem vozidel na tuto misi již před několika lety. Šlo o velkou výpravu ze západního pobřeží Ameriky na východní pobřeží, během kterého přesvědčovali města i osamělé poustevníky, aby se připojili ke společné síti. Amelie zároveň byla schopná detekovat a obejít všechna spektrální monstra (pro normální lidi neviditelná) po cestě. Navíc posledních deset let nestárne a podle vlastních slov je její tělo „stále na pláži“, takže je nějakým způsobem napojená na svět mrtvých.

Death Stranding

Bohužel po dosažení Edge Knot City (bývalé Los Angeles) byl konvoj přepaden teroristy Homo Demens, kteří jej zlikvidovali a přerušili vybudovanou síť, zatímco Amelii samotnou uvěznili ve městě. Ona je přesto nějak schopná „promítat svůj hologram“ zpět do domovského Capital Knot City na východním pobřeží. Vyprávění Amelie doprovází animovaný diagram na pracovním stole, stylizovaný skoro jako grafika retro orientovaných videoher.

Navzdory urputnému přesvědčování Sam místnost opustí s odmítnutím spolupráce…, ale jelikož víme, že náplň hry opravdu spočívá ve zprovoznění Chiral Network sítě napříč Amerikou, pravděpodobně se později v příběhu stane něco, díky čemu změní názor. A také se zdá, že ve finále hry bude muset Sam čelit v Edge Knot City jak šéfovi teroristů, tak nalezení/záchraně Amelie.

Mimochodem čím dál více si myslím, že onen „Strand“ žánr her zmiňovaný Kodžimou nesouvisí tolik s asynchronním multiplayerem (kde si hráči mohou posílat zásoby apod. navzájem), ale spíše s konceptem cíleného mapování otevřeného herního světa z jedné strany na druhou. Také je samozřejmě možné, že je to obojí. A nebo ještě něco úplně jiného.

Tato filmová scéna byla stejně působivá jako všechny dosavadní. Ještě lépe v ní vynikla hudba švédského skladatele Ludviga Forsella (má na svědomí soundtrack Metal Gear Solid V). Skvěle fungují také animace obličejů postav, kdy fanoušci seriálu Walking Dead snadno poznají typické výrazy Normana Reeduse a obzvláště animace očí (nervózní těkání po místnosti, mrkání) stojí za pozornost. Fanoušky sci-fi zase dostane do kolen parádní design veškerého vybavení. Jak jsem psal výše, každá zatím odhalená sekunda ze hry se zdá být dokonalá a slibuje naprosto jedinečný zážitek.

Death Stranding vychází 8. listopadu exkluzivně na PlayStation 4.