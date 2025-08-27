Hráli jsme Borderlands 4, abychom si potvrdili, že je to pořád to samé

Jakkoliv se snažím ke každé nové hře přistupovat s čistou hlavou, zcela se osvobodit předsudků nelze. Už jen samotné oznámení čtvrtého dílu série Borderlands zdvihlo mnohá obočí, protože už ten minulý, navzdory nepopiratelným kvalitám, působil tak trochu jako mlácení prázdné slámy.
Ano, samotné zabíjení davů nepřátel bylo pořád stejně zábavné a klasická „looter shooter“ smyčka, která vás nutí zabíjet stále silnější nepřátele, abyste získali silnější zbraně, kterými zase budete moci zabíjet ještě silnější nepřátele, neztratila nic ze své návykovosti, ovšem celý koncept už se vyčerpal.
Planetu Pandoru už za ty roky máme procestovanou skrz naskrz a žádná jiná z těch nových zase není tak propracovaná, za každou cenu hláškující hrdinové v čele s upovídaným robotem Claptrapem už jsou jen otravní a výrazná komiksová stylizace se okoukala. Jenže se opět ukázalo, že široká veřejnost vlastně žádné změny nejen nevyžaduje, ale vlastně ani nechce a koncept „více toho samého“ jí vyhovuje. Navzdory tomu, že hra na PC tehdy vyšla jako exkluzivita nenáviděného obchodu Epic Store, trhala prodejní rekordy. Celkem se jí prodalo na 22 milionů kusů a stala se nejrychleji prodávanou hrou v historii vydavatelství 2K.
A tak se začalo ždímat ještě více. Kromě klasických přídavků jsme se dočkali odbočky Tiny Tina’s Wonderlands, mizerného pokračování příběhových Tales of Borderlands a příšerné filmové adaptace, která podle nás neschytala takovou bídu, jakou si zasloužila.
Nyní se přiblížil čas regulérního čtvrtého dílu a my jsme měli možnost si z něj kousek zahrát s předstihem. Ale na rovinu řečeno, ani jsme nemuseli. Podle očekávání jsou totiž veškeré novinky spíše kosmetického rázu a samy o sobě by vydaly tak na jedno větší DLC.
Hru nám představili dva designéři z nichž jeden je u projektu od samého začátku, druhý naskočil „až“ na druhý díl. Působili, jakoby jejich motivace nebyla žánr někam posunout, ale hlavně nikoho nenaštvat. Což se jim podle mého podařilo. Sliby o dynamickém světě, který se neustále přizpůsobuje hráčovým akcím a generuje nové výzvy, působily vcelku bezobsažně, noví hrdinové a výrobci zbraní (jejichž produkci lze nyní lépe kombinovat a tak vytvářet ještě efektivnější sady) jsou samozřejmost, stejně jako hezčí grafika poháněná Unreal Enginem 5.
Co se samotného dění na obrazovce týče, nejvíce mě potěšila možnost plavání a double jumpu, která zvyšuje už tak bohaté možnosti pohybu po arénách. Největším tahákem tak paradoxně může být možnost v menu zcela ztišit „vtipné“ hlášky robůtka Claptrapa, jedné z nejotravnějších postav historie videoher.
Jako ukázku jsme absolvovali krátký „raid“ ve třech lidech, ve které jsme postříleli pár desítek různých druhů nepřítel, protočili x zbraní a nakonec sundali obrovského bose, který fungoval jako klasická „bullet sponge“. Zábava? Ano! Obzvláště v kooperaci. Ale jestli po mě chcete nějaký větší důvod, proč této značce věnovat další desítky hodin, tak já ho nevidím. Tuhle hru už jste hráli...