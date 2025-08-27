Hráli jsme Borderlands 4, abychom si potvrdili, že je to pořád to samé

Honza Srp
Kolín nad Rýnem (od zpravodaje Bonusweb.cz) - Od vydání prvního dílu už uběhlo 16 let, série Borderlands se ale od té doby nijak zásadně neposunula. Po vyzkoušení na vlastní ruce můžeme potvrdit, že je chystaný čtvrtý díl ještě větší a hezčí než minule, celkově už se však vtírá dojem, že je jeho koncept vyždímaný až do mrtě.

Jakkoliv se snažím ke každé nové hře přistupovat s čistou hlavou, zcela se osvobodit předsudků nelze. Už jen samotné oznámení čtvrtého dílu série Borderlands zdvihlo mnohá obočí, protože už ten minulý, navzdory nepopiratelným kvalitám, působil tak trochu jako mlácení prázdné slámy.

Ano, samotné zabíjení davů nepřátel bylo pořád stejně zábavné a klasická „looter shooter“ smyčka, která vás nutí zabíjet stále silnější nepřátele, abyste získali silnější zbraně, kterými zase budete moci zabíjet ještě silnější nepřátele, neztratila nic ze své návykovosti, ovšem celý koncept už se vyčerpal.

Borderlands 4
Borderlands 4
Borderlands 4
Borderlands 4
5 fotografií

Planetu Pandoru už za ty roky máme procestovanou skrz naskrz a žádná jiná z těch nových zase není tak propracovaná, za každou cenu hláškující hrdinové v čele s upovídaným robotem Claptrapem už jsou jen otravní a výrazná komiksová stylizace se okoukala. Jenže se opět ukázalo, že široká veřejnost vlastně žádné změny nejen nevyžaduje, ale vlastně ani nechce a koncept „více toho samého“ jí vyhovuje. Navzdory tomu, že hra na PC tehdy vyšla jako exkluzivita nenáviděného obchodu Epic Store, trhala prodejní rekordy. Celkem se jí prodalo na 22 milionů kusů a stala se nejrychleji prodávanou hrou v historii vydavatelství 2K.

A tak se začalo ždímat ještě více. Kromě klasických přídavků jsme se dočkali odbočky Tiny Tina’s Wonderlands, mizerného pokračování příběhových Tales of Borderlands a příšerné filmové adaptace, která podle nás neschytala takovou bídu, jakou si zasloužila.

Borderlands jsou tak úspěšné, že není důvod cokoliv měnit. A tak se nic zásadního nezmění ani ve čtvrtém díle.

Nyní se přiblížil čas regulérního čtvrtého dílu a my jsme měli možnost si z něj kousek zahrát s předstihem. Ale na rovinu řečeno, ani jsme nemuseli. Podle očekávání jsou totiž veškeré novinky spíše kosmetického rázu a samy o sobě by vydaly tak na jedno větší DLC.

Hru nám představili dva designéři z nichž jeden je u projektu od samého začátku, druhý naskočil „až“ na druhý díl. Působili, jakoby jejich motivace nebyla žánr někam posunout, ale hlavně nikoho nenaštvat. Což se jim podle mého podařilo. Sliby o dynamickém světě, který se neustále přizpůsobuje hráčovým akcím a generuje nové výzvy, působily vcelku bezobsažně, noví hrdinové a výrobci zbraní (jejichž produkci lze nyní lépe kombinovat a tak vytvářet ještě efektivnější sady) jsou samozřejmost, stejně jako hezčí grafika poháněná Unreal Enginem 5.

Hlavní síla Borderlands je v kooperativním multiplayeru, v jednom se neustálé střílení a sbírání „lootu“ okouká rychleji.

Co se samotného dění na obrazovce týče, nejvíce mě potěšila možnost plavání a double jumpu, která zvyšuje už tak bohaté možnosti pohybu po arénách. Největším tahákem tak paradoxně může být možnost v menu zcela ztišit „vtipné“ hlášky robůtka Claptrapa, jedné z nejotravnějších postav historie videoher.

Jako ukázku jsme absolvovali krátký „raid“ ve třech lidech, ve které jsme postříleli pár desítek různých druhů nepřítel, protočili x zbraní a nakonec sundali obrovského bose, který fungoval jako klasická „bullet sponge“. Zábava? Ano! Obzvláště v kooperaci. Ale jestli po mě chcete nějaký větší důvod, proč této značce věnovat další desítky hodin, tak já ho nevidím. Tuhle hru už jste hráli...

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Začal nejvýznamnější herní svátek GamesCom. Podívejte se, jak vypadá bez davů

Kolín nad Rýnem (Od zpravodaje Bonusweb.cz) Už šestnáct let se (s covidovou přestávkou) na konci prázdnin koná v Německu největší setkání fanoušků počítačových her na světě. Účastní se ho statisíce lidí a samozřejmě ani my jsme si ho nemohli...

Kéž byste na tom prodělali co nejvíc peněz. Nová hra vyvolala hněv fanoušků

Kolín nad Rýnem (od zpravodaje Bonusweb.cz) Oznámení nové hry od studia ZA/UM vyvolalo vlnu hněvu. Novinka sice působí zajímavě, ale pozadí vývoje tohoto projektu nedá spát fanouškům předchozího titulu Disco Elysium, kteří stále nemohou vedení...

Byl ponižován a týrán. Smrt streamera vyvolala pobouření, probíhá vyšetřování

Francouzský streamer Raphaël Graven, kterého diváci znali pod přezdívkou Jean Pormanove, zemřel ve věku 46 let během živého vysílání ve spánku. Na internetu se posléze začaly objevovat znepokojivé...

Ukradli mi obličej, zlobí se streamer. Sexy akci propagují AI klony

Úspěšná hra The First Descendant tentokrát vzbudila rozruch něčím jiným, než sexy pózami spoře oblečených hrdinek. Hráči si všimli, že hru na sociálních sítích propagují streameři vytvoření umělou...

Toto jsou vítězové nejvýznamnějšího herního svátku na světě Gamescom

Herní svátek Gamescom v německém Kolíně už je minulostí. Co tam bylo k vidění, případně k vyzkoušení? Zde jsou podle poroty ty nejlepší kousky. Většina her teprve čeká na vydání, zabodovaly ovšem i...

Čekali byste to? Prodávání knížek v antikvariátu je nový herní hit

Nezávislá hra Tiny Bookshop, v níž hráči provozují malý antikvariát, se dokázala prosadit mezi obrovskou konkurencí. Tvůrci necelých čtrnáct dní po vydání oslavili přes 200 tisíc prodaných kopií a...

27. srpna 2025 0

Hráli jsme Borderlands 4, abychom si potvrdili, že je to pořád to samé

Kolín nad Rýnem (od zpravodaje Bonusweb.cz) Od vydání prvního dílu už uběhlo 16 let, série Borderlands se ale od té doby nijak zásadně neposunula. Po vyzkoušení na vlastní ruce můžeme potvrdit, že je chystaný čtvrtý díl ještě větší a hezčí než...

27. srpna 2025 0

Herní svátek GamesCom navštívil rekordní počet lidí

Zatímco dříve býval GamesCom vnímán jako vedlejší, menší akce, která žila ve stínu slavné E3 v Los Angeles, postupně se etabloval v nejvýznamnější herní svátek na světě. Potvrzuje to i letošní...

26. srpna 2025  13:27 0

Zmutovaní soudruzi. Cronos je brutální horor v kulisách socialismu

Kolín nad Rýnem (od zpravodaje Bonusweb.cz) Novinka od polských hororových specialistů z Bloober Teamu nejvíce ze všeho připomíná Dead Space v kulisách těžkého socialismu. Jak jsme si mohli na vlastní ruce vyzkoušet, více než na originalitu...

26. srpna 2025 0

Na tuto hru se na veletrhu stály největší fronty. Vydání je už za rohem

Po dlouhých letech čekání konečně víme, kdy Hollow Knight: Silksong vyjde. Začátek září bude pro fanoušky svátkem, hru si navíc mohli vyzkoušet i na veletrhu Gamescom, kde se na ni stály ohromné...

26. srpna 2025 1

Borderlands 4

vydáno 25. srpna 2025  19:59,  aktualizováno  20:02

Kirby and the Forgotten Land + Star-Crossed World

vydáno 25. srpna 2025  13:53,  aktualizováno  14:13

Toto jsou vítězové nejvýznamnějšího herního svátku na světě Gamescom

Herní svátek Gamescom v německém Kolíně už je minulostí. Co tam bylo k vidění, případně k vyzkoušení? Zde jsou podle poroty ty nejlepší kousky. Většina her teprve čeká na vydání, zabodovaly ovšem i...

25. srpna 2025  11:10 2

Jsem kyberšikanován, tvrdí agresor, který týral dnes již zesnulého streamera

Až smrt francouzského streamera Raphaëla Gravena, který čelil dlouhodobému fyzickému i psychickému násilí ze strany „kolegů“, přiměla jednat francouzské úřady i streamovací platformu Kick. Jeden z...

25. srpna 2025 6

Cronos: The New Dawn

vydáno 24. srpna 2025  22:29,  aktualizováno  22:29

Silent Hill f

vydáno 24. srpna 2025  15:14

ANKETA: Navštívili jste někdy herní svátek GamesCom?

V neděli ve večerních hodinách se uzavřou brány největší herní evropské akce GamesCom v německém Kolíně. V anketě se ptáme, zde jste se ho někdy zúčastnili, případně zda vás to láká?

24. srpna 2025 10

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.