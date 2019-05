Autoři Borderlands 3 dělají spoustu přešlapů, přesto je proč se těšit

Borderlands v roce 2009 položily základy dodnes velice populárnímu žánru looter shooters a kdo ví, jestli bychom tu bez nich vůbec dnes měli značky jako The Division, Warframe, Anthem nebo Destiny. Studiu Gearbox se tehdy dokonale podařilo zkombinovat hratelnost klasických FPS stříleček, gamblingovou návykovost akčních RPG ve stylu Diabla a kooperativní multiplayer. To vše navíc doprovodili zajímavým, vtipně prezentovaným příběhem a zabalili do výrazně stylizované „komiksové“ grafiky.

Nespravovat co není rozbité

Borderlands 3 je v podstatě jen notně vylepšená dvojka. Komu by to ale vadilo?

Studio Gearbox svoji nově objevenou zlatonosnou slepici samozřejmě nenechalo zahálet. Druhý díl vznikl podle stejného mustru a na první pohled vypadal úplně stejně. Následovala záplava placených DLC, samostatný datadisk Pre-Sequel, navazující interaktivní seriál vytvořený firmou Telltale a dokonce se mluvilo i o mobilní free 2 play hře. K tomu připočtěte nejrůznější speciální výroční kolekce a remastery na nové konzole. Navzdory tomu, že od vydání posledního regulérního pokračování uběhlo již sedm let, o Borderlands bylo pořád slyšet.

Představení Borderlands 3 bylo tak divné, až bylo vcelku zábavné.

Oznámení vytouženého „opravdového“ pokračování, které proběhlo v rámci akce PAX East, však nebylo zdaleka tak pompézní, jak si asi autoři představovali.

O přibližně hodinové show lze říct mnohé, ale rozhodně ne to, že by byla dynamická a dobře připravená. Šéf Gearboxu Randy Pitchford při ní například nejprve představil deskovou variantu Borderlands a to do takových detailů, že publiku ukazoval každou její kartičku zvlášť. Když už pak konečně došlo na netrpělivě očekávaný trailer ze třetího dílu, ani nadvakrát se ho nepodařilo pustit bez technických obtíží.

Jenže i přesto se dočkal ovací.

Více je někdy více

Borderlands jsou totiž tak osobitá značka, že v poněkud unifikované AAA herní produkci působí stále svěže, přestože vypadá deset let téměř stejně. Jednoduchý princip „více toho samého“ je evidentně přesně to, čeho si publikum žádá. A také to dostane – autoři slibují více zbraní (prý až miliardu), více nepřátel, herních prostředí, bláznivých postav a vůbec více všeho, co se dá spočítat.



Pokud se nám do obrázků zamotaly některé z druhého dílu, tak se omlouváme.

Vybraní novináři už měli možnost si hru otestovat na vlastní ruce a jejich reakce jsou veskrze pozitivní. Všichni se shodují na lepším pocitu z pohybu, který nově umožňuje i skluzy a skoky přes překážky. Každá zbraň má nyní i alternativní palební režim, přibyl nový typ zranění (radiace) a samozřejmě i v trailerech tolik zmiňované automatické střílny s nožičkami. Zajímavě vypadá i příběh, který naváže na události z Tales of Borderlands, přičemž hlavními záporáky budou dvojčata, stylizovaná do podoby otravných streamerů.

To je ale k výraznějším novinkám zhruba vše. Autoři ve všech ohledech vsadili na jistotu, přesto kolem hry panuji zjitřené emoce.

Proti všem

Dvojice hlavních záporáků si o kulku mezi oči vyloženě říká.

Stejně jako mnoho jiných vydavatelů v poslední době se totiž i distributorská spoelčnost Take 2 rozhodla vydat Borderlands 3 v obchodě Epic Store. A to s půlročním předstihem oproti oblíbenějšímu Steamu. Fanouškům se to samozřejmě příliš nelíbí a svůj hněv dávají najevo cíleným snižováním uživatelských hodnocení předešlých dílů. Potud asi všechno v pořádku, na podobné akce už jsme si za těch pár měsíců, co Epic nasadil agresivní obchodní strategii, stačili zvyknout. Jenže místo toho, aby Randy Pitchford celou záležitost odbyl stručnou tiskovou zprávou, jak bývá dnes zvykem, pustil se na Twitteru do hlubší diskuse. A rozhodně si na to nevzal gentlemanské rukavičky.



And you can bitch and moan and brigade and stalk my shit, but at the end of the day when we look back at this moment we’ll realize that this was the moment where the digital stores on PC became unmonopolized. — Randy Pitchford (@DuvalMagic) 13. dubna 2019

Podle něj sice mohou hráči „držkovat a fňukat“ (v originále „bitch and moan“) jak chtějí, ale pro Borderlands 3 je toto rozhodnutí prý nejlepší. Rovněž vyjádřil přesvědčení, že v době vydání hry už bude Epic obsahovat spoustu v tuto chvíli chybějících funkcí a že za pět let bude Steam nejspíš jen umírající obchod.

Robota Claptrapa namluví ve trojce jiný dabér.

A aby té PR katastrofy náhodou nebylo málo, pustil se ještě do hádky s dvěma herci, kteří se postarali o namluvení některých oblíbených postav z předchozích her.

Populární Troy Baker prý ani nebyl pozván k dabování Rhyse, kterého ztvárnil v Tales of Broderlands, David Eddings pak za ztvárnění kultovního robůtka Claptrapa prý nedostal ani cent. Pitchford obě obvinění odmítl ovšem způsobem, který příliš důvěry nevzbuzuje. Těžko říct, který z táborů má pravdu, ale přepírat špinavé prádlo na veřejnosti Gearboxu určitě příliš nepomáhá.

You’ll have to ask Troy. I was told by the audio director that he turned it down. Fortunately, with how Rhys appears in the game, I don’t think it actually matters at all. You’ll see for yourself when the game comes out and you may disagree with me on that or not. — Randy Pitchford (@DuvalMagic) 10. dubna 2019

Když vezmeme v potaz, že ve hře budou mikrotransakce za kosmetické doplňky (byť tomu tak podle původních slibů být nemělo), mohlo by to vypadat na další PR sebevraždu v přímém přenosu. Ostatně Blizzard, Bethesda či Electronic Arts by mohly vyprávět, jak rychle lze přijít o roky budovanou reputaci.

Zatím to však vypadá, že se nic takového nestalo – nálada mezi fanoušky je optimistická a očekávání vysoká. A tak je to správně. Pokud se hra povede, všechno z výše uvedeného bude rychle zapomenuto.

Bordelands 3 vychází 13. září na PC, Xbox One a PS4.