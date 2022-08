Další český pokus dobýt virtuální realitu. U střílečky BlockStar se zadýcháte

Virtuální realita slibuje mnohé, běžným uživatelům však stále nemá příliš co nabídnout. Pokud zůstaneme u her, tak těch nepřehlédnutelných s vysokým rozpočtem není mnoho (vlastně je jen jedna, a tou je Half-Life: Alyx), většina ostatních jsou jen menší hříčky na ukrácení volného času a jen nastiňují potenciál, který ve VR dřímá.

Jednu věc mají všechny hry pro virtuální realitu společnou – člověk u nich vypadá jako mimoň.

V tomto žánru jasně kraluje Beat Saber (naše recenze) od česko-slovenských vývojářů, o jehož zásadním významu pro celé odvětví nejlépe svědčí to, že za něj Facebook zaplatil miliony (viz náš článek).

Podobný úspěch se prvotině malého pražského studia Immersive Division zopakovat nejspíš nepodaří, ale to neznamená, že bychom je snad měli ignorovat.

Jejich BlockStar VR totiž v mnohém svého slavnějšího předchůdce připomíná. I tady se hráč ocitá v jakémsi tunelu, kde proti němu nalétávají překážky, které musí sestřelovat dřív, než mu uberou životy.

Jak jsem se mohl na vlastní kůži přesvědčit u stánku věnovaného českým hrám na letošním Gamescomu, míření na dálku je daleko komplikovanější než „pouhé“ máchání kolem sebe virtuální čepelí. Zkoordinovat obě ruce tak, aby každá mířila jiným směrem, je poměrně náročné samo o sobě, navíc jsem se u neustálého mávání rukama po chvíli solidně zadýchal.

Na rozdíl od Beat Saberu má BlockStar i něco jako příběhovou kampaň, která vás ve čtyřiceti úrovních provede jakýmsi vesmírným turnajem o veliké peníze. Sice to zní jako banální zápletka, ale můžete se těšit i na filmečky a rozhovory. Variabilitu celému zážitku pak přináší možnost použít rovnou dvanáct různých palebných zbraní, vedle úvodních pistolí se tak časem dostanete k brokovnici, samopalu, ale i mnohem exotičtějším kouskům.

Hra by měla vyjít ještě do konce roku, kromě PC i na PS VR. Vývojáři už se pak prý nemohou dočkat devkitu na PS VR2, kde by BlockStar rádi zařadili už mezi startovací hry této netrpělivě očekávané platformy.

Nezbývá než držet palce, tato hra nám určitě ve světě ostudu dělat nebude.