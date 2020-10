Baldur’s Gate 3 je zatím prolezlý bugy, ale zábava je to i tak ohromná

Dvacet let čekali fanoušci světa Dungeons and Dragons na plnohodnotné pokračování legendární RPG série Baldur’s Gate. A svým způsobem ještě stále čekají – třetí díl sice nedávno vstoupil do fáze předběžného přístupu, ale v něm pochopitelně není celé dobrodružství. I když i tak nabízí tato verze víc obsahu než řada jiných plnohodnotných titulů.