Atomic Heart ukáže alternativní Sovětský svaz. Hrát budeme za agenta KGB

Pokud se objeví informace o tom, že vzniká hra o Sovětském svazu, spoustu lidí ihned napadne, že to bude temná záležitost s beznadějnou atmosférou, ze které bude běhat mráz po zádech.

V případě chystané střílečky Atomic Heart je tomu... stejně. Na zájemce čeká depresivní atmosféra a hororový nádech. Podíváme se do alternativní historie Sovětského svazu, konkrétně do padesátých let minulého století, kdy je agent neblaze proslulé KGB poslán vyšetřit příčinu toho, proč se bez vysvětlení odmlčela důležitá továrna. Je to poněkud lacině působící zápletka, ale nebojte se, čím víc se o příběhu dozvíte, tím víc vás pravděpodobně zaujme.

V první řadě se tvůrci z ruského vývojářského studia Mundfish netají tím, že pro ně jako inspirace posloužil kultovní seriál Black Mirror, což je jistě pozitivní věc. Dalším slibným faktem je to, že hlavní hrdina major Nechaev, známý také jako agent P-3, bude propracovanou postavou, která je poněkud mentálně nestabilní a nevypočitatelná.

Nejlákavěji zní informace, že se sice hra bude odehrávat v padesátých letech minulého století, ale v této verzi historie už budou existovat výdobytky moderní technologie, jako jsou roboti, hologramy nebo internet. A to vše bude okořeněno o intenzivní napětí pramenící z neustálých střetů mezi „imperiálním Západem” a „komunistickým Východem”.

Roboti mimochodem budou hrát důležitou roli, protože jsou nedílnou součástí života, ať už je řeč o práci na poli, pomoc v domácnosti, nebo třeba dřevorubectví. Jenže umělé bytosti se začnou chovat chaoticky a nebezpečně a tak, když jedna z továren, ve které pracují, přestane komunikovat s okolním světem, je vyslán speciální agent KGB s kódovým označením P-3, aby zjistil, co se vlastně stalo.

Teď si asi řeknete, že je jasné, co se stalo. A ano, máte pravdu, v továrně řádí roboti, kteří jsou jako utržení ze řetězu, ovšem je jasné, že se děje něco víc. Narazíte i na monstra, která měla být dávno smetena z povrchu zemského a kromě toho je výrobní podnik plný pastí, jejichž jediným cílem je zlikvidovat každého, kdo vstoupí dovnitř. A na bedrech P-3 leží úkol zjistit, co je příčinou zmatku, který propukl.

BioShock + S.T.A.L.K.E.R. + Metro + Black Mirror = Atomic Heart

Je patrné, že příběh hry má připraveno několik překvapení s tím, že prý dojde i na milostnou zápletku (což na první pohled do hry úplně nepasuje), ale žádné detaily o ní známy nejsou.

Z dostupných informací a materiálů (například v podobě působivého nového traileru) je jasné, že kromě zmíněného seriálu Black Mirror se tvůrci zhlédli v povedených herních značkách jako Metro, S.T.A.L.K.E.R., BioShock a zřejmě i v Control, což rozhodně není špatně (pokud nebude Atomic Heart jen vykrádačkou zmíněných projektů) a silnou roli sehrálo i to, že někteří ze členů vývojářského týmu vyrůstali v době existence v Sovětském svazu, což se na stylizaci hry výrazně odrazí.

Hráči tím pádem narazí na monstra, která budou silně inspirována sovětskou kulturou. To může být samo o sobě vcelku bizarní, ale to je jen začátek. Z toho, co jsme zatím zjistili a viděli, je patrné, že Mundfish nabídnou něco, co bude... nenapadá nás lepší výraz než hodně „ujeté“. Určití protivníci působí hodně svérázně, originálně a jako ze zlého snu.

Přidejte si k tomu skutečnosti, že v některých částech továrny nebudou hrát zákony fyziky roli a to ještě víc přispěje k propuknuvšímu zmatku. Na druhou stranu, je to potencionální výhoda pro hráče. Například absence standardní gravitace je efektivní metodou, jak se dostat do bezpečí, nebo naopak překvapit nepřátele.

V jádru bude Atomic Heart střílečkou z pohledu první osoby s tím, že se nebude sázet jen na střelné zbraně. Ono to vlastně ani nepůjde, protože zásoba nábojů bude velmi omezená. Bude nutné využít i různé nástroje, které najdete v okolí, případně si je vyrobíte. V boji dobře poslouží obyčejné nářadí, ale k dispozici budete mít i zajímavější kousky, třeba rukavice, které vám umožní zlikvidovat protivníky elektrickým výbojem.

Brutalita nebude vždy správnou odpovědí

Ne vždy bude vhodné násilné řešení, v určitých chvílích bude mnohem výhodnější vsadit na plížení. Budete se vyhýbat nepřátelům a zůstávat ve stínu. Nebude chybět ani schopnost hackovat přístroje. I to hráči mnohokrát zachrání krk, například tímto způsobem můžete dosáhnout toho, že na vás zaútočí mnohem méně protivníků, pokud budete odhaleni.

Jak však bylo naznačeno, akce sehraje důležitou roli a i kdybyste chtěli, zřejmě se jí nepůjde úplně vyhnout, což znamená, že kvalita hráčovy výbavy bude extrémně důležitá. Proto je do Atomic Heart implementován systém vylepšování zbraní s tím, že využijete součástky, které buďto vydolujete z nalezených přístrojů, nebo je získáte z poražených nepřátel.

Bohužel nejsou zatím známy žádné velké detaily o tom, jak komplexní systém upgradů bude, nicméně soudě podle videí a obrázků bude k dispozici spousta možností, jak vylepšit zbraně. O hře se ví, že vsadí na RPG prvky, ovšem to se může vztahovat k tomu, že je dovoleno vyšperkovat zbraně, není jasné, zda bude mít P-3 k dispozici nějaký strom schopností či něco podobného.

Co jasné je, že dojde na takzvané quick eventy, tedy okamžiky, kde je nutné stisknout v časovém limitu určité ovládací prvky. Jestli je to pozitivum, nebo ne, to už je na vkusu každého člověka.

Kouká se na to hezky

Naopak jasným kladem je skutečnost, že si tvůrci očividně dali záležet na vizuálním pojetí. Především roboti vypadají skvěle a jsou navrženi s velkou fantazií (alespoň někteří z nich). Prostředí na tom už tak dobře není, některá místa působí dost neobjevně, ale dá se tušit, že tvůrci nabídnout několik lokací, které mile překvapí (nebo v to alespoň doufáme).

Co se týče zvukové stránky, v případě traileru bylo vsazeno na zajímavou hudbu a předpokládáme, že podobně na tom bude celá hra. Ono by atmosféru, která očividně bude hrát důležitou roli, dost zkazilo, pokud by byly nabídnuty lehce zaměnitelné a neoriginální písně. Přece jen, alternativní padesátá léta v Sovětském svazu si zaslouží dobře zvolený hudební podkres.

Jestliže vás zajímá multiplayer, hra je primárně připravována jako singleplayerová záležitost, ale chybět nebude PvP a zvažuje se i kooperativní mód.

Shrnuto a podtrženo, zatím Atomic Heart vypadá jako hodně zajímavá záležitost, která nebude v každém ohledu vysloveně inovativní, ale nezdá se, že by z toho měl vylézt další pásový produkt, který sice neurazí, ale ani z něj nebudeme nadšení.

Ostatně, poté, co byl na letošní E3 zveřejněn trailer, se o hře hodně mluví a upoutávka částečně uklidnila obavy, které se objevily v roce 2019, kdy se začaly šířit zvěsti, že Atomic Heart není v dobrých rukou a že si studio Mundfish ukouslo příliš velké sousto a přerostlo mu to přes hlavu.

Tvůrci to ovšem popřeli a dodali, že jsou v jejich týmu lidé, kteří mají zkušenosti z vývoje velkých projektů, takže velmi dobře vědí, co dělají. O tom, zda je to pravda, bychom se měli přesvědčit ještě tento rok, ale zatím nebylo stanoveno přesné datum. Hra vyjde na PC a staré i nové konzole.