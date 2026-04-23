Assassin’s Creed Black Flag Resynced má ambice vrátit sérii na vrchol

Ondřej Zach
  18:15
Pirátský Assassin’s Creed IV: Black Flag patří mezi nejoblíbenější díly série, Ubisoft se proto rozhodl ho oprášit. Hráči se mohou letos v červnu těšit na plnohodnotný remake, který na první dobrou vypadá opravdu skvěle.

Black Flag pokrývá zlatou éru pirátství. Hráči se chopí piráta Edwarda Kenwaye, který se v 18. století zaplete do prastarého konfliktu mezi asasíny a templáři. Dobovou recenzi původního dílu si můžete na Bonuswebu přečíst zde.

Nová verze není jen remaster, ale plnohodnotný remake. „Assassin’s Creed Black Flag Resynced je věrný remake jednoho z nejoblíbenějších dílů série. Je vybudován od podlahy znovu pomocí poslední verze Anvil enginu obohacený o řadu dalších vylepšení,“ prozradil během prezentace herec Matt Ryan, který propůjčil Edwardovi svůj hlas.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced

Assassin’s Creed Black Flag Resynced

„Stejný příběh, stejný hrdina, to vše povýšené na novou úroveň realismu, která vás pohltí.“

Je na co se dívat

Po úvodních slovech následovaly vlastní záběry ze hry, která vypadá výborně. Prostředí je krásné, plné detailů, včetně obličejů postav. Počasí se střídá dynamicky, parkur je krásně plynulý. Známé lokace poznáte okamžitě.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced

Assassin’s Creed Black Flag Resynced

Změnou každopádně prošel soubojový systém, který zahrnuje dva meče, pistole, hidden blade. Řetězení útoků a používání komb připomíná ve výsledku tanec, ale toto je zrovna věc, kterou je třeba osahat si na vlastní kůži.

Stealth působí klasicky, sympatické každopádně je, že vaším objevením nepřichází desync, který byl v Black Flag snad až příliš přísný. Mise nyní pokračuje, jen je třeba se přizpůsobit nové situaci. Mise by také mělo jít dokončit více způsoby.

HW nároky na PC

Assassin’s Creed Black Flag Resynced

K Black Flag se vážou také souboje na moři. Špatné počasí může vést k větším vlnám, což se projeví i na ovládání. Loď má každopádně větší palebnou sílu, přičemž každá zbraň má i alternativní upgrade. Noví jsou tři oficíři, každý s vlastní dějovou linkou a speciální schopností. Například Deadman Smith má jako unikátní schopnost dvojitý výstřel u zbraní.

„Hra zůstává sólovým dobrodružstvím a příběhovým zážitkem. Není to RPG. Hlavní pozornost se soustředí na to, jak hrajete a jak prozkoumáváte svět,“ dodal ředitel projektu Richard Knight. Ubisoft také potvrdil, že původní Black Flag zůstane i nadále dostupný. Nová verze však vypadá, alespoň podle prezentace, opravdu slibně. Ubisoft potřebuje hit a remake Black Flag působí jako sázka na jistotu. Tak snad to nepokazí.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced
Assassin’s Creed Black Flag Resynced
Assassin’s Creed Black Flag Resynced
Assassin’s Creed Black Flag Resynced
16 fotografií

Assassin’s Creed Black Flag Resynced vychází 9. července na PC, PS5 a Xbox Series X/S.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced má ambice vrátit sérii na vrchol

Assassin’s Creed Black Flag Resynced

Pirátský Assassin’s Creed IV: Black Flag patří mezi nejoblíbenější díly série, Ubisoft se proto rozhodl ho oprášit. Hráči se mohou letos v červnu těšit na plnohodnotný remake, který na první dobrou...

23. dubna 2026  18:15 0

