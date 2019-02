Historická strategie ANNO 1800 nám učarovala. Po desítkách hodin nemáme dost

Sedm dílů, přes dvacet let fungující značka, to už něco znamená. Série ANNO je kultovní a nabízí už léta kvalitní zábavu. Proto je nesmysl očekávat nějaké převratné novinky, jde o témata, která budou sama o sobě dostatečně atraktivní. Po dvou ryze futuristických dílech tu máme návrat do historie. Po zahrání bety mohu konstatovat, že sázka na období průmyslové revoluce se vyplatila.

Doba objevů

Devatenácté století, období páry, éra počátků železnic, monumentálních vynálezů a objevů, které posunuly lidstvo tam, kde je. Svět nádherné architektury, romantických dobrodruhů a objevitelů. Ano, ANNO 1800 je přesně taková, ze svého zasazení čerpá, co může, a jde jí to zatím náramně.

ANNO 1800

Začnete jako malá víska obydlená nuznými rolníky. Lopotí se na polích, rybaří, žijí svůj malý život a tak nějak jim uniká ten větší svět, který se pomalu, ale jistě blíží. Netrvá to dlouho a už se vám zabydlují první dělníci, vychovaní ke dřině ve fabrikách.

Modré nebe se začne barvit do zlověstného černa, ráz krajiny se mění, skály hyzdí kovové konstrukce dolů na uhlí a horizont protínají šedé sloupy, komíny fabrik. Ten klidný, pomalý svět, jak ho vesničané znali, končí a přichází průmyslová revoluce a elektrifikace. Změní život jejich i krajiny kolem. O tom tak trochu nové ANNO je, o balancování mezi těžkým průmyslem, komfortem dělníků a atraktivitou prostředí.

Ve hře je nyní důležitým prvkem turismus. Vaše průmyslové megapole jen těžko bude chtít navštívit zbohatlická rodinka se dvěma dětmi, pokud bude vypadat jako výjev z jednoho z kruhů pekla. Způsobů, jak nalákat turisty nadýchat se trochu toho zdravého smogu a utratit nemalý bakšiš, bude mnoho. Vždyť kultura může jít ruku v ruce s industrializací.

ANNO 1800

Devatenácté století bylo i obdobím obrovských objevitelských výprav. Percy Fawcett je možná ještě na houbách, ale vy budete své lodě vysílat do vzdálených končin světa za slávou, bohatstvím, kolonizováním i vědeckými účely. Muzea a zoo se musí nějak naplnit, aby turisté měli proč vůbec vaše černým kouřem zahalené ulice brázdit. Velký příval turistů zajistí i oslavy ve jménu vašeho majestátu, ale to se stane, jen pokud budou vaši lidé šťastní. Vše ve hře dává smysl a vše je provázáno, turismus, objevitelství i industrializace.

A až jedna z těch nebojácných výprav konečně po mnoha peripetiích zahlásí „pevnina na obzoru“, přichází éra kolonizace. Stanete se majitelem malého utopistického ráje, který překypuje novými pochutinami a komoditami nutnými pro další rozvoj vašeho státu. Pak už jen zadáte export zpět do svého domovského přístavu a zhýčkaná vyšší vrstva konečně přestane brblat něco o nedostatku luxusu. Možná jim to na chvíli zavře nevděčné tlamy a oddálí revoluci, která je v ANNO 1800 neustálou hrozbou.

ANNO 1800

Trochu lze situaci zlepšit zásahem do místního tisku, ale příliš neuvážlivá cenzura napáchá víc škody než užitku a může vést i ke zhoršení vztahů s vašimi obchodními partnery. Diplomacie zde, jak už to u budovatelských strategií bývá, nemůže chybět. Od konkurence si můžete i nechat zadávat úkoly, snad jich bude ve finální verzi víc a budou zábavnější, zatím jsou spíš otravné.

Objevitelské výpravy jsou o poznání propracovanější, silně inspirované gamebookovým stylem Sunless Sea. S přehledem vás vtáhnou. Čas od času loď při své výpravě narazí na nějakou událost a je na vás, jak situaci vyřešíte. Nevábně vyhlížející ježibaba v chatrči mi slíbila, že posádku za malý obnos dovede k pirátskému pokladu. Hnán touhou po bohatství a dobrodružství jsem souhlasil a následoval ji dál a dál až do neprostupné džungle.

ANNO 1800

Byla to lest, babice měla komplice, naštěstí jsem posádku vyzbrojil dostatečným množstvím zbraní, a tak se většině podařilo utéct, jen ta morálka na lodi pak stála za pendrek. Situaci jsem mohl řešit různými způsoby a výsledek by se měnil podle zásob na palubě. Každá expedice vyžaduje jiné zásoby, takže kromě potravy se hodí mít i zásoby dřeva, zbraní nebo lovecké zvěře. To pokud jdete zrovna na lov vzácné zvířeny pro svou zoo.

V ANNO 1800 jsou novinky drobnosti pramenící z historického zasazení, těch velkých novot moc není. Velkou novinku představuje možnost blueprintů. Tu využijete, pokud budete chtít plánovat infrastrukturu dopředu. V praxi to znamená, že se budovy nepostaví, jen se jim určí místo do budoucna. Nějak jsem této funkci nepřišel na chuť, využíval jsem ji jen tehdy, když jsem neměl patřičné materiály pro stavbu.

Na většinu situací jsem musel reagovat prakticky okamžitě a luxus v podobě dlouhodobějšího plánu jsem si nemohl dovolit, i když potenciál vidím v pozdních částech hry, kdy budete plánovat výstavbu obřích zoologických zahrad a muzeí, které vypadají moc pěkně. Je jen škoda, že zoom ve hře není detailnější, rád bych se kochal prostředím hezky zblízka.

Pokračování, na které má smysl se těšit

Betaverze ANNO 1800 mě příjemně překvapila. Nečekejte žádnou revoluci v žánru budovatelských strategií, vše je takové, jako má být, a přesto nový díl oplývá spoustou tematicky zajímavých nápadů. Od gamebookovských sekvencí po turismus, který vás nenásilnou formou donutí zvažovat ekologické a estetické dopady na město. I když jde o betu jen s částí obsahu, strávil jsem v ní už desítky hodin a stále nemám dost. Nezbývá než netrpělivě počkat na vydání.

Vychází 16. dubna na PC (Windows).