Češi chtějí přinést AI revoluci do her. Občas jsme se nestačili divit

Stejně tu ale pořád visí zásadní problém, který dává pořádný políček opravdové imerzi. Můžete mít perfektní grafiku i fyzikální model, vnímat hru na vlastní kůži, ale pokud se postavy chovají jako banda opic po frontální lobotomii, pořád tu je prostor pro zlepšování. A s tím mohou pomoct LLM – large language models, kterých využívá i originální titul AI People od české společnosti GoodAI, odnože Keen Software House, tvůrců Space Engineers.

Mocná umělá inteligence

Hry, které byly opravdu chytré, lze napočítat na prstech jedné ruky. A teď nemluvím o skvělém F.E.A.R., kterému se podařilo vytvořit iluzi neskonale chytré umělé inteligence tak nějak omylem. V historii existovaly hry, které se vyloženě snažily o „živou“ AI. Například takové Creatures, nadčasový technologický počin zabalený do pestrobarevného „tamagotchi“. S notnou dávkou trpělivosti šlo nelicencované mogwaie naučit i česky. A pak tu byly takové bizarnosti jako Galapagos: Mendel’s Escape 1997, z roku 2005 krátká hříčka Facade, nebo SCI-FI Event[0]. Vše to byly zajímavé tituly, ale doba i technologie pokročila.

Umělé neurální sítě byly a jsou stále velkou neznámou, ale ChatGPT i jiné LLM prokoply vrata netušeným možnostem. Díky nedávno začleněným funkcím si můžete vytvořit jedinečný charakter, který bude hrát definovanou roli. Právě tato inovace LLM je něco, co se perfektně hodí pro hry. A AI People jsou jedním z inovátorů, kteří by mohli prošlapat cestičku k uvěřitelnější a zajímavější umělé inteligenci ve hrách.

Režírujeme si divadelní představení

AI People jsou nyní v alfa verzi, která je zatím spíš velmi neotesaným sandboxem. I z toho mála je ale vidět, že se tu rodí něco unikátního. Hra sama je svým konceptem originální. Scéna viděna zvrchu evokuje The Sims, ale hratelnost je někde jinde. Spíš se dá chápat jako divadelní hra, kde jste režisér, scénárista i jeden z herců. Napíšete krátký scénář a bio jednotlivých postav…

Momentálně je podporována hlavně angličtina, ale je možné psát i v češtině. Odpověď pak také bude v češtině, a to i s AI dabingem. Ten zní díky anglické výslovnosti jako hodně divný simlish. Při tvorbě se začne scénářem, který popíše základní scénu a v bodech, jak se bude děj dál posouvat. Body jsou milníky, které jsou chápány jako dílčí úkoly. Popis postavy definuje její charakter a motivaci. Například mrzutý agresivní dědek, který touží po jmění. Druhá postava bude dobrosrdečná, ochranářská a třetí tajnůstkář, který ví víc, než se zprvu zdá. Vy hrajete za postavu, která s ostatními pomocí textu a různých interakcí vytváří děj. Charakterům se meze příliš nekladou. AI překouše kde co, ale kvalita bude úplně jiná, pokud použijete cílené, dobře promyšlené prompty. Osobně se mi i osvědčilo, že méně je více. Všechny prompty mají stejnou váhu, takže je snadné si pokazit původně dobrý scénář přílišnou komplikovaností. Teoreticky se dá váha slovům přiřadit přidáním hvězdičky před a za slovo a dáváním textů do závorek, ale jak moc to ovlivňuje výsledek, to je otázka.

V jednom předpřipraveném scénáři, který šlo upravovat podle libosti, jsme se pokoušeli najít poklad na opuštěném ostrově. Nerudný dědek ho chtěl pro sebe, a tak se neváhal uchýlit k násilí. Napadl hranou postavu s takovou vervou, že skončila v kómatu. Postava, která byla vylíčena jako dobrosrdečná, rychle popadla léčiva a přispěchala s lékárničkou. Hrdina se probral a všichni začali agresora uklidňovat.

Pro mě bylo nejzábavnější tvořit vlastní scénáře. První byl inspirovaný filmem The Man from Earth. Na obrazovce se rozjelo komorní filosofické drama. Druhý byl: hádej, kdo je posedlý démonem, a pak ho zkus vyhnat exorcismem. Ten byl ještě zajímavější – skoro se mi podařilo udělat klasickou adventuru. AI postavám jsem řekl, že to, co pijí, je svěcená voda, a to prokáže, kdo je posedlý. Když se posedlost projevila, přešel scénář do dalšího bodu. Najít, o jakého démona jde – jeho jméno. Šli jsme s přeživšími do domu a tam jeden z charakterů vyštrachal deník posedlé osoby. Deník mi přečetl až poté, co jsem mu dal svěcenou vodu na ochranu. Do scénáře jsem jen vágně napsal, že se klíč ke jménu ukrývá v domě, nic o deníku ani místě, kde by měla stopa být. NPC začal z deníku číst a našel jméno démona nutné k úspěšnému exorcismu.

AI People

Nestačil jsem se divit. To vše se dělo bez skriptů. NPC samo provedlo dosud pro mě neviděnou interakci i animaci, skrčilo se pod postel. Deník fyzicky neexistoval a vše bylo jen otázkou pantomimy a slov, přesto to stačilo.

Další scénář jsem vytvořil jako experiment. Vytvořil jsem známé literární velikány a nechal je hovořit o filosofii hororu. Většinu času se ani nemuselo do rozhovoru vstupovat a dalo se pozorovat, jak si AI povídá s druhou – AI persona s AI personou. Jednoho z autorů jsem musel vyměnit, protože byl znám svou depresí a vůbec se do hovoru nezapojoval a jen měl depresivní myšlenky v rohu mapy.

Abych citoval svého kamaráda programátora: „Naprogramovat umělou inteligenci není p***l.“ Přesto zde stačilo pár slovních příkazů ve scénáři a BIO charakterů a NPC se chovaly žádaným způsobem.

Postavy mají také své základní potřeby. Trochu jako simíci, což je zatím spíš na škodu, protože to může úplně rozbít děj. Uvítal bych možnost potřeby vypnout. Místo posedlosti se začne řešit nutnost jíst nebo spát. Hráč sám má možnost se světem interagovat pomocí myši. Lze sbírat předměty, dávat je ostatním, může každého líbat, objímat nebo zmlátit. Je ale limitován víc než postavy. NPC zde fungují jako prodloužená ruka hráče, který se světem nemůže interagovat tak jako AI, kterou lze prompty navést k akcím, kterých není hráč schopen. Jako například najít pod postelí neexistující deník a přečíst vám ho nahlas.

Ne, zatím to není perfektní a nejspíš ještě dlouho nebude. Vše působí jako divadelní improvizace ochotnického sboru, kde nezkušení herci tvoří scénář za pochodu. Je to neučesaný zážitek, ale pořád velmi impozantní.

AI People nejsou zajímaví jen tím, co už umí, ale jak se dají jejich možnosti dál rozvíjet. Za pomoci „modů“ by ze hry šlo udělat chytřejší The Sims, adventurní detektivku, RPG i svobodnější House Party. Už teď je možnost vytvořené scénáře sdílet, ale autoři mají v plánu plnou podporu modů a „totálních konverzí“. Takže se máme na co těšit. Z alfaverze jsem nadšen, ale být průkopníkem má své pochopitelné háčky.

Každý pokrok něco stojí

Nejsem fanda předplatného u her či programů. Pokud si něco koupím, tak chci, aby to bylo napořád. Ale technologický pokrok si žádá své. MMORPG byly dřív snad až na RuneScape záležitostí měsíčního předplatného. Šlo o opodstatněné náklady, provoz nebyl levný. Dnes jde nejčastěji o free 2 play tituly, které žijí jen z pár dobrodinců.

Historie se opakuje. Tentokrát ale nejde o hry, ale o AI. To se dotýká i AI People. ChatGPT funguje na principu tokenů, něco jako kredity, které se musí dokupovat. Tokeny se spotřebovávají interakcí s chat botem. A ač je ChatGPT „zdarma“ ve své omezené formě, tak pro implementaci do softwaru třetích stran vždy vyžaduje placenou verzi. AI People chtě nechtě musí s tímto nastoleným systémem zatím pracovat.

Hra je v alfa verzi přístupná jen za předplatné, které činí deset dolarů měsíčně. I proto je při vstupu do předběžného přístupu jedna herní seance limitována na deset minut, zhruba patnáct až dvacet kreditů. Poté je třeba pustit další. Předplatné lze také chápat jako kredity. Jsou přenositelné do dalšího měsíce. Pokud vám nějaké zbudou, přičtou se vám v dalším měsíci, pokud je ale stihnete naopak spotřebovat, můžete/musíte si je dokoupit.

Pro někoho, kdo si chce jen užívat předpřipravené scénáře, je měsíční kredit asi dostatečný. Ale pokud budete chtít aktivně tvořit, testování zabere mraky času. Za půl dne ladění scénáře se mi podařilo propálit tři sta kreditů z tisíce, což je vážně hodně.

AI se také čas od času chová úplně nepředvídatelně. Za to nemůže hra, ale občasné zkraty ChatGPT. Ten se někdy vžije tolik do role, že si myslí, že není ve hře limitované malým prostorem. Doporučí vám třeba zajít do sousední vesnice a optat se kastelána. Je milé, že si myslí, že žije ve velkém, širém světě, ale vy nemáte šanci scénář splnit. Vesnice ani kastelán ve hře jednoduše neexistují. Jinde vám zase řekne, že žádné vodítko k poražení démona nenašel, ale aspoň vám může mrštit – jeho slovy – „to podělaný jablko do ksichtu“. A hodí po vás jablkem. Celá ta neřízenost je extrémně zábavná a svěží, a jediné, co to kazí, je nutnost jedním okem pokukovat na krátící se časomíru. Deset minut je věru málo a většinou jsem se výrazně posunul ve svém příběhu těsně před koncem limitu.

AI People

V budoucnu by měla být situace jiná. Autoři chtějí později nabídnout možnost hrát hru s lokálním LLM a za hru si nechat zaplatit jednorázově, což je fér. Proto je také hra dostupná zatím jen ze stránek autorů. Pokud byste chtěli nyní použít vlastní předplatné ChatGPT, tak API propojit nepůjde.

Lokální LLM lze v pohodě rozjet i na řadě 2060 docela svižně. A pro mnohé bude potěšující, že by mělo jít použít jakýkoli LLM, takže i zcela necenzurovaný, jako je LLama unchained. Ale pokud se bojíte, že vám AI People nedovolí se odvázat, tak pro ty případy je v nastavení možnost vypnout cenzurní filtr. Ne že by to bylo potřeba, sexuální témata, obscénnost ani hrubá mluva není problém i s cenzurním filtrem zapnutým. Ale pokud ho vypnete, tak pak hra v pohodě zvládne scénář, kdy svět ovládne virus sexuálního šílenství a všichni mají touhu si cpát banány do uší i jinam. Královsky jsem se psaním scénářů a jejich hraním bavil, to vám povím. Ale autoři chtějí hru poskytnout všem, a tak se plánuje i verze přístupná a bezpečná pro děti.

Svižně a rychle

To, jakou sílu může mít hra v propojení s LLM, dokázal už před rokem Skyrim. Mod, který propojoval nejnovější placený ChatGPT s AI dabingem, poslal do kolen nejspíš každého, kdo snil o možnosti debatovat s kovářovou ženou o smyslu bytí a oblíbené délce a tloušťce mečů. Ač šlo o úctyhodný průlom, odpověď AI byla v řádu desítek vteřin až minut. U AI People je všechno bleskurychlé. Žádné zadrhávání a čekání, až se AI probere z letargie, a to dokonce i s dabingem, který snad bude časem méně robotický.

I tak je slušný, a ještě zajímavější je dávat postavám nejen osobnost, ale i styl mluvy, slang a přízvuk nebo charakter známých historických osobností. Jednu z postav jsem udělal vesnickým idiotem, který se zadrhává, mluví z cesty a koktá. Zatímco druhá postava mluvila jižansky a třetí irským nářečím. Hned jim to přidalo na charakteru. Plánuje se i český dabing, ale ten bude až později. Grafika je líbivá, není přeplácaná, ale zároveň nepůsobí dojmem strohosti. Hra nemá žádné zásadní bugy, ale problém je nevypočítatelnost AI při detekci postupu k další části dějství, což je logické, když hra nemá žádné skripty. AI si musí domyslet, že se všechny podmínky k postupu v ději splnily, a to může být při komplexněji napsaných podmínkách dost problém.

Zářná budoucnost AI her?

Éra pokročilé AI je tu a pro hráče je to skvělá zpráva. AI People jsou důkaz, že AI pro hry není nepřítel, ale parťák, který může přispět k zajímavějším interakcím i pestřejší hratelnosti. Hra je zatím jen sandboxem, ale už nyní je vidět, že se nám tu kutí něco velkého, co téměř přesahuje do něčeho víc, než je „jen“ hra. Jediným zádrhelem je šibeniční časový limit pro každou herní seanci a zatím nemožnost hru pustit s lokálním LLM. Investice deset dolarů měsíčně ale není tak velká a dá se chápat i jako podpora projektu, který za to rozhodně stojí.