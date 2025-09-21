Kvíz:
Poznáte slavné hry na Amigu?
21. září 2025
Byť se různé verze liší, většina ikonických her se objevila na Amigu i PC, respektive MS-DOS. V kvízu jsme se proto více zaměřil na hry, které vyšly na Amigu jako první či mají k této platformě blíže. Byť jde o známé kousky, není to nutně reprezentativní výběr dané éry. Přesto bude i písíčkářům řada her známá.
