Kvíz:

Poznáte slavné hry na Amigu?

21. září 2025

Byť se různé verze liší, většina ikonických her se objevila na Amigu i PC, respektive MS-DOS. V kvízu jsme se proto více zaměřil na hry, které vyšly na Amigu jako první či mají k této platformě blíže. Byť jde o známé kousky, není to nutně reprezentativní výběr dané éry. Přesto bude i písíčkářům řada her známá.

Otázka 1/13

Začneme něčím lehkým. Na obrázku je hra:

Chcete porovnat své znalosti s ostatními a zařadit se do kvízových žebříčků?

Do žebříčků zařažujeme pouze přihlášené uživatele, kteří vyjádří svůj souhlas. Zveřejněno bude Vaše jméno, pořadí a body. Souhlas můžete ve svém profilu kdykoli odvolat.

Najdete na iDNES.cz

Revue

Markéta Konvičková se změnila k nepoznání, bojuje s onkologickým onemocněním

Markéta Konvičková (křest videoklipu TY, Praha, 15. září 2025)

Revue

Heidi Klumová uspořádala pivní HeidiFest, v dirndlu zazářila i její dcera Leni

Modelka Heidi Klumová uspořádala svůj první HeidiFest. (Hofbraeuhaus, Mnichov,...

Revue

Zveřejnila jsem fotku manžela a hnojomety jely naplno, vzpomíná Mynářová

Alexandra Mynářová dovolené v Turecku (červen 2025)

Xman

Jako z hororu: jizvu jako odznak cti vyráběly buršácké souboje

Vypadali jako monstra. Na obličeji bizarní kovové okuláry. Jednomu se na tváři...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.