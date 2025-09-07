Kvíz:
Poznáte největší herní klasiky podle obrázku z krabice?
Tentokrát to bude opravdu těžké. V následujícím kvízu naleznete výřezy z originálních krabic těch největších herních klasik 90. let pro MS-DOS. Jenže většina z nás tehdy přišla do styku pouze s pirátskými kopiemi a originální krabice znala maximálně z herních časopisů. Tak schválně, jestli si ještě nějaké pamatujete.
Omluvite prosím sníženou kvalitu některých obrázků, přeci jen jde o letité artefakty.
Upozornění: Ve vzácných případech se může stát, že hra vyšla v různých teritoriích s různým obalem. V tom případě máte prostě smůlu, maximálně nám můžete v diskusi pod článkem vynadat.
Chcete porovnat své znalosti s ostatními a zařadit se do kvízových žebříčků?
