Kvíz:

Poznáte největší herní klasiky podle obrázku z krabice?

7. září 2025

Tentokrát to bude opravdu těžké. V následujícím kvízu naleznete výřezy z originálních krabic těch největších herních klasik 90. let pro MS-DOS. Jenže většina z nás tehdy přišla do styku pouze s pirátskými kopiemi a originální krabice znala maximálně z herních časopisů. Tak schválně, jestli si ještě nějaké pamatujete.

Omluvite prosím sníženou kvalitu některých obrázků, přeci jen jde o letité artefakty. 

Upozornění: Ve vzácných případech se může stát, že hra vyšla v různých teritoriích s různým obalem. V tom případě máte prostě smůlu, maximálně nám můžete v diskusi pod článkem vynadat. 

Otázka 1/20

Na rozehřátí něco jednoduchého. Jestli nepoznáte ani tento kultovní obal, raději to rovnou vzdejte.

Chcete porovnat své znalosti s ostatními a zařadit se do kvízových žebříčků?

Do žebříčků zařažujeme pouze přihlášené uživatele, kteří vyjádří svůj souhlas. Zveřejněno bude Vaše jméno, pořadí a body. Souhlas můžete ve svém profilu kdykoli odvolat.

Najdete na iDNES.cz

Olomouc

Hoši drtí holky sexem okoukaným z porna, proto teď přibývá zánětů, říká gynekolog

Aleš Skřivánek

OnaDnes

Školní fotky slavných. Jak vypadaly celebrity, když zasedly do lavic

Slavní jako školou povinní

Revue

Vrátila se domů. Bylo to nesnesitelné, hodnotí dovolenou Marie Rottrová

Marie Rottrová (27. srpna 2025)

Revue

Marek Eben s manželkou vyrazili po delší době do společnosti. Jsou spolu 43 let

Marek Eben s manželkou Markétou Fišerovou (premiéra představení Kurious od...

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.